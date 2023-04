»Schmerzlich vermisst«

Maximilian Lessig Aufmerksamkeit für den Fall ihres Mannes schaffen: Stella Assange beim Gespräch mit Abgeordneten in Berlin (21.3.2023)

Schön, dass Sie hier sind. Was machen Sie gerade in Berlin?

Morgen gibt es eine Podiumsdiskussion, aber ich habe es auch geschafft, einige Treffen mit Abgeordneten und mit Vertretern der Regierung zu haben.

War das Ihrer Meinung nach erfolgreich?

Ja, ich denke, es war produktiv. Es ist immer nützlich, mit Leuten zu sprechen und Fragen zu stellen – auch für mein Gefühl zum Stand der Dinge.

Im Moment können Sie Ihren Mann, soweit ich weiß, ziemlich regelmäßig sehen. Wann konnten Sie ihn das letzte Mal im Belmarsh-Gefängnis besuchen?

Gestern morgen (Donnerstag, jW).

Und wollen Sie uns etwas über seinen physischen und psychischen Zustand sagen?

Nun, sein körperlicher Zustand ist so schlecht, wie man es von jemandem erwarten kann, der vier Jahre in einer drei mal zwei Meter großen Zelle verbringen musste – wo er die Zelle nur verlassen kann, wenn es ihm gesagt wird, zwischen einer und vier Stunden am Tag. Und wenn er dann die Zelle verlässt, heißt das nicht, dass er einfach unterwegs ist. Manchmal wird er aus der Zelle in eine andere Zelle gebracht, wo er auf ein Treffen wartet, und von dort aus wird er in den Sitzungsraum gebracht und so weiter. Er sitzt dann eine Stunde oder anderthalb Stunden in einer Arrestzelle – dort gibt es nichts zu tun, die Zelle ist leer. Das ist die Situation, in der er sich befindet.

Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, weil er sich nicht richtig bewegen kann, er läuft in seiner Zelle auf und ab. Das ist auch für die geistige Gesundheit sehr anstrengend, wenn man stundenlang am Tag auf und ab geht. Im Oktober 2021 hatte er einen Minischlaganfall, gegen den er Medikamente einnimmt, aber offensichtlich hat Julian seit über einem Jahrzehnt kein normales Leben mehr geführt. In all dieser Zeit war er nicht in der Lage, die Straße entlangzugehen, in einen Park zu gehen oder einen Baum zu berühren.

Wenn er im Gefängnishof ist, befindet er sich in einem Betonraum – umgeben von Betonwänden mit Drähten obenauf. Es ist eine sehr düstere Umgebung. Davor war er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft untergebracht, in einer Wohnung, die mehr oder weniger so groß war wie dieses Zimmer und die Küche hier. Es gab keinen Hof oder ähnliches. Julian wurde also über einen sehr langen Zeitraum in seiner Freiheit eingeschränkt, in unterschiedlicher Form und vor dem Hintergrund verschiedener administrativer Ausreden. Wissen Sie, er ist nicht einmal formell ein Gefangener, er ist ein Untersuchungshäftling. Das ist eine administrative Angelegenheit, das Auslieferungsverfahren ist im Gange. Er ist nicht wegen eines Verbrechens verurteilt.

Und doch sieht er, wie verurteilte Verbrecher kommen und gehen, ihre Strafe verbüßen und in Freiheit kommen, während er dort bleibt. Er ist derjenige, der am längsten in seinem Flügel in Belmarsh ist, er ist der älteste Gefangene dort.

Wie viele gibt es in seinem Flügel?

Ich glaube, in seinem Flügel sind es etwa 60.

Das ist verrückt …

Ich denke, der beste Weg, um zu verstehen, was Julian angetan wird, ist, diese sehr grundlegenden Dinge wie seine Bewegungsfreiheit zu betrachten. Man muss nicht das englische Recht in- und auswendig kennen, um zu verstehen, was hier gemacht wird.

Sie haben gerade die Botschaft erwähnt, und leider kann inzwischen jeder Videos von seinem Aufenthalt dort sehen, weil Julian, alle seine Besucher und Sie selbst ausspioniert wurden. In Spanien läuft derzeit der Prozess gegen die dafür verantwortliche Sicherheitsfirma UC Global und deren Zusammenarbeit mit der CIA. Sie verfolgen wahrscheinlich all diese Entwicklungen. An welchem Punkt ist das Verfahren angelangt?

Die Polizei geht immer noch das gesamte beschlagnahmte Material durch, das sie von UC Global erhalten hat. Wir kennen also noch nicht das ganze Ausmaß – ich meine, wir kennen eine Menge davon und es ist überwältigend. Ich glaube, es wird bald eine Anhörung vor Gericht geben.

Die spanischen Behörden haben auch versucht, Michael Pompeo vorzuladen, weil er zu der Zeit CIA-Direktor war. Hatten sie Erfolg?

Sie waren nicht erfolgreich, denn er hat nicht geantwortet, und das US-Justizministerium hat die spanischen Behörden generell hingehalten, was natürlich äußerst ungewöhnlich ist. Pompeo erwähnt das in seinem Buch: Er stellt sich selbst als Opfer von … – na ja, ich weiß nicht, wovon – dar. Er erwähnt, dass es eine Vorladung für ihn im Zusammenhang mit einem angeblichen Attentatsplan gibt. Und das ist eine klare Anspielung auf den spanischen Fall. Pompeo ist auch Beklagter in den Vereinigten Staaten. Die Klage wurde von US-Bürgern – Anwälten von Julian und zwei Journalisten, die in der Botschaft bespitzelt wurden – eingereicht. Pompeo und die CIA wollen diese Klage abweisen lassen. Aber die Beweise gegen die USA und ihr Verhalten in diesem Fall sind sehr eindeutig, und wenn sich im Laufe der Zeit etwas herausgestellt hat, dann ist es das kriminelle Verhalten der USA in bezug auf Julian.

Auf der anderen Seite sagen deutsche Außenminister – egal, ob Heiko Maas oder Annalena Baerbock – nein, wir vertrauen der britischen Justiz. Wie bewerten Sie das?

Es ist eine Ausrede, um nichts zu sagen, was einen Verbündeten beschämen würde. Die Realität ist, dass das Vereinigte Königreich einen Verleger über vier Jahre lang wegen seiner verlegerischen Arbeit inhaftiert hat, das sollte in der Region des Europarats nicht passieren. Und das ist etwas, was Deutschland anprangern sollte – genauso wie es andere Länder innerhalb dieser Gemeinschaft wegen der Inhaftierung von Journalisten anprangert. Tatsächlich hat der Europarat Julian als inhaftierten Journalisten aufgeführt. Und das Vereinigte Königreich ist eines von sechs Ländern, die einen Journalisten inhaftieren. Im vergangenen Jahr stimmte die Mehrheit im deutschen Parlament einer Resolution zu, in der gefordert wird, den Fall fallen zu lassen. Die deutsche Regierung hat also ein Mandat, eine stärkere Position einzunehmen.

Das britische Gerichtssystem ist äußerst enttäuschend, denn dieser Fall ist in vielerlei Hinsicht ungeheuerlich. Es verliert seine Glaubwürdigkeit, wenn es sich einem Fall anschließt, in dem die USA ein Komplott zur Ermordung von Julian geschmiedet haben. Und die Heuchelei ist so eklatant, dass der Preis für Großbritannien auf der Weltbühne sehr hoch ist – und für die USA natürlich auch. Die britische Justiz hat sich instrumentalisieren lassen und zunächst das Richtige getan, um die Sache zu stoppen, dann aber das Falsche getan und ihren Standpunkt geändert. Es ist also ein politischer Fall. Es ist nicht so, dass die Justiz ein automatisch funktionierender Prozess ist, sie besteht aus Menschen mit bestimmten politischen Netzwerken, also ist es ein politischer Fall. Das heißt, er stellt das Justizsystem auf den Prüfstand und zeigt dessen Schwächen auf.

Derzeit warten wir auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, ob er der Berufung stattgibt. Und wenn es zu einer Berufung kommt, dann wird es um sehr wichtige Punkte gehen: um die Pressefreiheit und den Missbrauch des Verfahrens durch die USA, das Ausspionieren der Anwälte, das Attentatskomplott und so weiter.

Gibt es einen Aufschrei in Großbritannien angesichts dieses offensichtlichen Missbrauchs des Justizsystems? Aus meiner Wahrnehmung scheint man sich ziemlich zurückzuhalten …

Was die Behörden betrifft, so wollen sie keinerlei Publicity in dieser Sache. Vor ein paar Wochen wollten »Reporter ohne Grenzen« Julian besuchen, und am selben Tag, an dem das Treffen stattfinden sollte, ruderte das Gefängnis zurück. Zuvor war der Besuch genehmigt worden, dann bemerkte jemand in der Regierung, was passierte, und verhinderte das Treffen. Als Julian und ich geheiratet haben, war es dasselbe. Das Gefängnis wollte erst keine Fotos zulassen, am Ende erlaubten sie es, machten die Fotos selbst und gaben sie uns mit den Worten, man dürfe sie niemandem zeigen, nicht in sozialen Netzwerken veröffentlichen und so weiter. Sie hatten Angst davor, dass Julian in den Köpfen der Leute präsent sein könnte.

Abe ich denke, die Aufmerksamkeit hat zugenommen, so gab es zum Beispiel einen Brief zum vierjährigen Jahrestag von Julians Inhaftierung vom britischen Parlament, den auch Mitglieder des Oberhauses unterzeichnet haben, die vorher nichts gesagt hatten. Und es ist auch ein Fall, der häufig als negatives Vermächtnis von Keir Starmer, dem Oppositionsführer, erwähnt wird. Denn er war um 2010–2012 Leiter der Staatsanwaltschaft. Es ist also nicht etwas, über das immer weniger gesprochen wird, sondern eher umgekehrt. Und ich glaube auch, dass die Graswurzelbewegungen um all das herum gewachsen sind.

Wie die Gruppe am Piccadilly Circus, die jede Woche dort ist …

Ja, sie sind sehr hartnäckig. Aber wir haben auch diese Menschenkette um das Parlament gemacht. Wir brauchten 5.000 Beteiligte und wir bekamen, ich weiß nicht, 7.000, 10.000? Und das schafft man nicht, wenn das Bewusstsein und die Unterstützung fehlen. Es zeigt also, dass es eine Veränderung gegeben hat. Sogar Publikationen wie die Times haben ein Interview mit mir geführt, und zwar ein langes – das war eine bewusste Entscheidung.

Ich denke, der Versuch, die Sache in Vergessenheit geraten zu lassen, ist gescheitert, aber der Aufschrei ist nicht so groß ist, wie er sein sollte. Es ist eine Frage der Zeit – die Bücher, die geschrieben wurden, die Dokumentationen, die gedreht wurden und all diese Dinge, die die Geschichte richtig stellen. In Australien hat es eine starke Bewegung für die Freilassung von Julian gegeben und das hat den australischen Premier dazu gebracht, öffentlich Stellung zu beziehen und zu sagen, dass Julian frei sein sollte. Das wäre nicht passiert, wenn es nicht eine Menge Leute gegeben hätte, die ständig Lobbyarbeit bei den Politikern betrieben hätten. Vor vier Jahren war die Situation noch ziemlich schlimm, aber im Laufe der Zeit gab es viele Fortschritte, und der Brief, den zum Beispiel die progressiven Politiker der Demokratischen Partei in den USA vor ein paar Wochen geschrieben haben, das ist eine große Veränderung. Sie hätten sicher schon früher etwas sagen sollen, aber sie haben es jetzt getan, und es ist wichtig, dass Biden diese Signale von seiner eigenen Partei erhält, dass dies gestoppt werden sollte.

Sie sprachen gerade über Australien. Glauben Sie, dass hinter diesen öffentlichen Äußerungen von Anthony Albanese auch etwas Wesentliches in Richtung Washington passiert? Denn es ist ihr Bürger, also sind sie in der Verantwortung …

Australien ist im Moment in einer privilegierten Position, wegen dieses AUKUS-Triumvirats (Militärpakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA, jW). Die USA sehen Australien als essentiell für ihre pazifische Strategie an, und das Land hat gerade Hunderte von Milliarden US-Dollar in ein U-Boot-Geschäft investiert. Während Australien früher vielleicht eher ein Handlanger war, verfügt es jetzt über ziemlich viel Macht. Die Frage ist, ob es gewillt ist, seine Position auszunutzen, um Julian nach Hause zu holen. Ich denke, dass es zumindest Leute in der Regierung gibt, die es als eine ernsthafte Aufgabe betrachten, die sie lösen wollen.

Und was den Obersten Gerichtshof betrifft, so sagten Sie, dass Sie auf eine Entscheidung über die Berufung warten. Gibt es da eine Tendenz, die Sie haben?

Nun, das Gericht hat die Berufung noch nicht einmal angehört, es ist eine Entscheidung darüber, ob es die Berufung anhören wird und wenn ja, mit welcher Begründung. Wir warten schon seit September, es ist also eine lange Zeit, und wenn sie zustimmen, wird ein Anhörungstermin festgelegt. Sie könnten aber auch beschließen, die Berufung nicht anzuhören.

Woher nehmen Sie die Kraft, weiterzumachen?

Es ist wirklich eine Herausforderung – als würde man einen Marathon laufen, ohne zu wissen, wie lange er dauern wird. Das macht es sehr schwierig, mittelfristig zu planen und zu versuchen, sein Leben mit grundlegenden Dingen wie Schulen oder Wohnorten zu gestalten. All diese Dinge kann man nicht wirklich planen. Man ist in diesem ständigen Zustand des Reagierens. Ich versuche, jede Gelegenheit zu nutzen, bei der ich denke, dass sie die Aufmerksamkeit auf Julians Fall lenken könnte: über den Fall sprechen, jemanden treffen, von dem ich denke, dass er Ideen hat, was getan werden kann.

Offensichtlich beeinträchtigt die Situation die Fähigkeit, ein normales und stabiles Leben zu führen, wie es in dieser Phase unseres Lebens sein sollte. Und unsere Priorität ist es, den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie sicher und geliebt sind und dass unsere Familieneinheit stark ist, auch wenn die Umstände schwierig sind.

Angenommen, der Einspruch wird abgelehnt, welche Möglichkeiten haben Sie dann?

Wenn die Berufung abgelehnt wird – es hängt davon ab, wie die Berufung abgelehnt wird, da wird es ziemlich technisch –, gibt es einen Mechanismus, um einen anderen Richter am Obersten Gerichtshof anzurufen, der die Sache überprüft. Wenn ein zweites Gremium von Richtern die Berufung ablehnt, ist der Weg zu Ende. Dann wird der Auslieferungsbeschluss vollstreckt und es ist eine Frage von ein paar Tagen. In diesem Fall würden wir versuchen, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu beantragen, die Auslieferung zu stoppen, bis er den Fall überprüft hat.

Das Vereinigte Königreich spielt mit dem Gedanken, die Befugnisse des Europäischen Gerichtshofs einzuschränken, so dass auch dies eine sehr unsichere Situation ist. Ich vermute, dass der High Court die Berufung zulassen wird, denn es muss erkennbar sein, dass er diesen Fall ernst nimmt. Wenn er in der Berufung verliert, könnte auch der Oberste Gerichtshof über die Berufung entscheiden, aber er ist nicht dazu verpflichtet. Bei der letzten Runde wollte er sie nicht anhören, obwohl die Argumente wirklich ernst waren: Folter und so weiter. Das ist das Szenario, mit dem wir konfrontiert sind: Der Oberste Gerichtshof könnte sich weigern, die Berufung anzuhören, und Julian innerhalb weniger Wochen ausgeliefert werden, was im Rahmen des Möglichen liegt. Oder er könnte die Berufung anhören und wir könnten uns auf Monate oder Jahre einstellen, was in jedem Fall unhaltbar ist. Beide Szenarien sind mit dem Überleben Julians nicht vereinbar.

Zum Schluss würde ich gerne auf Julian persönlich zurückkommen. Er ist ein sehr politisch denkender Mensch. Haben Sie die Zeit und den Raum, um miteinander über verschiedene Dinge außer seiner rechtlichen Situation zu sprechen – darüber, was gerade in der Welt passiert? Ich schätze, das beschäftigt auch ihn, oder erfährt er es zumindest?

Er hat zwar Zugang zu Nachrichten, aber es ist nicht das, was ich vielleicht in einem Artikel von Seymour Hersh oder so lese. Ich muss ihm davon erzählen, er kann nicht danach suchen und hat es auch nicht auf seinem Radar. Er hat keinen Internetzugang oder etwas ähnliches. Oft schicken ich oder seine Freunde ihm Artikel, auch über wissenschaftliche Entdeckungen und zufällige Dinge, die interessant sind. Er ist jemand, der wirklich hungrig nach Informationen ist und verstehen will, was in der Welt passiert. Er hat schon immer gerne über Politik und die Lage in der Welt gesprochen und ist sehr betroffen und besorgt über die Geschehnisse in der Ukraine. Er ist eine wichtige Stimme in der Welt und steht der Kriegsmaschinerie kritisch gegenüber. Seine Stimme wird schmerzlich vermisst.