Plan für die Zukunft

Gao Feng/Xinhua/imago Lässt sich alles genau zeigen: Präsident Lula besucht eine Digitalmesse in Shanghai (13.4.2023)

Schon die Größe der Delegation, mit der Luiz Inácio Lula da Silva Ende vergangener Woche nach China gereist war, sprach Bände. Acht Minister hatte Brasiliens Präsident auf seinen Besuch in der Volksrepublik mitgenommen, darüber hinaus die Gouverneure von fünf Bundesstaaten, rund zwei Dutzend Parlamentarier – darunter der Senatspräsident – und mehr als 200 Unternehmer: Solchen Aufwand betreibt sicherlich niemand für durchschnittliches Alltagsbusiness. Beide Seiten unterzeichneten 15 bilaterale Vereinbarungen; es ging um Geschäfte, deren Gesamtwert sich nach Angaben des brasilianischen Finanzministeriums auf 50 Milliarden Reais belief, mehr als 9,1 Milliarden Euro. International hatte vor allem für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Lula sich mit Chinas Präsident Xi Jinping über den Ukraine-Krieg austauschte, genauer: über Möglichkeiten, diesen zu beenden. Die ungewöhnlich hohe Zahl an Politikern und Managern, die ihn begleitete, zeigte jedoch: Es ging um mehr.

Tiefe Einbrüche

Brasilien leidet seit Jahren unter einer Deindustrialisierung, die Ökonomen als dramatisch einstufen. Einst, zu Beginn der 1980er Jahre, stand die Industrieproduktion für stolze 34 Prozent der brasilianischen Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2020 waren es gerade einmal noch elf Prozent. Tiefe Einbrüche hatte es schon in den 1980er und den 1990er Jahren gegeben, doch hat sich der Absturz seit 2015 wieder verstärkt. Insbesondere unter den rechten Präsidenten Michel Temer (2016 bis 2018) und Jair Bolsonaro (2019 bis 2022) entwickelte sich Brasilien immer mehr zurück zum Agrar- und Rohstofflieferanten; die Zahl der formellen Industriearbeitsplätze im Industriegürtel von São Paulo ging von 190.000 im Jahr 2013 auf 140.000 im Jahr 2019 zurück. Und damit war das Ende der Fahnenstange lange nicht erreicht. Als herber Schlag von großer symbolischer Bedeutung wurde gewertet, dass der US-Konzern Ford im Jahr 2021 seine Kfz-Produktion in Brasilien einstellte. Gut 100 Jahre lang hatte er in dem Land Autos hergestellt.

China hat bisher wenig gegen die Deindustrialisierung Brasiliens getan – eher im Gegenteil. Die Volksrepublik ist seit 2009 der wichtigste Handelspartner des Landes, und sie importiert erheblich mehr aus Brasilien, als sie dorthin exportiert. Das Außenhandelsplus, das Brasília im China-Handel verzeichnet, beruht allerdings vor allem auf der Ausfuhr von Soja, Erzen, Erdöl und Fleisch; deren Exporte in die Volksrepublik erreichten im vergangenen Jahr einen Wert von 74 Milliarden US-Dollar bei einem Gesamtwert aller Exporte von annähernd 90 Milliarden. Das genügte zwar, die brasilianischen Agrar- und Rohstoffkonzerne dazu zu motivieren, Bolsonaro an einer Umsetzung seiner antichinesischen Verbalausfälle in reale Politik zu hindern; der Trump-Fan musste sogar die Beteiligung von Huawei am Aufbau der brasilianischen 5G-Netze widerwillig akzeptieren. Eine Perspektive jenseits des Rohstoff- und Transportgeschäfts, in das chinesische Unternehmen in den vergangenen Jahren in Brasilien vorzugsweise investierten, bot die Volksrepublik bislang aber kaum.

Das will Lula jetzt ändern. In Beijing bemühte er sich intensiv um chinesische Investitionen, die nicht brasilianischen Rohstoffen, sondern der Reindustrialisierung gelten. Ein Beispiel: Der chinesische Autohersteller BYD will in Camaçari nahe Salvador de Bahia Fabrikanlagen übernehmen, die Ford Ende 2021 bei der Einstellung seiner Produktion in Brasilien zurückließ. Der Schritt hat einige symbolische Bedeutung: Das Werk in Camaçari, das nun wohl wieder eine Zukunft hat, war einst die erste Kfz-Fabrik im industriell nur schwach entwickelten brasilianischen Nordosten. BYD wiederum, hierzulande kaum bekannt, stellte im vergangenen Jahr mit rund 1,8 Millionen Exemplaren mehr Elektro- und Hybridautos her als jeder andere Konzern weltweit. Stella Li, Präsidentin von BYD Americas, gab sich schon Ende 2022 zuversichtlich, den Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen am Verkauf von Neuwagen in Brasilien von zuletzt 2,4 Prozent auf zehn Prozent 2025 und 30 Prozent 2030 steigern zu können.

Keine Angst vor Washington

Lulas Pläne reichen freilich viel weiter. In Beijing hat er ein chinesisch-brasilianisches Satellitenprogramm vorangetrieben und Verhandlungen über den Aufbau einer chinesischen Halbleiterfabrik in Brasilien forciert. Sein außenpolitischer Chefberater, Exaußenminister Celso Amorim, hatte bereits im März erklärt, an den Drohungen, die Washington wegen der geplanten Chipproduktion ausstoße, störe Lulas Regierung sich nicht. Den Vereinigten Staaten stehe es jederzeit frei, seinem Land ein besseres Angebot als China zu machen; wenn das aber ausbleibe, greife man bei der Offerte aus der Volksrepublik zu. Da könne die Biden-Regierung noch so toben: »Wir haben keine Angst vor dem großen bösen Wolf.« Lula hat darüber hinaus den Aufbau von Infrastruktur, insbesondere auch digitaler, in den strukturschwachen Regionen im Nordosten und Norden im Blick, auch im Amazonasgebiet, wo Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich noch Schulkindern erklären zu müssen meinte, er sei »so etwas wie euer Häuptling, nur in einem anderen Land«.

Erste Wahl dafür wäre wohl Huawei, der Konzern, dessen 5G-Technologie nicht einmal Bolsonaro aus dem Land hatte halten können. Brasilien benötige eine »digitale Revolution«, konstatierte Lula in China. Die fünf Gouverneure, die er im Schlepptau hatte, kamen alle aus dem strukturschwachen Norden und Nordosten – Regionen, die Lula nun gezielt entwickeln will. Der brasilianische Präsident besuchte in China unter anderem ein Forschungszentrum von Huawei. Er wolle das als »einen Beweis« verstanden wissen, erklärte er, »dass wir keine Vorurteile in unseren Beziehungen mit den Chinesen haben«.