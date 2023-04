Linker Verleger in London verhaftet

IMAGO/Xinhua Ernest Moret konnte nicht teilnehmen: London Book Fair am Dienstag

Die Londoner Buchmesse ist gut besucht. Zum Abschluss an diesem Donnerstag werden wieder Tausende Besucher erwartet. An der Eröffnung der London Book Fair am Dienstag wollte planmäßig auch Ernest Moret teilnehmen. Der Franzose ist verantwortlich für die Auslandslizenzen des linken französischen Verlags La Fabrique. Aus dem Messebesuch wurde erst einmal nichts. Als Moret am Montag mit dem Eurostar-Zug aus Paris in der britischen Hauptstadt eintraf, wurde er am Bahnhof von einer Antiterroreinheit der britischen Polizei festgenommen. Der Grund: Morets Teilnahme an den Protesten gegen Emmanuel Macrons Rentenreform in Paris.

Nach Verlassen des Zuges wurde der Franzose beim Passieren der Grenzkontrolle am Bahnhof St. Pancras beiseite gezogen und ohne Anwesenheit eines Anwalts befragt, berichtete das Magazin Art Review. Moret wurde vorgeworfen, an terroristischen Handlungen beteiligt gewesen zu sein. Als er sich weigerte zu kooperieren, wurde er verhaftet.

In einer Presseaussendung schrieb sein Verlag La Fabrique, die Polizei habe ihre Befragung mit dem Hinweis auf Morets angebliche Teilnahme an Protesten gegen die Rentenreform gerechtfertigt. La Fabrique ist ein bedeutender linker Verlag. Er wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, kritische Philosophie und andere linke Texte zu veröffentlichen. Geleitet wird der Verlag von einem Kollektiv, zu dem unter anderem Éric Hazan, Eyal Sivan, Enzo Traverso und Sophie Wahnich gehören. Zu den Autoren von La Fabrique gehören Jacques Rancière, Giorgio Agamben und Tariq Ali.

Die London Book Fair ist ein wichtiges Ereignis in der Branche. Hier werden Übersetzungs- und Vertriebsrechte für neue Titel ausgehandelt. La Fabrique erklärte, Moret habe für die Zeit in London mehr als dreißig Treffen geplant und am Freitag nach Paris zurückkehren wollen. Neben dem Verkauf und Erwerb von Übersetzungsrechten wollte Moret auch an offiziellen Terminen teilnehmen. So war er etwa zu einem Empfang im Institut français eingeladen, bei dem die französische Botschafterin Hélène Tréheux-Duchêne sprach.

Der linke britische Verlag Verso, der mit La Fabrique kooperiert, schrieb auf seiner Website, die Polizeibeamten hätten sich bei der Festnahme auf »Abschnitt 7 des ›Terrorism Act 2000‹« bezogen. Sie hätten Moret unter anderem befragt, ob er »an Terroranschlägen beteiligt war oder im Besitz von Material sei, das für terroristische Zwecke verwendet werden könnte«. Die Beamten hätten Moret mit der Behauptung unter Druck gesetzt, er habe in Frankreich an Demonstrationen teilgenommen und damit »terroristische Aktionen unterstützt – eine bemerkenswert unangemessene Aussage für britische Polizeibeamte, die eindeutig auf eine Komplizenschaft zwischen französischen und britischen Behörden hindeutet«, so Verso.

Moret wurde sein Mobiltelefon abgenommen. Die Beamten forderten ihn zur Herausgabe sämtlicher Passwörter auf, ohne dieses Ansinnen genauer zu begründen. Nachdem er die Herausgabe verweigert hatte, wurde er wegen Behinderung der Arbeit der Polizei verhaftet und auf eine Polizeiwache gebracht. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber dem Magazin The Bookseller, dass Moret »wegen des Verdachts der vorsätzlichen Behinderung festgenommen wurde«.

Verso bewertete das Vorgehen als »Angriff auf die Meinungsfreiheit« und weiteres »Abgleiten in Richtung repressiver und autoritärer Maßnahmen«, zu denen die französische Regierung angesichts der Unzufriedenheit in der Bevölkerung greife – die britischen Behörden gingen ihr dabei bereitwillig zur Hand.

Auch die britische Pressegewerkschaft NUJ kritisierte die Verhaftung. NUJ-Sprecherin Pamela Morton erklärte am Dienstag: »Die Verhaftung von Ernest Moret ist äußerst besorgniserregend. Es ist außergewöhnlich, dass die britische Polizei das Terrorismusgesetz benutzt, um einen Verleger zu verhaften, der zur London Book Fair angereist ist.«

Am Dienstagabend fanden Proteste vor dem Institut français in London und der britischen Botschaft in Paris statt. Moret wurde am Dienstagabend gegen Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen.