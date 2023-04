Kein Platz für Integrität

Michael Trammer/imago Gedenkmarsch für die Opfer des neonazistischen Terrornetzwerks (München, 11.7.2018)

Unter dem Schlagwort »#SolidaritätmitMiriam« baute sich am Donnerstag bei Twitter ein Sturm der Entrüstung gegen den Hamburger Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen auf. Von einem »beschämenden Umgang mit der Gewissensfreiheit« war die Rede, von einem »Abschied vom Antifaschismus«. Der Vorgang, um den es geht, ist zumindest ungewöhnlich: Die grüne Bürgerschaftsabgeordnete Miriam Block soll mit dem Entzug ihrer Ämter dafür abgestraft werden, dass sie am 13. April für einen Antrag der Linkspartei zur Einsetzung eines NSU-Untersuchungsausschusses gestimmt hatte – gegen die eigene Fraktion.

Gegenüber junge Welt bestätigte der Pressesprecher der Grünen-Fraktion, Nicolas Garz, am Donnerstag den Vorgang. Es liege ein gemeinsamer Vorschlag von Fraktionsvorstand, dem Landesvorstand und der grünen Senatoren und Senatorinnen vor, erklärte er. Dieser sehe vor, dass Block als Fachsprecherin für Wissenschaft und Hochschule abgelöst und aus dem Wissenschafts- sowie dem Innenausschuss abberufen werden solle. In der kommenden Woche sei eine Fraktionssitzung, auf der über den Vorschlag entschieden werde. Zu weiteren Fragen, etwa dem Grund für das harsche Vorgehen gegen Block, wollte der Sprecher sich nicht äußern.

Es ist aber klar, dass die Abgeordnete, die der Fraktion seit 2020 angehört, für ihr Abstimmungsverhalten geschasst werden soll. Sie hatte zwei Tage vor der Abstimmung bei Twitter angekündigt, für die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zum Mord der NSU-Rechtsterroristen an Süleyman Tas­köprü in Hamburg-Altona 2001 stimmen zu wollen. Die rechten Netzwerke in Hamburg seien »immer noch nicht aufgelöst, die potentiellen und tatsächlichen Fehler des Staates rund um den NSU-Komplex nicht ausreichend aufgeklärt«, schrieb sie. Mit ihrem Gewissen sei es nicht vereinbar, »den Antrag der Linksfraktion abzulehnen, solange wir keinen alternativen Weg für (eine) ernsthafte Aufklärung finden«, so Block.

»Hektische Gespräche« habe es in der Fraktion daraufhin gegeben, berichtete die Taz am 13. April. Einen Tag vor der Abstimmung hätten sich SPD und Grüne auf einen Kompromiss geeinigt. Sie brachten einen eigenen Antrag ein, der statt eines PUA eine wissenschaftliche Aufarbeitung des NSU-Komplexes in Hamburg vorsah. Damit unterlief die grüne Fraktion ihren eigenen Beschluss von 2021. Damals hatte sich die Landesmitgliederversammlung eindeutig für einen PUA ausgesprochen. Block konnte sich also im Gegensatz zum Rest ihrer Fraktion auf die Beschlusslage berufen.

Bei Twitter kritisierten am Donnerstag auch Grüne das Vorgehen gegen Block. So schrieb Uli Gierse vom Kreisverband Altona: »Das ist unglaublich, aber die Grünen in HH sind leider primär regierungsfixiert.« Timo Dzienius, Kobundessprecher der Grünen Jugend, twitterte: »Dafür habe ich wirklich kein Verständnis.« Die Linke-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger schrieb: »Ich will keine Rede mehr von irgendeiner Grünen sehen, die von Antifaschismus redet, solange die gleiche Partei der einzigen Person in HH, die sich hinter die Interessen von Überlebenden eines NSU-Opfers stellt, mit dem Verlust aller Ämter droht.« Katharina König-Preuss, die Die Linke im thüringischen PUA zum NSU vertrat, schrieb, es sei »unfassbar, was da passiert«. Es sei »abstoßend«, dass Block »auf Linie gebracht und ruhig gestellt« werden solle.

Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Hamburger Linksfraktion, sprach gegenüber jW am Donnerstag von einer »politischen Bankrotterklärung«. Während die Fraktionskollegen von Miriam Block mit der Ablehnung eines NSU-Ausschusses gegen die Beschlüsse der eigenen Parteibasis verstoßen und die Werte des Antifaschismus verraten hätten, habe Block »als einzige in der Fraktion integer gehandelt«. Dass Block dafür »auch noch mit dem Hinweis auf die Fraktionsdisziplin« abgestraft werde, mache deutlich, »wie korrumpiert die Grünen in der Bürgerschaft in ihrem Bestreben um den unbedingten Machterhalt« seien.