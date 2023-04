Save the Last Dance

Marco Stepniak/IMAGO

Breaking News: Die Wogen sind geglättet, die Mannheimer Seniorinnen dürfen tanzen. Zuletzt hatte ein Rassismusskandal die Arbeiterwohlfahrt (AWO) erschüttert. Eine Gruppe 70jähriger AWO-Seniorinnen wollte im Rahmen der diesjährigen Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim 80jährige Seniorinnen in Kimonos, Sombreros und anderen kulturangeeigneten Klischeekostümen imitieren, ohne dass sie deren Alltagswirklichkeit nachvollziehen können. Unvorstellbar, dass solche Entgleisungen heute noch möglich sind.

Nur der Wachsamkeit der Buga-23-Pressesprecherin Corinna Brod ist es zu verdanken, dass bei der Gelegenheit Schlimmeres verhindert wurde. Zum Beispiel Tangotanzen oder Darbietungen aus einem Werk des berüchtigten Rassisten Giuseppe Verdi, der in seiner »Oper« »Carmen« einen metaphorischen Stierkampf simulierte und die Würde der Tiere buchstäblich mit Füßen trat.

Nun darf die Seniorinnentanztruppe doch noch auftreten, allerdings auf Bewährung und in veränderter Kostümierung: So werden klischeehafte ägyptische Pharaonentänzerinnen durch ägyptische Industriearbeiterinnen ersetzt, und die rassistischen mexikanischen Sombreros fallen ersatzlos weg. Die rüstigen AWO-Rentnerinnen tanzen also praktisch nackt. Um nicht in Verdacht einer erneuten kulturellen Aneignung zu geraten, nahmen die Veranstalter Kontakt zur Gewerkschaft der Sexarbeiterinnen von der Reeperbahn auf. Man hofft auf eine gütliche Einigung.