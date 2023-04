Gedichte haben Geschichte

IMAGO/Heritage Images Ein ausgewachsener Reaktionär: T. S. Eliot (26.9.1888–4.1.1965)

Jetzt, da wir für die grüne Bourgeoisie sowieso alle »rechtsoffen« sein sollen, kann ich es gestehen: Ich habe T. S. Eliot gelesen. Nein, nicht nur die Gedichte, die jeder und jede irgendwann gelesen hat, sondern, mit nicht geringem Vergnügen, auch seine Essays. Terry Eagleton, der marxistische Literaturwissenschaftler, legt noch einen Scheit drauf: Er beginnt sein Buch über literaturkritische »Revolutionäre« ausgerechnet mit Eliot.

Das ist komisch, denn Eliot war ein ausgewachsener Reaktionär. Eagleton breitet aus, was Eliot behauptet hat, nachdem er 1927 zu Katholizismus konvertiert war; es reicht »vom Anrüchigen bis zum Widerlichen«. Gerade seine reaktionäre Haltung befähigte ihn aber zu originellen Einsichten. Für diesen intellektuellen Mandarin »sollte Dichtung in der gewöhnlichen Sprache und im gewöhnlichen Empfinden wurzeln«. Der Dichter habe nicht vom Eigenen zu sprechen, sondern fast passiv das Gemeinsame wiederzugeben. Sprache wäre in dieser Poetik bloß der Behälter einer Geschichte der Empfindung. Ein größerer Unterschied zur bis heute vorherrschenden Vorstellung von der Literatur als Ausdruck eines von sich selbst beauftragten Individuums ist kaum zu denken.

Misstrauen gegen Theorie

Eliots Glaube, Dichtung müsse dem Leben einer Sprachgemeinschaft entspringen, macht ihn zum ersten der fünf Revolutionäre Eagletons. Obwohl sie alle im Umfeld der Universität Cambridge siedelten, verachteten sie das akademische Milieu. Mit einer Ausnahme (Frank Raymond Leavis) schrieben sie selbst Gedichte oder Romane. Alle fünf verband die Überzeugung, Literatur sei Teil von Gesellschaft und Geschichte. So wurden sie meist unausgesprochen zu Widersachern von Elitismus (à la Stefan George), Autonomieästhetik (à la Theodor W. Adorno) und Strukturalismus (à la Claude Lévi-Strauss).

Eagleton beschreibt seine fünf Männer – mit Queenie Dorothy Leavis ist eine Frau wenigstens assoziiert – mit großer Kenntnis und großem Respekt, aber spart weder an Kritik noch an Anekdoten. William Empson wurde aus Japan ausgewiesen, nachdem er einem Taxifahrer Avancen gemacht hatte. Zu seiner Entschuldigung brachte er vor, er könne japanische Männer und Frauen nur mit Mühe auseinanderhalten. Ivor Armstrong Richards soll in den kanadischen Bergen einen Bären vertrieben haben, indem er ihn anpinkelte.

Von Richards kennt man seinen mit dem Linguisten Charles Kay Ogden verfassten Traktat »Die Bedeutung der Bedeutung« (1923). Er ebnete den Weg für alle pragmatischen Sprachtheorien. Sprache erscheint darin stets unter dem Aspekt der Funktion. Auch in der Literaturbetrachtung zeigt sich Richards als Funktionalist. Dichtung dient für ihn der »Organisation unserer Gefühle«. Organisation, Ordnung ist ihm wie schon Eliot ein oberster Wert.

Empson scheint mit seinem anregenden Buch »Seven Types of Ambiguity« (1930) dieser Ordnung in die Parade zu fahren. Denn er sucht gerade das in der Literatur auf, was stört und verstört: Mehrdeutigkeit. Zugleich setzte er der Mehrdeutigkeit mit der »Einheit« des Textes eine klare Grenze. Überhaupt blieb den von Eagleton präsentierten Kritikern als Rationalisten und Utilitaristen die dunkle Seite des Verstandes fremd; anders als die Franzosen nahmen sie die »Blindheit« (Paul de Man), »Unlesbarkeit« (Maurice Blanchot) oder »Zerstreuung« (Gilles Deleuze) von Literatur gar nicht erst zur Kenntnis.

Eagletons Helden eint ein »britisches Misstrauen gegen Theorie«, aber Literaturkritiker im platten Sinn, also professioneller Vorkoster, war nur Leavis, der Polemiker der Runde. Mit selbstzerstörerischer Lust kämpften Leavis, der sich von der Upperclass zurückgesetzt fühlte, und seine Frau Queenie in ihrer Zeitschrift Scrutiny gegen Kapitalismus, Individualismus, Materialismus und am Ende auch gegen Feminismus, Gewerkschaften und Migranten. Immerhin, das Ehepaar Leavis wagte auszusprechen, was andere in ihren gestutzten Bart murmelten, und in ihren Fußstapfen folgte der »größte sozialistische Denker im Großbritannien der Nachkriegszeit«, Raymond Williams, Eagletons Lehrer.

Wirkung der Dichtung

Williams radikalisierte die von Eliot, Richards, Empson, Leavis vertretene Lehre, Literatur sei kein autonomes, sondern ein gesellschaftliches Phänomen. Ihm, dem Begründer der Kulturwissenschaft, schien sogar das Basis-Überbau-Schema zu unmaterialistisch, denn es begreife »Kultur nicht als eine Reihe von Praktiken, die ebenso wesentlich sind wie Bergbau oder Baumwollspinnen«. Doch mag das Gedichteschreiben auch eine Praxis wie das Kühemelken sein, wird man in der Not eher auf das Gedicht als auf die Milch verzichten. Wo bleibt, fragt Eagleton, die herrschaftslegitimierende Macht des Kulturellen? Williams blendete ideologische Aspekte manchmal aus, doch sein umfassender Kulturbegriff, der Film, Fernsehen, Pop, aber auch proletarische Tradition einbezieht, öffnete viele Türen.

Im Zentrum steht bei ihm die »Gefühlsstruktur«. Mit ähnlichen Konzepten hatten schon Eliot und Richards versucht, dem an sich Unbestimmbaren bestimmbare Form abzugewinnen. Gerade an älterer Literatur und Kunst erkennen wir, wie sich Muster des Empfindens historisch herausbilden. Das erklärt sogar manche unmittelbaren Effekte. Wie Eliot spürt Williams eine »Einwirkung der Dichtung auf die Eingeweide«. Sie wirkt nicht nur auf den Körper, sie hat einen Körper, und dieser Körper hat Geschichte.

Williams, dessen Blick sehr weit reichte, übersah mitunter die Details. Wo Richards und Empson subtile Lesarten von Dichtung vorgelegt hatten, tendierte er dazu, Literatur als Dokument zu nehmen und sowohl die »sieben Typen der Vieldeutigkeit« als auch die Freude an ihnen schlicht zu übergehen. Terry Eagleton beendet sein luzides Buch abrupt mit einem Hinweis auf Williams’ Warnung vor kommenden Naturkatastrophen. Aber nicht nur bei Raymond Williams beeindruckt der Draufblick mehr als der Vorausblick.