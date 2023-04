»Der eigentliche Putsch wurde gegen Castillo geführt«

Francisco Rodriguez/AP/dpa Der peruanische Präsident Pedro Castillo nach seiner Vereidigung am Tag seiner Amtseinführung (Lima, 28.7.2021)

Wie kam es dazu, dass Sie als Argentinier zu einem der Anwälte des abgesetzten und sich in Untersuchungshaft befindenden peruanischen Präsidenten Pedro Castillo geworden sind?

Das war reiner Zufall. Ich war mit Eugenio Raúl Zaffaroni, meinem Mentor im Strafrecht, in Peru. Wir sind im Januar nach Cusco eingeladen worden, wo wir von der Universität die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen sollten. Wir sind nicht nach Peru gegangen, um jemandes Anwalt zu werden. Das war von niemandem geplant. Weil Zaffaroni Probleme mit der Höhe hat, haben wir in Arequipa übernachtet, was tiefer liegt. Da Demonstranten nach der Absetzung von Castillo den Flughafen besetzt hielten, steckten wir dort fest. Der Flughafen war zehn Tage lang geschlossen. Dort kamen Leute von der Universidad San Marcos aus Lima auf uns zu. Sie meinten, es könnte interessant sein, wenn wir uns mit dem Team von Castillo austauschen, um zu sehen, ob wir behilflich sein und welche Ideen wir zu seiner Verteidigungsstrategie beitragen könnten. So fing es an. Später hat uns Castillo dann darum gebeten, Teil seines Anwaltsteams zu werden.

Gehen wir einen Schritt zurück: Was ist am 7. Dezember 2022 passiert? In den Medien wird von einem Selbstputsch Castillos gesprochen. Kann sein Versuch, den Kongress aufzulösen, als ein solcher bezeichnet werden?

In Peru werden Indigene, Bauern und die ärmsten Bevölkerungsschichten systematisch von ihren Rechten ausgeschlossen. Das zeigt sich auch am Beispiel Castillo. Zunächst wurde alles versucht, seinen Wahlsieg nicht anzuerkennen. Die Stimmen der indigenen Bevölkerung wurden angefochten – mit dem Argument, sie wüssten nicht, wie man wählt. Bauern aus verschiedenen Städten zogen 45 Tage lang nach Lima, um dafür zu demonstrieren, dass ihre Stimmen nicht für ungültig erklärt wurden. Es gibt einen Richter namens Arenas, der sich nicht korrumpieren ließ. Dank ihm wurde Castillo schließlich zum Präsidenten ernannt. Sobald er Präsident war, machten sie ihm das Leben und das Regieren unmöglich. Von ihm vorgeschlagene Minister wurden nicht akzeptiert. 140 Gesetzesvorlagen, die er ins Parlament einbrachte, wurden abgelehnt. Sie erfanden Vorwürfe gegen ihn, sie ließen ihn nicht ausreisen. Stellen Sie sich einen Präsidenten vor, der das Land nicht verlassen darf, weil er dafür eine Genehmigung vom Kongress braucht.

Das Parlament, das in der Bevölkerung über fünf Prozent Unterstützung verfügt, hat es dem demokratisch gewählten Präsidenten unmöglich gemacht zu regieren. Castillo – es leid, nicht regieren zu können, und davon überzeugt, dass sie früher oder später einen Staatsstreich gegen ihn anzetteln würden –, hält also am 7. Dezember eine Rede. In dieser ruft er die Peruanerinnen und Peruaner zu einem Wandel auf. Er fordert eine verfassunggebende Versammlung, mit deren Hilfe das peruanische Modell grundsätzlich geändert werden soll – ein korruptes, ungerechtes und rassistisches Modell.

Castillos Rede richtete sich also gar nicht in erster Linie an die Parlamentarier, sondern an die allgemeine Öffentlichkeit?

Richtig. Castillo war bewusst, dass alle peruanischen Institutionen korrumpiert und rassistisch sind und von Leuten mit Geld geführt werden. Geld, das Castillo nicht hat. Das macht es um so skurriler, dass er von korrupten Millionären, die Peru seit Jahrzehnten ausnehmen, beschuldigt wird, korrupt zu sein. Es handelte sich also um eine Rede vom Volk für das Volk. Deshalb trug sie auch nicht die Unterschrift der Minister.

Was bezweckte Castillo also mit der Rede?

Er wollte die Leute darauf aufmerksam machen, dass ganze Gesellschaftsschichten keinen Platz in der peruanischen Demokratie haben. Das nicht einmal er als Präsident seine Aufgaben wahrnehmen kann. Als einzigen Schritt nach vorn sah er eine Verfassungsänderung. Darum ging es. Das ist auch der Grund, warum nach seiner Absetzung die Leute auf die Straße gegangen sind.

War es legal, was Castillo getan hat?

Auch ein Präsident hat immer Redefreiheit. Castillo hat weder Befehle gegeben, noch hat er mit Gewalt eine Entscheidung durchgesetzt, den Kongress und das Gericht auszuschalten. Deswegen sagt mein Mentor Zaffaroni, dass es sich um einen »untauglichen Versuch« (tentativa inidónea, jW) gehandelt hat. Einen Versuch, der nie geeignet war, sein Ziel zu erreichen. Castillo hatte nicht die Unterstützung eines einzigen Polizisten. Er wusste das. Es handelte sich also um eine politische Proklamation, nicht um eine Rede an die Nation. Ein solcher untauglicher Versuch ist nicht strafbar. Es gibt also kein Verbrechen. Castillo hat zu keinem Zeitpunkt andere Mittel als die Rede benutzt.

War es naiv von Castillo, die Rede zu halten?

In gewisser Weise ja.

Weil er keine Unterstützung durch die realen Kräfte im Land hatte, die Streitkräfte und die Polizei?

Ja, das ist wichtig. Er verfügte über keinerlei Unterstützung in den Streitkräften, und er hat sie nie gesucht, weil er keinen Staatsstreich angestrebt hat. Er wollte, dass die Rechte des Volkes respektiert werden. Er steht auf der Seite des Volkes, nicht auf der Seite der bewaffneten Gruppen. Tatsächlich waren es diese, die gegen ihn geputscht und ihn auf irreguläre Weise aus dem Amt entfernt haben. Das ist auch deshalb schwer zu verstehen, weil die Presse viele Dinge verschweigt. Das gilt vor allem für die peruanische Presse, nicht so sehr für die internationale, die langsam die Augen öffnet. Allein die Tatsache, dass mehr als 70 Menschen im Rahmen der Proteste gegen die Absetzung von Castillo getötet wurden, gibt einen Hinweis darauf, wer wirklich geputscht hat.

Nach der Rede wurde Castillo verhaftet. Was wird ihm vorgeworfen?

Sie werfen im Verbrechen vor, die er nicht begangen hat. Rebellion, was laut peruanischem Strafgesetzbuch einen bewaffneten Aufstand impliziert. Hier war allerdings keine einzige Waffe im Spiel. Verschwörung, für die sich zwei oder mehr Personen zusammentun müssen. Castillo hat aber ganz allein gehandelt. Hochverrat …

Castillo wurde auf dem Weg zur mexikanischen Botschaft verhaftet, nachdem er eine Rede gehalten hatte! Er war sich darüber im Klaren, dass mit der Rede nie das eigentliche Ziel erreicht werden konnte. Er wurde also zu Unrecht abgesetzt. Hinzu kommt, dass das Verfahren, mit dem er seines Amtes enthoben wurde, nämlich wegen »moralischer Unfähigkeit«, nicht rechtmäßig war. Wenn ein Präsident den Kongress auflösen will, ist ein verfassungsrechtliches Amtsenthebungsverfahren vorgesehen.

Warum wurde dieses Verfahren bei Castillo nicht angewendet?

Die Kongressabgeordneten hatten es eilig. Sie wollten Castillo so schnell wie möglich loswerden. Das war es, was die Bevölkerung am meisten empörte. Selbst für eine Absetzung wegen moralischer Unfähigkeit wären eigentlich 104 Stimmen im Parlament notwendig gewesen, sie bekamen allerdings nur 100 zusammen. Das zeigt: Der eigentliche Putsch wurde gegen Castillo geführt.

Das erinnert an Vorgänge in anderen Ländern Lateinamerikas, für die der juristische Begriff »Lawfare« verwendet wird. Darunter wird die Praxis politisch motivierter Rechtsbeugung verstanden. Kann im Fall der Absetzung von Castillo von Lawfare gesprochen werden?

privat Guido Leonardo Croxatto

Wir kennen die Praxis mittlerweile zur Genüge: Lula in Brasilien, Correa in Ecuador, Evo Morales in Bolivien, Cristina Fernández de Kirchner in Argentinien. Es geschah in Honduras, mit Zelaya, mit Lugo in Paraguay, und jetzt geschieht es mit Castillo in Peru. Es handelt sich um ein weiteres Kapitel in einem Film, den wir lateinamerikanischen Anwälte bereits sehr gut kennen: die Verfolgung progressiver Anführer durch die Justiz. Es werden Rechtsfälle erfunden, um die Vertretung des Volkes zu verhindern. In Lateinamerika sind die Richter nicht unabhängig.

Peru ist also kein Rechtsstaat?

Nein, absolut nicht. Deswegen wurden im Rahmen der Proteste bereits mehr als 70 Demonstrierende getötet. Deswegen drangen Panzer in die Universidad San Marcos in Lima ein und wurden Studierende in Handschellen gelegt. Die Immunität von Castillo wurde nicht respektiert, ebensowenig wie die Rechte einer ganzen Reihe von Personen, die ohne jegliche Begründung in Präventivhaft genommen wurden. Der Terrorismusvorwurf wird genutzt, um Menschen ohne jede Rechtfertigung zu inhaftieren – nach klar rassistischen Kriterien. Hier liegt mein Vorteil: Ich bin großgewachsen, weiß, habe in Europa studiert, komme aus einer italienischen Familie. Deswegen habe ich die Rolle als Anwalt von Castillo einnehmen können.

Was müsste geschehen, damit Peru zu einem Rechtsstaat wird?

Castillo müsste ein ordentliches Verfahren zugestanden werden. Die Regierung, die derzeit die Macht usurpiert hält, müsste zurücktreten und Castillo wieder in sein Amt eingesetzt werden. Dann könnte er immer noch abgesetzt werden, aber dafür müssten die ordnungsgemäßen Verfahren eingehalten werden. Das beinhaltet, dass er das Recht erhielte, sich für die Dauer einer Stunde im Kongress zu äußern.

In was für einer Situation befindet sich Castillo derzeit?

Castillo sitzt im Barbadillo-Gefängnis in Präventivhaft. Eine Haft, die nicht gerechtfertigt ist. Objektiv gesehen ist Castillo weiterhin der Präsident von Peru, seine Immunität wurde nicht rechtmäßig aufgehoben. Castillo leidet am meisten darunter, dass seine Familie sich im Exil in Mexiko befindet. Seit vier Monaten kann er weder mit seinen Kindern noch mit seiner Frau sprechen. Er sitzt praktisch in Einzelhaft, nur sehr wenige Menschen und seine Anwälte können ihn besuchen.

Mit anderen Worten: Es wird versucht, ihn zu isolieren und seine Situation so schwer wie möglich zu machen. Wie schon Lula, der anderthalb Jahre inhaftiert war, wie Correa, der in Belgien im Exil lebt, wie Evo Morales, der nach Argentinien fliehen musste, wird Castillo dafür bestraft, dass er die Interessen der Armen und der Landbevölkerung vertreten hat. Das wurde ihm zum Verhängnis. Früher oder später enden Präsidenten, die sich gewissen Interessen nicht beugen, entweder im Exil, im Gefängnis oder tot.

Wessen Interessen meinen Sie genau?

Ein Beispiel: In diesem und im kommenden Jahr laufen in Peru mehrere Bergbaukonzessionen aus der Zeit der Fujimori-Diktatur aus. Diese geben internationalen Unternehmen das Recht, die natürlichen Ressourcen des Landes auszubeuten. Als Präsident hatte Castillo angekündigt, dass er sie nicht verlängern wolle. Sie laufen zwischen diesem und dem Jahr 2026 aus – also genau in der Regierungszeit von Castillo. Die betroffenen Unternehmen wünschten sich natürlich einen anderen Gesprächspartner als Castillo.

Und wie geht es ihm körperlich und geistig in Untersuchungshaft?

Er ist weiter davon überzeugt, dass er richtig gehandelt hat, dass er die Interessen des Volkes verteidigt hat. Das macht den Fall für mich als Anwalt besonders spannend. Die Rede, die er am 7. Dezember hielt, war nur für das Volk bestimmt. Er hat sie nicht einmal seinen Anwälten vorgelegt, so dass sie ihre Meinung dazu hätten sagen können. Ich denke, dass die Akademiker, die Historiker und die Philosophen Lateinamerikas in Zukunft wohlwollend auf das schauen werden, was Castillo getan hat. Er hat einen Schritt nach vorn getan, was die Vertretung der historisch ausgeschlossenen Menschen in Peru angeht.

Allerdings vor allem symbolisch. In gewisser Weise ein antikolonialer Akt.

Ganz genau, ein antikolonialer Akt, ein Akt des Widerstands gegen den fortschreitenden Kolonialismus.

Zurück zu Castillo. Was wird mit ihm jetzt passieren?

Ich kann Ihnen sagen, was juristisch gesehen passieren müsste. Ihm müsste das Verfahren zugestanden werden, das die peruanische Verfassung und die Verordnungen des peruanischen Kongresses vorsehen. Die Einhaltung dieser Verfahren würde bedeuten, dass Castillo wieder in sein Amt eingesetzt wird. Ob sich der peruanische Staat an seine Gesetze halten wird, wird von der peruanischen Gesellschaft und den Institutionen abhängen. Heute funktioniert in Peru keine der Institutionen so, wie sie eigentlich sollte. Der Oberste Gerichtshof setzt das Recht nicht durch, das Verfassungsgericht respektiert die Verfassung nicht. Es ist, als hätten sich alle Mächte darauf geeinigt, einen Schlag gegen Castillo auszuführen. Castillo hat also recht, wenn er sagt, dass das ganze System korrupt ist, keine der Institutionen funktioniert und alle von Rassismus getrieben sind. Ich glaube, dass die Vereinten Nationen hier Abhilfe schaffen können. Der mexikanische Präsident wird einen Brief an die UNO schicken, in dem er sie dazu auffordert, zu intervenieren.

Welche Rolle könnten Ihrer Meinung nach derlei internationale Institutionen wie die UNO bei der Lösung der Krise in Peru spielen?

Die Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, und im speziellen der Interamerikanische Gerichtshof müssten das Recht und die Wahrung der Menschenrechte in Peru wiederherstellen. Aller­dings hat beispielsweise der Putsch gegen Evo Morales in Bolivien gezeigt, dass die OAS diese Rolle nicht wahrnehmen wird. Sie hat den Staatsstreich unterstützt. Auch in Peru sieht es gerade nicht so aus, als würde die Organisation anders handeln. Sie agiert immer in Funktion bestimmter Interessen, die nichts mit denen der Indigenen oder der ärmsten Bevölkerungsschichten gemein haben, sondern vielmehr mit jenen der Wirtschaftseliten.

Ich glaube, bei den Vereinten Nationen ist das anders. Die UNO verfügt noch über Legitimität und die politische Fähigkeit, Druck auf den peruanischen Staat auszuüben, damit der zur Demokratie zurückkehrt. Wenn sich eine Reihe lateinamerikanischer Länder in der UNO zusammentut und sich klar gegenüber Peru positionieret, wird Lima keine andere Wahl haben, als diese Meinung zu akzeptieren. Die Regierung von Dina Boluarte hat bereits die Botschafter von Mexiko und von Kolumbien des Landes verwiesen und argentinischen Abgeordneten und Evo Morales die Einreise verwehrt. Sie ist international zunehmend isoliert. Letztlich sind es natürlich die Peruaner selbst, die das Problem lösen werden. Ich denke, sie werden es mit einer neuen Verfassung lösen, die die indigene Bevölkerung tatsächlich anerkennt.

Sie waren von kurzem in Mexiko bei Präsident Andrés Manuel ­López Obrador und in Kolumbien bei Gustavo Petro. Was war der Zweck dieser Reise?

Castillo bat mich, drei Präsidenten zu treffen: Petro, López Obrador und Lula in Brasilien. Ich bin zunächst zu Petro und López Obrador gefahren, weil sie die wichtigsten Unterstützer ­Castillos in der Region sind. López ­Obrador steht voll und ganz hinter ihm, und auch Petro ist sich darüber im klaren, dass das, was sie Castillo angetan haben, illegal war. Heute existieren zwei Achsen in ­Lateinamerika: die Lima-Gruppe und die Puebla-Gruppe. Die Lima-Gruppe ist ­antidemokratisch, obwohl ihre ­Vertreter von Demokratie sprechen. Die Mitglieder der Puebla-Gruppe hingegen wollen die ­Ausgeschlossenen in die Demokratie einbeziehen. In gewisser Weise ist das auch eine antikoloniale Ausrichtung. Hier geht es um die Frage Kolonialismus oder Souveränität. ­Diejenigen, die die ­Souveränität ­verteidigen, werden von den ­Wirtschafts- und Finanzmächten schikaniert, weil diese um ihre Geschäfte fürchten.