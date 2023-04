Die Welt umdeuten

IMAGO/photothek »Frühling, du lieblicher. / Du richtest den Kopf hoch. / Davon ist der Himmel so blau. / Und es wärmt uns alle dein gelbes Auge. / Und du siehst uns an. / Und darum leben wir« – Uwe Greßmann

»Meine Mutter war / Eine Rose // Von Dornen hatte / Ich eine Wiege; / Und: verwelkte …« Dieser Text von Uwe Greßmann (1. Mai 1933 bis 30. Oktober 1969) beschreibt auf poetische Weise seinen »Start ins Leben«. Prosaischer formulierte er: »Den Vater sah ich nie, die Mutter etwa drei Wochen; sonst lebte ich unter Fremden.«

Nach dem Suizid seiner Pflegemutter 1939 waren weitere Stationen dann Waisenhäuser, Kinderheime und wieder Pflegeeltern, die ihn häufig schlugen. 1946 floh er, lernte Durchgangsheime und Umsiedlerlager kennen. Greßmann schloss 1948 die achte Klasse ab und begann eine Lehre als Elektroinstallateur, die er 1949 abbrechen musste. Es folgte die schwere Lungenkrankheit, und schließlich musste er auch den Plan aufgeben, zu studieren.

Uwe Greßmann hatte ein kurzes Leben. Es währte 36 Jahre und war lange geprägt von einer schweren Lungentuberkulose, die ihn für Jahre in Hospitäler und Sanatorien zwang. Er schreibt darüber. »Die Krankheit kam mir wie eine Erlösung, die mir in fünf Jahren Kraft gab, mich zu finden. (…) Nur an den Nadelstichen und Eingriffen, die ich bekam, merkte ich die Krankheit und an den Tabletten, die ich einnehmen musste (wie eine Festung). Sonst war sie die freundliche Schwester innerer Anlagen. Und wie sie mich unterhielt, mich hieß zu zeichnen und zu dichten; wie sie mir Freunde schickte, die wie Bücher waren (zu mir); die man liest.«

Greßmann las also unentwegt und dichtete. Es entstanden dabei erstaunliche Texte. Der Schriftsteller Stephan Hermlin schrieb über seine erste Begegnung mit den Gedichten: »Als ich seine ersten Verse las und vorlas, hatte mich Uwe Greßmann in Verlegenheit gebracht. Man empfindet Verlegenheit vor jemand, den man nicht einer Richtung, einer Tradition zuordnen kann und dessen eigenständige Begabung man gleichzeit stark empfindet. Ich gehöre nicht zu den Etikettenklebern, aber es ist mir schon ganz recht, wie anderen auch, wenn ich mich in jemand ein wenig auskenne, wenn ich sagen kann, ›das hier hat er von dem da‹ und ›dieses geht auf jenes zurück‹. Nichts derartiges ließ sich von Greßmanns Gedichten sagen.«

Weder Krankheit noch Lebensumstände vermochten Uwe Greßmann zu brechen. Er lebte und arbeitete 15 Jahre in einem halben Zimmer zur Untermiete in Berlin-Pankow. Zehn Jahre ging er als Bote für HO-Gaststätten in Berlin-Mitte und machte gleichsam nebenher seine hauptsächliche Tätigkeit, seine Lesearbeit und Arbeit an den eigenen Dichtungen.

1961 erschienen erste Gedichte in der Literaturzeitschrift Neue Deutsche Literatur (NDL), gefolgt von weiteren Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien. Gefördert wurde er insbesondere von Adolf Endler, der sich bei Zeitungen und Verlagen für ihn einsetzte. Greßmann erfand lyrische Figuren wie den Vogel Frühling und den Volksmund und dichtete an einem Faust, der Fragment blieb, ebenso wie viele Texte zu Schilda, der sagenhaften Stadt, in welcher der Dichter Bürokratie und anderes dem Gespött auszusetzen gedachte. 1966 schließlich erschien als einzige eigenständige Publikation zu Lebzeiten Greßmanns der Gedichtband »Der Vogel Frühling«, der ihn in der DDR rasch bekannt machte.

In dem Text »An den Vogel Frühling« heißt es: »Daunen dringe aus dir. Davon kommen die Blumen und Gräser. // Federn grünen an dir. Davon kommt der Wald. / Grüne Lampen leuchten in deinem Gefieder. / Davon bist du so reich. / (…) Frühling, du lieblicher. / Du richtest den Kopf hoch. / Davon ist der Himmel so blau. // Und es wärmt uns alle dein gelbes Auge. / Und du siehst uns an. / Und darum leben wir.« Man mag das naiv nennen. Andere Texte (so z. B. »Die Seife«, »Das Handtuch«, »Rote Nelken«) deuten auf ein elementares, produktives Verhältnis zur Wirklichkeit. Der Text »Der Eimer« lautet: »Ich trage ihn hinaus, / wenn er voll ist / Von Wasser; / Ihn, der einen runden Bauch hat / Und einen großen Rand / Aus Zink. // Und ich halte nicht viel von ihm, / nur ein Stück seines Fußes; / Da schüttelt er mir das Herz aus / Seifenblasen über und über. / Im Örtchen schäumt es / Wie vor Wut und gurgelt.«

1966 wurde Greßmann in den Schriftstellerverband aufgenommen. Die eigene Wohnung, die er schließlich erhielt, konnte er nur noch ein knappes Jahr genießen. Am 30. Oktober 1969 starb Uwe Greßmann in Berlin-Buch. Im Jahr seines 50. Geburtstages gab Richard Pietraß im Reclam-Verlag Leipzig ein Buch mit Gedichten, dem Faust-Fragment, verschiedenen Lebenszeugnissen und Erinnerungen an Uwe Greßmann, unter dem Titel »Lebenskünstler« heraus. Durch dieses Buch entsteht das Bild eines ehrgeizigen, bescheidenen und nicht zuletzt einsamen Dichters. Pietraß schrieb 1981: »Greßmann ist ein Dichter, einer der wenigen zählenden, die unter uns aufkeimten. Er ist es im Sinne des Sehers, der die Kraft besitzt, die Welt nach seiner Sicht umzudeuten und so neu zu erschaffen. Er erdet Kosmisches und gibt dem Alltag große Dimension.«