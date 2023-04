Die Milch macht’s

Fred Mungo Aus den Exkrementen wird weicher Sand, auf dem die Kühe ruhen können

Die Arbeit der italienischen Fotografin Federica (»Fred«) Mungo ist nach ihren eigenen Worten im Bereich der visuellen Soziologie angesiedelt. Im vergangenen Frühjahr trieb sie die Frage um, wie sich Pandemie und der Ukraine-Krieg auf Milchfarmen ausgewirkt haben. Gemeinsam mit der Forscherin vom Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Francesca Menegon, besuchte sie Bauernhöfe in Norditalien, um tiefverwurzelte und neue Probleme zu verstehen. Dabei konzentrierten sich die beiden vor allem auf Betriebe, bei denen das Wohlergehen der Tiere und Nachhaltigkeit schon immer an erster Stelle standen – wie bei der Società Agricola Rinaldo in der Gemeinde San Zenone degli Ezzelini.

Die Autorin Giulia Ubaldi, die sich selbst als Anthropologin des Essens versteht, schrieb in einem ergänzenden Artikel in La Cucina Italiana: »Das Grundproblem besteht darin, dass zu Recht bessere Bedingungen für die Tiere gefordert werden, die Landwirte aber gleichzeitig immer weniger Mittel und Finanzen haben, um dem nachzukommen.« Vor allem in der Region Venetien, in der sich auch die Gemeinde San Zenone degli Ezzelini befindet, komme noch ein weiteres Problem hinzu – die Produktion von Prosecco. So werde der größte Teil der Flächen für die Herstellung des Schaumweins genutzt, den Tieren fehle es somit an Platz zum Weiden.

Um die steigenden Kosten zu bewältigen, die durch die Folgen des Ukraine-Kriegs noch einmal drastisch zugenommen haben, hat etwa der Hof Rinaldo di San Zenone degli Ezzelini damit begonnen, ein früher entsorgtes Nebenprodukt zu verwenden. So wird nun statt des verteuerten Strohs ein sogenanntes Ferment für die Ställe verwendet. Aus der Umwandlung der Exkremente entsteht ein Material, das Gärrest genannt wird und in getrockneter Form zu einem perfekten Sand wird, auf dem sich die Tiere ausruhen und wiederkäuen können.