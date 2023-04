Giffey will Chefin bleiben

Jens Schicke/IMAGO Ziel erreicht: Die bisherige Regierende Bürgermeisterin wird weiter dem Senat angehören (Berlin, 7.2.2023)

So schnell wird Berlin sie nicht los: Die abgewählte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will dennoch weiterhin an der Spitze des SPD-Landesverbandes bleiben, betonte die Neuköllner Sozialdemokratin am Montag. Gleichlautend äußerte sich auch der Kolandesvorsitzende und SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Dabei mangelt es nicht an Rücktrittsforderungen mit Blick auf den Verlust von drei Prozentpunkten bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus vom 12. Februar.

Die jüngste kam von der früheren Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD). »Wir regieren seit knapp zwölf Jahren, leider mit kontinuierlichen Stimmenverlusten. Das kann nicht länger folgenlos bleiben«, sagte Chebli dem Spiegel laut Bericht vom Dienstag. Sie halte es für »sinnvoll und angemessen«, wenn Giffey und Saleh sich »voll auf Regierungspolitik konzentrieren würden«. Tatsächlich soll von den beiden nur an Giffey ein Senatsposten gehen. Sie soll das Wirtschaftsressort übernehmen, wie die Berliner SPD am Montag abend bekanntgegeben hatte. Saleh sagte dem RBB zuvor, dass er nicht Teil der neuen Landesregierung sein werde, sondern »deren Wirken, insbesondere das der CDU, als Landes- und Fraktionsvorsitzender kontrollieren und nötigenfalls korrigieren« werde.

Giffeys Nachfolger Kai Wegner (CDU) verkündete ebenfalls am Montag abend, wen er noch in sein Kabinett holt, nachdem sein Landesverband zuvor grünes Licht für die »schwarz-rote« Koalition gegeben hatte. So soll mit Felor Badenberg die bisherige Vizepräsidentin des Inlandsgeheimdienstes Justizsenatorin werden. Mit der Personalie will Wegner wohl signalisieren, gegen »Extremisten« künftig besonders aktiv vorzugehen. Finanzsenator soll der langjährige Abgeordnete und Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, werden. Bildungssenatorin wird Katharina Günther-Wünsch. Für die Senatsverwaltung für Verkehr und Klimaschutz soll Manja Schreiner verantwortlich sein. Und das Kulturressort übergibt Wegner an den Parteikollegen und Musikmanager Joe Chialo.

Iris Spranger bleibt für die SPD auf dem Posten der Innensenatorin. Für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen soll der langjährige Staatssekretär Christian Gaebler künftig verantwortlich sein. Arbeits- und Sozialsenatorin wird Cansel Kiziltepe, und um Gesundheit sowie Wissenschaft soll sich die SPD-Landesvize Ina Czyborra kümmern.