Leicht entflammbar

Christian Schulz/SchrammFilm Urlaub mit Folgen: Leon (Thomas Schubert) und Nadja (Paula Beer)

Es kann nie schaden, einen Film mit einer Explosion beginnen zu lassen. Oder mit einem Auto, das durch die Landschaft fährt. Oft wird beides kombiniert. Bemerkenswert ist, dass Christian Petzold (Buch und Regie) in »Roter Himmel« einen zusätzlichen Knalleffekt in das erste Kapitel einbaut. Er lässt den Helden einen Satz sprechen, einen sehr kurzen Satz, in dem jedoch der komplette Film steckt. »Ich hör nix«, antwortet Leon (Thomas Schubert), als ihn Felix (Langston Uibel), der am Steuer sitzt, mit den Worten weckt, dass das Auto komische Geräusche von sich geben würde. »Ich hör nix«, heißt hier nicht nur: »Egal!«, es heißt auch: »Fahr weiter!«

Felix stoppt den relativ neuen Mercedes und öffnet die Motorhaube, er ist ein praktisch denkender Mensch. Als sich Leon nach vergeblichen Versuchen zu telefonieren schließlich neben seinen Freund stellt, gurgelt die Karre noch einmal kurz und wird dann zu einem meterhohe Dampfwolken ausstoßenden Geysir. Danach brechen Felix und Leon zu Fuß zu dem abgelegenen Ferienhaus an der Ostseeküste auf.

Ihre Ankunft erinnert an Schneewittchen. Das Haus ist leer, aber: Wer hat meinen Kühlschrank mit gesundem Essen vollgestopft? Und wer hat mein Bettchen zerwühlt? Felix telefoniert mit seiner Mutter, fragt, was los ist. Den fahruntauglichen Mercedes lässt er unerwähnt.

Die vier jungen Menschen, die nun für ein paar Tage unter einem Dach leben, gehen alle auf die 30 zu und stehen mit beiden Beinen mehr neben dem Leben als darin. Leon, der immerhin schon einen Roman veröffentlicht hat und eindeutig aus dem Westen kommt, sieht sich an der Spitze einer nur in seiner Phantasie existierenden sozialen Pyramide. Er spielt pausenlos die Diva. Und er stößt sich dabei pausenlos die Nase. Davon lebt der Film. Und von dem Haus.

Im Presseheft beschreibt Regisseur Petzold die intensive Suche nach dem passenden Gemäuer und die aufwendige Umgestaltung des ehemaligen Forsthauses. Auf einem der vielen wunderschönen Farbfotos in der Broschüre lassen sich Einkerbungen auf den äußeren Dachbalken erkennen. Für die Dreharbeiten wurden also die gebrannten Dachsteine abgenommen und durch Schilf ersetzt, was nicht nur den Ostseecharakter unterstreicht, sondern auch die permanente Gefahr, in der sich die Idylle angesichts der ringsum wütenden Waldbrände befindet. Eine Bedrohung, die auch als Metapher für die ungewissen Zukunftsaussichten der vier Protagonisten verstanden werden kann.

Devid (Enno Trebs) ist Rettungsschwimmer. Vom Haus bis zum Strand ist es nicht weit. Aber im Winter wird dort niemand mehr sein. Nadja (Paula Beer) verkauft Eis. Felix arbeitet an einer Mappe für seine Bewerbung an der Universität der Künste in Berlin. Nach dem Thema gefragt, antwortet er: »Ich fotografiere das Meer.« Und dann ist da eben noch Leon, die dicke Diva. Sein zweiter Roman will und will nicht so recht gelingen. Verliebt, wie er ist, zeigt er das Manuskript Nadja, die Literaturwissenschaften studiert hat. Das hätte er besser nicht getan. Anderseits bekommt er von Nadja auch nichts anderes zu hören als wenige Tage später von seinem Verleger (Matthias Brandt), der die vier im Ferienhaus besucht.

Trotz seines vernichtenden Urteils über den Romanentwurf bringt der Verleger neuen Schwung ins Haus, einen herzerfrischenden Optimismus. Nadja kann er eventuell eine Tür im Literaturbetrieb öffnen, und Felix gibt er sehr zu dessen Freude einige brauchbare Tipps für die Bewerbungsmappe. Für den Bademeister hat er zwar nichts, doch Devid weiß sich selbst zu helfen.

So ist es ihm an diesem Tag gelungen, einen Traktor aus tiefsten DDR-Zeiten zu organisieren, um endlich gemeinsam mit Felix den liegengebliebenen Mercedes abzuschleppen, denn das Feuer kommt immer näher, und mit dem betagten Traktor geht es auf jeden Fall schneller als von Hand. Aber leider nicht schnell genug. Ungefähr zur gleichen Zeit kollabiert der Verleger und wird von Nadja in die Klinik gebracht. Da das einzige hierfür verfügbare Fahrzeug ein Smart ist, muss Leon ihnen zu Fuß folgen. Es ist das erste Mal, dass wir die dicke Diva im Laufschritt erleben. Tempo sieht freilich anders aus. Doch irgendwie kann Leon die Feuerwalze, die krachend durch den Wald rauscht, unbeschadet überstehen. Ob am Ende auch noch das ganz große Wunder geschieht und ­Nadja und Leon für einander entflammen, erfahren wir nicht. Gründe, sich in ihn zu verlieben, gibt es immerhin einige. Allen voran seine Feuerfestigkeit.