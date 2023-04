Döpfner des Tages: Marco Buschmann

F. Kern/Future Image/imago Klebstoff ist zum Schnüffeln da! Minister sieht rot

Man springt den Pattextrotteln von der Letzten Generation nur ungern bei. Sie kleben sich an Leitplanken fest und bekämpfen impressionistische Gemälde mit Kartoffelbrei. Dringlichen Gesichtes. Zugestanden: Ernsthafte Formen des Widerstands scheinen derzeit nicht machbar. ­Infantile dagegen sind immer machbar und bewirken nie was. Schlechte Form folgt schlechtem Inhalt. Die Letzte Generation hat den Widerspruch zwischen Mensch und Kapital zum Widerspruch zwischen Jung und Alt püriert. Wachrütteln statt Herrschaftsfrage. »Vielleicht könnʼ wir was bewegen, wenn mal alle überlegen«, sangen wir in den Neunzigern – aber wenigstens konnten wir dabei über uns lachen.

Gar nicht zum Lachen ist dem Justizminister. Marco Buschmann sieht einmal mehr das Abendland untergehen, denn die Kleber erinnern ihn an die Weimarer Zeit, als sich »Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen«.

Der geläufige Hufeisenbullshit dient wenig mehr als eben dem Zweck, die Gewaltgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft auszustoßen und vermittels Extremismusformel der anderen Seite zuzuschreiben. Weimar war nicht Opfer, sondern Schoß des Faschismus. Vollends absurd wird der Vergleich aber auf die Letzte Generation bezogen, an der nun genau gar nichts militant ist. Ein paar Verstöße gegen die StVO, bei klagloser Inkaufnahme vorgesehener Strafen, werden von Buschmann zum Angriff auf die Rechtsordnung aufgeblasen. Und mehr noch: »Was jetzt die Klimakleber tun, probieren dann möglicherweise als nächstes die Reichsbürger.« Während die und andere Nazis längst Listen anlegen, Waffen sammeln und auf Menschen Jagd machen, fürchtet der ­Minister, sie könnten demnächst zu den harmlosen Mitteln des Zivilprotests greifen.

Man kann ihn beruhigen. Das wird nicht passieren.