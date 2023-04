Filetieren fürs Kapital

Christop xHardt/IMAGO/Panama Pictures Mit der Bahn vorbei am Stau. Mal sehen, wie lange noch, wenn es erst einmal mehr Wettbewerb auf der Schiene gibt

Das Lager der Bahn-Privatisierer bläst zur polit-medialen Mobilmachung. Nach der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag plädiert nun auch die Monopolkommission für eine Zerschlagung der Deutschen Bahn (DB). Wie deren Vorsitzender Jürgen Kühling der Süddeutschen Zeitung (SZ) (Montagausgabe) sagte, »überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten«. Das Gremium berät die Bundesregierung in Fragen von Wettbewerbsrecht und Regulierung und verfolgt eine Linie im Dienst von Kapitalinteressen. Hintergrund des Vorstoßes sind laufende Vorbereitungen des Bundesverkehrsministeriums (BMDV), eine Infrastrukturgesellschaft namens Infrago zum Jahresanfang 2024 zu installieren. Diese soll künftig das Schienennetz in Bundeshoheit – aber unter dem DB-Dach – »gemeinwohlorientiert« bewirtschaften.

Den neoliberalen Hardlinern geht das nicht weit genug. Das Vorhaben der Ampelkoalition sei »ein Schritt in die richtige Richtung, aber nur der halbe Schritt«, bemerkte Kühling. Nach seinem Gusto gehören »die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur« voneinander gelöst, womit er einer Demontage des zumindest noch formell integrierten Staatskonzerns das Wort redet. Ihm schwebt ein Netz unter Verfügung eines Unternehmens – wohl bevorzugt eines privaten – vor. Dieses hätte nur ein einziges Interesse, dass dieses »gut ausgelastet« sei und »gut funktioniert«, womit es auch keine Anreize mehr gebe, Wettbewerber zu behindern. »Dadurch würde sich nach unserer Einschätzung ziemlich zügig etwas ändern, für die Kunden, die anderen Bahnanbieter und für die Investitionen in das Netz«, so Kühling.

Mit seinen Vorschlägen rennt der Kommissionschef bei FDP und Bündnis 90/Die Grünen offene Türen ein. Sie liebäugeln schon länger mit einer radikalen Aufspaltung der Bahn, um so für noch mehr Wettbewerb auf den Schienen zu sorgen, insbesondere auch im von der DB beherrschten Fernverkehr. Die Idee einer Infrago mit »Gemeinwohlorientierung«, aber in Gestalt eines DB-Anhängsels, entsprang maßgeblich aus Rücksichtnahme auf die SPD und deren Basis. Vor allem die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) gefällt sich dieser Tage in der Rolle des Bewahrers des »integrierten Konzerns«. Das sei die »rote Linie«, betonte vor einer Woche der Bundesvorsitzende Martin Burkert beim EVG-Hausfest in Berlin. Was die geplante Infrago angehe, sei man aber bereit, »den Prozess mitzugestalten«. Voraussetzung wäre jedoch eine »auskömmliche Finanzierung«. Die jüngsten Beschlüsse des Koalitionsausschusses, bis 2027 zusätzlich 45 Milliarden Euro in die Schiene fließen zu lassen, seien »richtig«. Zu vergessen scheint man bei der EVG indes, dass sich die Ampelregierung per Koalitionsvertrag sehr wohl dem Ziel verschrieben hat, den Wettbewerb auf der Schiene voranzutreiben.

Vor Blauäugigkeit warnt deshalb das Bündnis »Bahn für alle«. Die Aktivisten sehen in der Infrago ein Konstrukt, um noch mehr Privatisierungen aufs Gleis zu setzen, so wie im Fernstraßenbau die neu erschaffene »Autobahn-GmbH des Bundes«. Genauso werde nun mit der Bahn verfahren, äußerte sich Bündnissprecher Carl Waßmuth am Montag gegenüber junge Welt. »Von dem, was die Monopolkommission Wettbewerb nennt, profitieren tatsächlich nur Kapitalinvestoren wie Blackrock und die Autokonzerne.« Zweifelhaft sei ebenso der Verweis auf das vermeintliche Vorbild Spanien, wo die Staatsbahn Renfe schon 2005 in die Bereiche Netz und Betrieb zerlegt worden war. Dadurch hat sich laut Kühling der Wettbewerb bei sinkenden Preisen verbessert. Waßmuth erinnerte an den Eisenbahnunfall von Santiago de Compostela von 2013, bei dem 80 Menschen verstarben. Das Unglück ereignete sich an einer Schnittstelle zwischen Hochgeschwindigkeits- und Normalnetz.

Auch gehörte Spanien 2021 mit 56 Euro pro Kopf zu den Schlusslichtern Europas bei den Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur. »Das ist weniger als ein Siebtel dessen, was die Schweizer aufbrachten, und die haben eine integrierte Bahn, die super funktioniert«, bekräftigte Waßmuth. Seine Überzeugung: »Wer die Bahn im Sinne von Kunden und Klima stärken will, muss sie fördern, statt sie zu zerschlagen. Deswegen muss die ganze Bahn in Deutschland gemeinnützig werden.«