AfD blitzt ab

Moritz Schlenk/imago Kaum Leute, viele Fahnen: Teilnehmer der AfD-Kundgebung am Sonnabend in Nürnberg

Eigentlich sollte es ein kleiner Paukenschlag werden. Die AfD, die derzeit versucht, »friedenspolitisch« zu punkten, hatte für Sonnabend zur »Friedensdemo« nach Nürnberg geladen. Gedacht war das als Auftakt einer bundesweiten Reihe von Demonstrationen und Kundgebungen mit bundespolitischer Prominenz. Allerdings kamen bei leichtem Nieselregen höchstens 200 Teilnehmer, und zwar offensichtlich überwiegend aus den eigenen Reihen. Zumindest dieser Versuch der rechten Partei, sich in die Breite der Bevölkerung hinein als Friedenspartei zu verkaufen, endete mit einer Bauchlandung.

Das mag zum Teil an der relativen Schwäche der AfD-Landesverbände im Süden der Republik liegen, die bereits in den vergangenen Jahren als nicht sonderlich mobilisierungsstark aufgefallen sind. Als die AfD Baden-Württemberg im vergangenen November im Zuge des »heißen Herbstes« soziale Themen besetzen wollte und unter dem Titel »Armut, Not und Kälte« zur Großveranstaltung nach Stuttgart geladen hatte, versammelten sich gerade einmal 300 Menschen aus dem ganzen Bundesland.

Jetzt versucht die AfD auch vor dem Hintergrund der in Bayern anstehenden Landtagswahl im Herbst, die durchaus verbreitete Antikriegsstimmung aufzugreifen und für die Partei auszunutzen. Doch das will bislang nicht gelingen, obwohl am Sonnabend neben dem Landesvorsitzenden Stephan Protschka Bundessprecher Tino Chrupalla und dessen Stellvertreter Peter Boehringer aufgeboten wurden.

Daran, dass die Partei in Bayern mit etwa zehn Prozent in Umfragen deutlich unter dem Bundestrend liegt, dürfte die Veranstaltung in Nürnberg nichts geändert haben. Die enorme Polizeipräsenz und lautstarke Gegendemonstranten sorgten zusätzlich für eine Einschränkung der Sichtbarkeit. Versteckt worden war die Veranstaltung medial allerdings nicht: Die lokale Presse brachte Artikel, der Bayerische Rundfunk berichtete in den Abendnachrichten über den Verlauf aus Polizeisicht.

Erfolg sieht aber anders aus. Einige Teilnehmer der Kundgebung wirkten sichtlich frustriert. Mit der Presse wollte sich niemand unterhalten, am Ende der Veranstaltung verstreuten sich die Teilnehmer so schnell wie möglich. Zuvor hatten die Redner unter anderem das Fehlen russischer Energielieferungen beklagt; darunter leide »der Mittelstand«. Die USA hätten sich in diesem Konflikt nicht als »wahrer Freund Deutschlands erwiesen«, sondern würden mit billigerer Energie und Subventionen »unsere Industrie« abwerben. Das zeige, dass die USA kein Interesse an gleichberechtigter Partnerschaft hätten, sondern es Deutschland weiterhin an Souveränität fehlen würde. Die Reden atmeten durchweg den Geist der »Standortsicherung«. Chrupalla sprach auch über »mit uns kompatible Ideen aus Amerika«. Gemeint sind damit die Donald Trumps, der das »Fremde als Fremde anerkennen konnte, um das Eigene als schützenswert zu verteidigen und die endlosen Kriege seiner Vorgänger beendet« habe. Der Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß klagte darüber, dass die AfD die »verschwiegene Partei« sei.

Doch geschwiegen wurde am Sonnabend gar nicht. Dafür sorgten bis zu 300 Gegendemonstranten, die überwiegend von linken Strukturen mobilisiert worden waren. Das Antifaschistische Aktionsbündnis hatte zur antikapitalistischen Demo zum Veranstaltungsort aufgerufen. Dem folgten bis zu 250 Demonstranten diverser linker Gruppen, die damit einen Kontrast zur bürgerlichen Gegenkundgebung setzten. Auch indem sie bekundeten, die Friedensfrage nicht den Rechten überlassen zu wollen. Ein Demoteilnehmer Anfang 20 erklärt auf Nachfrage gegenüber jW: »Für uns ist klar, dass eine Partei wie die AfD, die die Aufrüstung der Bundeswehr mitträgt und rein aus Standortdenken gegen den Krieg ist, keine Opposition gegen die Kriegsgefahr des Imperialismus darstellt. Wollen wir den Krieg beenden, müssen wir dem System in den Rücken fallen. Rechte Kräfte werden das nicht tun, sie werden nur Nebelkerzen zünden. Nur aus eigener Kraft können wir gewinnen.«