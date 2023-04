Musks X-Imperium

Mark Potter/REUTERS Twitter-Chef Musk hat die Onlineplattform in X umbenannt

Twitter gibt es nicht mehr. Nein, kein Grund zur Schadenfreude. Elon Musk hat die im vergangenen Herbst für 44 Milliarden US-Dollar erworbene Onlineplattform noch nicht endgültig an die Wand gefahren. Er hat sie bloß umbenannt, in seinen Lieblingsbuchstaben. Sein Raumfahrtunternehmen heißt bereits Space X und im vergangenen Jahr hat er mit weniger öffentlicher Aufmerksamkeit gleich drei Unternehmen mit dem Namen X gegründet – die X-Holdings I, II und III. Angeblich soll sogar eines seiner Kinder – über deren exakte Anzahl immer mal wieder spekuliert wird – auf den Namen X hören. Aus Twitter wird nun also X, sonst ändert sich nix? Das ist eher unwahrscheinlich.

Denn Musk will die Onlineplattform mit seinen X-Holdings fusionieren, den Schritt hat er laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bereits Mitte März offiziell beantragt. Einiges deutet darauf hin, dass hinter den vielen Xen im Umfeld des zweitreichsten Mannes der Welt der größere Plan steht, seine diversen Unternehmen unter einem Dach zusammenzuführen. Neben Ex-Twitter und Space X gehört ihm ja auch der Autokonzern Tesla, zudem hält er Mehrheitsanteile an dem Neurotechunternehmen Neuralink und an The Boring Company, die Tunnel baut und im Space-X-Gebäude in Kalifornien ansässig ist.

Aus alledem könnte bald ein neuer Megakonzern entstehen, eine Art X-Imperium, das in die Riege der wirklich großen Player des US-Kapitals aufsteigen soll – zu der etwa Meta mit seinen Subunternehmen Facebook, Instagram und Whats-App gehört. Oder der Google-Mutterkonzern Alphabet, sowie Microsoft, Apple und die Onlinehandelsplattform Amazon. Angeblich ist Musk auch Inhaber der Domain x.com. Und bereits 1999 hatte er den gleichnamigen Zahlungsdienstleister mitgegründet, aus dem später Paypal hervorging.

Die Gründung des x-ten X-Unternehmens ist derweil auch schon in vollem Gange. Denn obwohl Musk im März einen offenen Brief unterzeichnet hatte, in dem wegen der gesellschaftlichen Risiken ein sechsmonatiges Moratorium für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert wurde, investiert er nun selbst in KI. Heißen soll die Open-AI-Konkurrenz »x.ai«. Wie auch sonst? Am Chatbot Chat-GPT von Open-AI, einem Unternehmen, das er 2015 selbst mitgegründet hatte, lässt der Techmilliardär ohnehin kein gutes Haar. Die Software sei zu »politisch korrekt«. Er wolle daher eine KI schaffen, »die maximal nach Wahrheit sucht und versucht, das Wesen des Universums zu verstehen«, betonte er in der Nacht zum Dienstag gegenüber dem US-Sender Fox News.

Das alles klingt verrückt und sehr gefährlich zugleich. Schließlich sind die Potentiale großer KI-Modelle für Desinformation, Betrug und Diskriminierung gigantisch. Weltweit zerbrechen sich politische Entscheidungsträger daher zunehmend verzweifelt den Kopf darüber, wie sie die in den letzten Monaten völlig aus dem Ruder gelaufenen technologischen Entwicklungen regulatorisch einhegen können. In der EU soll es etwa der »AI Act« richten, über den allerdings schon seit zwei Jahren verhandelt wird und in dessen Konstruktion die neueren Entwicklungen im Bereich großer Sprachmodelle nicht so recht passen wollen.

Das X-Imperium mit all seinen Tochtergesellschaften würde durchaus über die notwendigen Rechenkapazitäten und Trainingsdaten verfügen, um die von Musk angekündigte »dritte Option« zwischen Open-AI und Microsoft auf der einen sowie Google auf der anderen Seite zu werden. Allein X, also Ex-Twitter, würde einen enormen Datenschatz einbringen. 10.000 Grafikprozessoren hat Musk kürzlich auch schon angeschafft, wie Golem am Wochenende berichtete.

»x.ai« könnte so zu einer ebenbürtigen Option im KI-Sektor werden, und zwar eine mit dem Vorsatz, beim Eindämmen der gesellschaftlichen Risiken nicht mitzumachen. Das X-Imperium als Mutterkonzern könnte dann die Rolle des »Bad Guys« in der Big-Tech-Szene übernehmen. Nicht dass es diese neben Konzernen wie Amazon und Meta noch gebraucht hätte. Aber schlimmer geht es halt immer im Monopolkapitalismus.