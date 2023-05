Anno … 18. Woche

1918, 5. Mai: Anlässlich des 100. Geburtstags von Karl Marx findet im Wald von Stolpe bei Berlin eine illegale Gedenkkundgebung der neu gebildeten Freien Jugend Groß-Berlin statt. Die mehr als 2.000 Teilnehmenden werden aufgerufen, den Krieg nach dem Beispiel der russischen Arbeiter, Bauern und Soldaten revolutionär zu beenden.

1933, 4. Mai: Der Parteivorstand der SPD beschließt nach der Gleichschaltung der Gewerkschaften die Emigration der Führungsgruppe von Otto Wels, Friedrich Stampfer, Paul Hertz, Hans Vogel und Erich Ollenhauer. Paul Löbe soll weiterhin den in Berlin beibehaltenen offiziellen Sitz der SPD leiten. Die Führungsgruppe geht zunächst nach Saarbrücken, später, ab dem 2. Juni, nach Prag.

1938, 4. Mai: Nachdem der Vatikan bereits im Oktober 1937 den spanischen Putschisten Francisco Franco diplomatisch anerkannt hat, entsendet Papst Pius XI. einen Botschafter nach Salamanca.

1953, 5. Mai: Der Ministerrat der DDR beschließt anlässlich des 135. Geburtstags von Karl Marx die Umbenennung von Chemnitz in Karl-Marx-Stadt. Auch die Universität in Leipzig trägt fortan den Namen des Philosophen. Bei einer Gedenkkundgebung in Ostberlin würdigt SED-Generalsekretär Walter Ulbricht Marx als den »größten Sohn der deutschen Nation«, der der DDR den Weg zum Sozialismus gewiesen habe.

1953, 7. Mai: Der wegen verschiedener Kriegsverbrechen 1949 von einem britischen Militärgericht zu 18 Jahren Haft verurteilte ehemalige Generalfeldmarschall der Wehrmacht, Erich von Manstein, wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Er wird vor dem Tor der Haftanstalt im nordrhein-westfälischen Werl von einer Kapelle und einer großen Volksmenge begrüßt.

1968, 3.–13. Mai: Aus Protest gegen die Schließung der Philosophischen Fakultät von Nanterre versammeln sich in Paris 250 linke Studierende. In der Folge kommt es zu Provokationen der Polizei und gewaltsamen Ausschreitungen. Von da an schaukeln sich die Auseinandersetzungen von Tag zu Tag hoch. Es gibt Hunderte Festnahmen und Verletzte. Im Quartier Latin kommt es zu nächtlichen Straßenschlachten. Am 13. Mai rufen die kommunistische Gewerkschaft CGT und die sozialistische Schwesterorganisation CFDT zum Generalstreik in ganz Frankreich auf. Eine Million Menschen demonstriert in Paris gegen die gewaltsame Niederschlagung der Studentenproteste.