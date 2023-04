Tarifabschluss im öffentlichen Dienst

HEN-FOTO/imago Warnstreik von Kitabeschäftigten in Berlin (8.3.2023)

Es kam wie erwartet: Bund, Kommunen und Gewerkschaften haben sich am späten Samstag abend nach mehrstündigen Verhandlungen in Potsdam auf einen Tarifvertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst geeinigt. Die vorangegangene Schlichtungsempfehlung wurde ohne wesentliche Änderungen angenommen. Verdi-Chef Frank Werneke zufolge handelt es sich um die »größte Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst«.

Konkret sollen zunächst steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro ausgezahlt werden. Die ersten 1.240 Euro davon gibt es bereits im Juni. Von Juli und bis Februar 2024 sollen dann monatlich jeweils 220 Euro fließen. Ab März 2024 erhalten die Beschäftigten einen Sockelbetrag von monatlich 200 Euro brutto mehr sowie eine Erhöhung von 5,5 Prozent des so erreichten Betrages – mindestens aber 340 Euro brutto mehr. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 24 Monate. Verdi und Beamtenbund hatten ursprünglich 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert.

Die Partei Die Linke kritisierte die Vereinbarung als unzureichend. »Diese Tarifeinigung bedeutet trotz der Inflationsausgleichszahlung für viele Beschäftigte angesichts der Preisexplosion bei Lebensmitteln, steigender Mieten und hoher Energiepreise einen Reallohnverlust«, sagte Kofraktionschef Dietmar Bartsch am Sonntag gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sprach von einer »Notlösung, die kurzfristig zwar den Arbeitskampf beendet, jedoch die grundlegenden Probleme nicht löst«. Nach einer Inflationsrate von acht Prozent 2022, sechs Prozent 2023 und wohl rund drei Prozent 2024 »werden die Löhne im öffentlichen Dienst am Ende der Laufzeit zirka sechs Prozent weniger Kaufkraft haben«, sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher der Augsburger Allgemeinen.

Verdi startet nun eine Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis. Theoretisch könnte diese negativ ausfallen, dann müsste neu verhandelt werden. Das gilt als unwahrscheinlich.