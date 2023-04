»Wirtschaftsblockaden – eine ›zivile Alternative‹ zum Krieg?« Vortrag und Diskussion mit jW-Autor Joachim Guilliard. Wie sind Wirtschaftssanktionen aus humanitärem und völkerrechtlichem Blickwinkel zu bewerten? Welche Auswirkungen haben speziell die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verhängten Embargomaßnahmen gegen Russland? Wie werden sie außerhalb des Westens bewertet? Stehen wir vor einer neuen internationalen Blockbildung? Freitag, 21.4., 19 Uhr. Ort: Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, München. Veranstalter: Münchener Friedensbündnis

»Rechtsentwicklung und Regierungskrise in Israel, ihre innenpolitische Tragweite und die Auswirkungen auf die Lage der Palästinenser«. Vortrag mit Diskussion. In Israel gehen seit Wochen Hunderttausende gegen die Regierung wegen deren Pläne zur Justizreform und zur Gründung einer Nationalgarde auf die Straße. Rechte Kräfte mobilisieren zu Gegenprotesten. Es spricht Iris Hefets (Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost – EJJP Deutschland). Anmeldung unter: bamamin@t-online.de. Freitag, 21.4., 17 Uhr. Ort: GEW-Haus, Ahornstr. 5, Berlin. Veranstalter: AG Frieden der GEW Berlin

»Die letzten Tage der AKP?« Vortrag mit Diskussion. Es sprechen Leyla Imret, Kovorsitzende der HDP Deutschland, Eyüp Özer, Generalsekretär bei der Metallgewerkschaft Birlesik, und der Journalistin Ipek Yüksek. Montag, 24.4., 19 Uhr. Ort: Roter Laden, Usa­gasse 26, Friedberg. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Wetterau