Christian Spicker/imago Die überlieferten Akten etwa der SED und der KPD liegen in Berlin im Bundesarchiv

Das Heft 63 der Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung beschäftigt sich einmal mehr mit den stets prekären Möglichkeiten, auch jenseits staatlicher Archive Bewahrenswertes aus alten wie neuen sozialen Bewegungen und antifaschistischer Arbeit verfügbar zu erhalten. Aktuell bleibt etwa für das »Zeitgeschichtliche Archiv« in Berlin nur ein letzter Hoffnungsschimmer: Das Halle an der Saale zugeschlagene »Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation«, für das ein solches Archiv deutsch-deutscher Zeitgeschichte eine Perle sein könnte.

Allerdings zeigt selbst das Schicksal des heute vom Bundesarchiv verwalteten Archivs »Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR« die Schwierigkeit mit jenen Hinterlassenschaften, die nicht ohne weiteres in den Mainstream der von »westlichen« Narrativen dominierten Geschichtsschreibung hineinpassen. Christoph Stamm beschreibt dies, leider ohne auf die offenen Perspektivfragen einzugehen, die mit der erwünschten Verflechtung der diesbezüglichen Sammlungen mit denen der Behörde für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit zusammenhängen.

Gerade darum ist die Arbeit der DGB-nahen Otto-Brenner-Stiftung mit ihren auch historischen Analysen so wichtig. Einen besonderen Akzent, auch hinsichtlich der Digitalisierung, setzt das Fritz-Bauer-Archiv, dem Vermächtnis des Generalstaatsanwalts verpflichtet, der hartnäckig und gegen den damaligen westdeutschen faschismusaffinen Zeitgeist und die personellen Kontinuitäten in Justiz- wie Sicherheitsapparat ankämpfend die Verfolgung von Naziverbrechen betrieb. Das seit 2020 in Bochum ansässige Großprojekt »Fritz Bauer Forum« der gemeinnützigen Buxus-Stiftung will die »mutigste Bibliothek« sein, die internationale Geschichten vom Überleben, vom Widerstand und Menschenrechten sowie ihren Verfechterinnen und Verfechtern sammelt.

Wie immer enthalten die Mitteilungen weitere Aufsätze, so den parallel in den Beiträgen zur Geschichte der Arbeiterbewegung von Siegfried Prokop erläuterten Dokumentenfund zur Vorgeschichte des Mauerbaus 1961, Rezensionen und zahlreiche Konferenzberichte.