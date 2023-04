Mehr als Körperverletzung

Annette Riedl/dpa Dilan S. tritt ihren Angreifern beim Prozess selbstbewusst gegenüber (Berlin, 20.2.2022)

Von den sechs Angeklagten sind am Montag bei Verhandlungsbeginn am dritten Prozesstag nur zwei anwesend, im türkis-grauen Raum des Berliner Strafgerichts Tiergarten, von den vier geladenen Zeugen noch niemand. Der Fall der heute 18jährigen Dilan S., die vergangenes Jahr als Minderjährige von sechs erwachsenen Angreifern an der Berliner Tramstation Greifswalder Straße/Danziger Straße rassistisch beleidigt und schwer verletzt worden war, ist brisant. Trotzdem hat die Vorsitzende Richterin beim vergangenen Prozesstag angeordnet, dass auch ohne die Anwesenheit aller Angeklagten weiterverhandelt werden könne.

Eine Stunde nach Prozessbeginn sind vier der sechs Angeklagten anwesend und alle vier Zeugen. Die Aussagen der Zeugen decken sich häufig. »Bei mir ist der Angriff wegen Ausländerfeindlichkeit hängen geblieben, nicht wegen einer Coronamaske«, erinnert sich die erste Zeugin, die die Tat von der gegenüberliegenden Tramstation beobachtet hatte. »Da war eine Gruppe sehr aggressiver Menschen, die offensichtlich bereit waren, Gewalt anzuwenden, ich hatte starkes Herzklopfen und wollte mich selbst nicht in Gefahr bringen.«

Die Staatsanwaltschaft hatte erst sechs Monate nach der Tat Anklage erhoben, obwohl es laut Aussagen der Polizei sehr gutes Videomaterial gibt. Das macht die Beweisführung wesentlich schwieriger. Mehr als ein Jahr nach dem Vorfall fällt es den Zeugen sichtlich schwer, sich an Details wie die Haarfarbe oder Frisur der Angeklagten zu erinnern. Obwohl nicht alle Angeklagten vor Ort sind, sollen die Zeugen eine Wiedererkennung der Angeklagten versuchen. Wer hat getreten? Wer hat geschubst? Der älteste der Zeugen ist sichtlich verwirrt, denn es sitzen auch zwei Verteidiger bei den Angeklagten.

»Mit Blick auf die Vorbereitung des Prozesses und den Raum, der dem Prozess zum Glück gegeben wird, finde ich es nicht die richtige Entscheidung anheimzustellen, ob sie bei dem Verfahren mitmachen«, sagte Daniel Lehnert, ein Anwalt von Dilan S., am Montag gegenüber junge Welt. Zu sagen, dass sie sich selbst verteidigen dürfen und sogar auf ihre Anwesenheit in der Hauptverhandlung verzichtet wird, findet er falsch. »Technisch prozessual, wenn die Zeugen eine Wiedererkennung versuchen sollen und dabei eine Rechtsanwältin benennen, dokumentiert, wie unprofessionell diese Handhabung ist. Da wird ein bisschen mehr Freestyle gemacht anstelle Strafprozessordnung«, so Lehnert lakonisch.

Durch die Abwesenheit einiger Angeklagter wurde den Prozessteilnehmern auch die Chance genommen, Fragen zu vorhergegangenen Straftaten stellen zu können. Einer der Angeklagten hat 14 Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Drogenhandel und dem Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Es gehe um mehr als den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung seitens sechs erwachsener Täter gegenüber einer Minderjährigen, es »geht um die Fragen: Wann ist eine Person mit Migrationshintergrund deutsch genug, um sagen zu dürfen, dass sie deutsch ist, und das von dieser Gesellschaft akzeptiert wird?«, sagte Bülent Bilaloglu, einer der beiden Anwälte der Nebenklägerin Dilan S. am Montag gegenüber jW. Es sei zu bezweifeln, ob die Richterin jemals rassistisch angegangen wurde. Daher wisse sie nicht, was Menschen mit Migrationshintergrund in der BRD täglich erleben. »Insbesondere die Frage ›Woher kommst du?‹ sieht die Vorsitzende Richterin nicht als rassistisch an. Sie hinterfragt den Kontext zu dem Ganzen«, kritisiert Bilaloglu. Dieses Unverständnis habe man schon beim dritten Prozesstag gemerkt, als sie zu Dilan S. sagte: »Für mich sehen Sie deutsch aus.« Sie wisse nicht, woher die Annahme käme, sie, die junge Frau, könne einen Migrationshintergrund haben. »Wie die Täter darauf kommen, kann doch das Opfer nicht wissen«, so Bilaloglu.

Nach der Tat hatte die Berliner Polizei fälschlicherweise gemeldet, dass S. keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hätte und deshalb angegriffen worden wäre. Die Boulevard- und bürgerliche Presse hatten das übernommen. Im Video der Berliner Verkehrsbetriebe sah man am vergangenen Prozesstag, dass die Angegriffene eine Coronaschutzmaske getragen hatte – im Gegensatz zu den Angreifern.

»Polizei und Justiz in Deutschland sind unfähig, rechte und rassistische Gewalt zu benennen, auch wenn sie ganz klar wie im Fall von Dilan darauf aufmerksam gemacht werden«, sagte der Berliner Linke-Abgeordnete Ferat Kocak, der das Verfahren eng begleitet, am Montag auf jW-Anfrage. »Eine Täter-Opfer-Umkehr bei rechter und rassistischer Gewalt durch die Sicherheitsbehörden kennen wir nicht erst seit dem NSU, sondern ist die Regel.« Diesen Donnerstag geht der Prozess mit dem Verlesen der Plädoyers weiter.