Nachschlag: Spiel mit der Anonymität

TCK, DRM, BAD, CTM: Welche Bedeutung die Buchstabenkombinationen haben, die die Wände, Dächer und Züge von Berlin zieren, ist für die meisten ein Rätsel. Der Film »Third Rail Blues«, zu deutsch: Stromschienenblues, bietet einen seltenen Einblick in die Zugsprüher-, die sonst verschlossene »Trainwriter«-Szene der Hauptstadt. Und das, ohne dass sich in 77 Minuten Spielzeit auch nur einer der »Writer« selbst erklären muss. Acht Jahre lang hat der Kameramann diese sonst unsichtbaren Momente festgehalten. Dabei überzeugt der Streifen nicht nur durch seinen No-Comment-Dokumentationsstil, der diese Anonymität erstaunlich effektiv auf die Leinwand bringt, sondern auch durch die Varianz der aufgenommenen Werke. Von bunten Konzepten bis zum »vollgetagten« Waggon ist alles dabei. Wer diese Momente nicht live im Kino mit anderen erleben möchte, kann in ein paar Monaten auch die Spannung von der Wohnzimmercouch aus haben, denn nach der Kinotour diesen Sommer ist der Film auch im Netz zu sehen.(te)