Neu erschienen

Mitteilungen

Im Mitteilungsblatt der Alfred-Klahr-Gesellschaft schreibt Peter Autengruber über Wiener Gemeindebauten, die nach Personen benannt wurden, die zumindest zeitweilig Mitglied einer kommunistischen Partei – meist der KPÖ – waren. Alfred J. Noll wirft einen neuen Blick auf Alfred Klahrs Dissertationsschrift über das »Verhältnis zwischen ­Parlament und Regierung in parlamentarischen ­Republiken« aus dem Jahr 1928. Sabine Fuchs schreibt über das Fernsehspiel »Gefährliche Fahndung« des DDR-Fernsehens von 1978; die Grundlage für das Drehbuch bildete die Lebensgeschichte des österreichischen ­Kommunisten Sepp Plieseis. Dessen Lebensleistung sei »in der DDR ohne Zweifel ­wesentlich anerkannter« gewesen »als in seinem ­Heimatland«. Der Mehrteiler kam indes nicht ohne »­Anachronismen und Fehlgriffe« aus: So veränderte die »deutsche Sprachfärbung« unabsichtlich die »soziale Kontextualisierung« der Protagonisten; auch der »teils hysterische Antikommunismus« gerade der Landbevölkerung in Österreich komme nicht vor. (jW)

Mitteilungen der Alfred-­Klahr-Gesellschaft, Jg. 30/Nr. 1, 28 Sei­ten, 1,50 Euro, ­Bezug: Alfred-Klahr-Gesellschaft, Drechslergasse 42, A-1140 Wien, E-Mail: klahr.gesellschaft@aon.at

Rotfuchs

Schwerpunkt des Aprilheftes der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« ist der Ukraine-Krieg, die Rolle des Westens in ihm und die Proteste gegen EU und NATO. Dazu äußern sich u. a. Hans Schoenefeldt, Sevim Dagdelen, Manfred Wild, Gerhard Giese, Holger Michael, Uli Jeschke, Klaus-Dieter Fischer, Dagmar Henn, Gerhard Schlesinger, Lutz Jahoda, Ulrich Guhl, Reiner Neubert und Rico Jalowietzki. Dörte Hansen schreibt über die »Schattenseite des sonnigen Andalusien«, Georges Hallermayer über die Präsidentschaftswahl in Nigeria, Karl Lee Jing über den »Wirtschaftskorridor China-Myanmar«. Kurt Laser erinnert an den »Kornwalzen«-Skandal, die internationale Verflechtung des Rüstungskapitals, die Karl Liebknecht im April 1913 aufdeckte. Ralf Hohmann schreibt über die Verhaftung von KPD-Funktionären durch den BRD-Sicherheitsapparat 1968, Heinz Ahlreip über August Bebel. Michael Polster würdigt die Zentralschule des Deutschen Friedensrates, die vor 70 Jahren in Götschendorf gegründet wurde. (jW)

Rotfuchs, April 2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, Tel. 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net