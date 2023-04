Gegen Vertreibung

Christian Charisius/dpa

Unter dem Motto »Solidarität mit allen Obdachlosen statt Vertreibung, Bettelverbot und Polizeigewalt« haben am Sonnabend rund 350 Menschen in Hamburgs Innenstadt demonstriert. Zu der Kundgebung hatte die neue Initiative »Solidarische Straße« gemeinsam mit linken Gruppen und Abgeordneten der Partei Die Linke aufgerufen. Ein Auslöser der Aktion war, dass die Polizei in den vergangenen Wochen verstärkt gegen obdachlose Menschen vorgegangen ist, die in der Innenstadt betteln oder »Platte machen«. Wie das Stadtmagazin Hinz & Kunzt am Sonnabend meldete, häufen sich Berichte, dass Personen, die vor den Geschäften um Geld bitten, Platzverweise erhalten.

Man fordere die Stadt auf, Geld für soziale Hilfen zur Verfügung zu stellen »statt auf Repression und Vertreibung zu setzen«, erklärte Gudrun Greb vom Verein Ragazza in einem Redebeitrag. Gülay Ulas vom Duschbus Gobanyo kritisierte, die obdachlosen Menschen würden »gewaltvoll aus dem Sichtfeld manövriert«. »Wir brauchen keine Bettelverbote, sondern den politischen Willen, Obdachlosigkeit zu beenden«, sagte sie. Anja Meyer von der Initiative »Solidarische Straße« wies gegenüber Hinz & Kunzt darauf hin, dass die Vertreibung Obdachloser die Sozialarbeit im Innenstadtbereich erheblich erschwert.

Am Donnerstag hatte die Fraktion Die Linke bereits in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft auf diesen Punkt hingewiesen und scharfe Kritik am Vorgehen der Behörden geübt. »Durch die Vertreibung verlieren obdachlose Menschen ihren Lebensmittelpunkt in der Innenstadt und damit häufig auch den Kontakt zur Straßensozialarbeit und zum Hilfesystem«, erklärte Stephanie Rose, sozialpolitische Sprecherin. Die Schikanen gegen obdachlose Menschen müssten sofort beendet werden. Kein Mensch bettele freiwillig, der öffentliche Raum gehöre allen. SPD-Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) wies die Kritik zurück und verwies auf ein »passgenaues Hilfesystem«, das die Stadt für Obdachlose entwickelt habe.