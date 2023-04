Gutgemeint

Arnaud Delalande & Éric Liberge/Knesebeck Verlag »Es ist ein Stil, der aus der Spannung von futuristischer Jugend und schwarzem Tod lebt (…) – der Energie und Instinkt betont.« (Armin Mohler: Der faschistische Stil, 1973)

Ursprünglich wollte Fritz Lang Maler werden, reiste viel in jungen Jahren, meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde verletzt und vorzeitig entlassen. Erste Erfolge als Filmregisseur, Heirat mit der Falschen, die sich umbringt, als sie ihn mit der Richtigen im Bett erwischt: Thea von Harbou, die ihm nun die Drehbücher schreibt. Stilistisch ist die neue Comicbiographie Fritz Langs von Arnaud Delalande und Éric Liberge der Zeit seiner Handlung angepasst: Collagen, Einblendungen, historische Fotografien in Sepia und Schwarzweiß, gekonnter Umgang mit Licht und Schatten, gelegentlich expressionistische Einschübe, über allem ein Schleier von Unheil und Bedrohung.

Ab 1923 wird Langs Aufstieg parallel zu dem Adolf Hitlers erzählt. Dazwischen werden einige große cineastische Werke der Weimarer Republik vorgestellt: Von Dr. Caligari über Mabuse und den Golem bis Hitler – Zeichner Éric Liberge und Autor Arnaud Delalande haben ihren Siegfried Kracauer gelesen. Um die Psychogeschichte der Deutschen und ihres Films noch klarer herauszustellen, lassen sie Rabbi Löws (bzw. Paul Wegeners) Lehmgestalt gleich in die des »Führers« übergehen.

Nicht bedacht haben sie leider die Wirkung ihres eigenen Mediums. Wenn man über viele Seiten die Tiraden und Überlegungen des Faschistenchefs lesen und ihn in exakt den Posen betrachten darf, mit denen er damals so erfolgreich war – der Blick aus dem Fenster in Landsberg, die Gestikstudien vor dem Hoffotografen, Adolf in der Ritterrüstung –, stellt sich irgendwann so etwas wie Interesse und Sympathie für ihn ein. Dieser Effekt hat schon Art Spiegelman davon abgehalten, ein Vorwort für den sicher gutgemeinten, aber leider völlig missratenen Doppelband »Hitler« von Friedemann Bedürftig und Dieter Kahlenbach aus dem Jahr 1989 zu verfassen. Auch wenn erzählerisch unmotivierte Monologe dem Laien pädagogisch die Hintergründe der persönlichen und der »großen« Geschichte näherbringen wollen, bleibt an der zweifellos spannenden Biographie ein Beigeschmack von Nazisploitation. Der Comic endet mit Langs Auswanderung in die USA, also gewissermaßen zur Halbzeit seines Schaffens.