»Die Minderheiten fürchten, dass sie vogelfrei sind«

Ognen Teofilovski/REUTERS Unter serbischen Fahnen: Passanten in der Stadt Mitrovica im Norden des Kosovo (14.12.2022)

Sie waren im März auf dem Balkan unterwegs, unter anderem auch in Serbien und der serbischen Provinz Kosovo. Welche Eindrücke haben Sie von Ihrer Reise?

Ich möchte dazu vorweg anmerken, dass ich in dem von der Bundesregierung als jüngsten Staat Europas bezeichneten Kosovo von zwei bewaffneten BKA-Beamten begleitet werden musste. Das war zu meiner Sicherheit, denn ich bekomme regelmäßig – auch nach dem Besuch – wüsteste Beleidigungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsphantasien und sonstiges widerliches Zeug.

Ist bekannt, wer die Absender sind?

Albanische Nationalisten. Es wird auch ermittelt, und zumindest läuft jetzt endlich ein Verfahren seitens der Staatsanwaltschaft. Aber es gibt immer wieder neue Drohungen, auch gegen meine Familie.

Immer wieder kommt es im Kosovo zu ethnischer Gewalt gegen Mitglieder der serbischen Minderheit. Sie haben Opfer eines solchen Angriffs getroffen. Wie ist die Stimmung in der serbischen Gemeinde?

Die Menschen leben in Angst, aber nicht erst seit den jüngsten Attacken. Ich habe mich in Gotovusa mit zwei Jungen getroffen, dem elfjährigen Stefan und seinem 21jährigen Cousin Milos. Sie wurden am orthodoxen Heiligen Abend von einem albanischen Mann angeschossen, der für die kosovarischen Sicherheitskräfte arbeitet. Für den Mordversuch benutzte er seine Dienstwaffe. Außerdem habe ich mit der Mutter von Stefan und einem Augenzeugen des Angriffs gesprochen.

Sie berichteten, dass es sich ganz klar um ein ethnisch motiviertes Verbrechen handelt. Die Jungs kamen am 6. Januar aus der orthodoxen Kirche, es war orthodoxer Heiligabend, sie waren deutlich als Serben erkennbar, da sie ein traditionelles Weihnachtsgeflecht, den Badnjak, bei sich trugen. Der Attentäter kam mit seinem Auto vorgefahren, öffnete das Fenster und schoss auf die beiden. Wie mir von Augenzeugen berichtet wurde, war er zuvor schon auf der Suche nach Opfern; zudem wurde viel Munition bei ihm gefunden.

Dieser Mann – und das ist kaum zu glauben – sitzt nicht etwa im Gefängnis, sondern ist in den Hausarrest entlassen worden. Er ist auch nicht wegen versuchten Mordes angeklagt, sondern wegen eines Bagatelldelikts: öffentliche Ruhestörung. Das sagt viel über die angebliche Rechtsstaatlichkeit im Kosovo.

Wie wirkt das auf die serbische Minderheit?

Die Menschen sind sehr verängstigt. Beispielsweise hat die Mutter des Elfjährigen fast nur geweint. Ich habe auch viel mit dem 21jährigen Milos gesprochen. Er sagte mir, dass man solche Vorfälle kennt. In ihrem Dorf leben nur Serben. Albanische Nationalisten kämen dort öfter mit dem Auto reingefahren – das Fenster heruntergelassen und mit einer Waffe wedelnd. Diese Drohgebärden sind Alltag für die Serben im Kosovo. Das findet wohlgemerkt mitten in Europa statt.

Seit 2021 regiert Albin Kurti als Premierminister in Pristina. Das hat die Lage verschärft, wie mir alle Gesprächspartner bestätigt haben, darunter Kommunalpolitiker und Vertreter der Serbischen Liste. Um es zu verdeutlichen: Die Zahl der Angriffe auf die serbische Minderheit im Kosovo befindet sich seit dem neuen Jahr auf dem unglaublich hohen Niveau von drei Übergriffen am Tag.

Dass nun auch auf Menschen geschossen wird, ist eine weitere Eskalation. Das sorgt nicht nur bei der serbischen Minderheit für viel Angst, sondern auch bei anderen Gruppen, die von albanischen Nationalisten verfolgt wurden und werden, wie etwa Roma. Es ist also kein Wunder, dass sie aus dem Kosovo fliehen. Die Minderheiten fürchten, dass sie vogelfrei sind. Alle können sehen, dass man einfach versuchen kann, Menschen zu ermorden, und damit durchkommt. Niemand wird dafür konsequent bestraft oder muss ins Gefängnis. Das ist wirklich erschreckend.

Immer wieder wurde Kurti vorgeworfen, den rassistischen Hass zu schüren, um von seiner verfehlten Politik abzulenken. Wie ordneten Ihre Gesprächspartner das ein?

Das haben mir alle meine Gesprächspartner so bestätigt. Ich habe mit verschiedenen Bürgermeistern gesprochen, unter anderem in Strpce, wo Serben und Albaner friedlich zusammenleben. Dort hat man mir gesagt, dass Kurti die Gelder für den Haushalt eingefroren hat. Grundlegende Dinge wie die Müllabfuhr können nicht mehr bezahlt werden. Die Lage wird immer weiter eskaliert. Diese faschistischen Tendenzen gehen von Kurti aus, unzählige ethnische Übergriffe sind die Folge, rechtsstaatliche Konsequenzen bleiben dagegen aus.

Eine andere Form der repressiven Politik Kurtis betrifft serbische Männer, die in kosovarischen Institutionen wie der Polizei arbeiten. Alle, die während des Kriegs 1999 älter als 18 Jahre waren, laufen Gefahr, als Kriegsverbrecher verfolgt zu werden. Ein prominenter Fall ist ein Polizist, der im vergangenen Jahr verhaftet wurde und seitdem im Gefängnis sitzt – ohne Medikamente und mit sehr eingeschränktem Besuch. Der Vorwurf lautet, dass er ein Kriegsverbrecher sei. Dabei ist das Gegenteil der Fall, er hat nachweislich 17 Menschen, einer ganzen Familie, das Leben gerettet. Außerdem wurde er, wie andere auch, gründlich durchleuchtet, um bei der Polizei arbeiten zu können. Ich werde versuchen, ihn in der Haft zu besuchen.

Der Konflikt im Kosovo besteht seit Jahrzehnten. Unlängst gab es die von der EU diktierten Gespräche in Ohrid – ohne wirklichen Fortschritt. Welche Möglichkeiten für eine friedliche Lösung wurden vor Ort mit Ihnen diskutiert?

Man macht sich sehr große Sorgen, weil die Situation eben derzeit so explosiv ist wie seit Jahren nicht mehr. Mir sagte jemand, der nicht ganz unwesentlich ist, aber nicht genannt werden will, dass man mit dem ehemaligen Präsidenten Hashim Thaci noch reden konnte. Seitdem Kurti an der Macht ist, gibt es keinen Dialog mehr zwischen Serbien und Kosovo, alles läuft nur noch über die Europäische Union. Es gibt keine Versuche mehr, miteinander Lösungen zu finden.

Das bekommen die Menschen direkt zu spüren, nicht nur Serben, sondern auch Albaner, für die die Situation auch nicht wirklich gut ist. Zum Beispiel in Mitrovica, wo Serben aus dem Norden der Stadt auch im Süden bei den albanischen Nachbarn einkaufen waren. Nun ist die Angst wegen der Übergriffe so groß, dass sie das nicht mehr tun. Die Händler haben Einbußen.

Was denken Sie, welche Rolle spielt die Bundesregierung?

Keine gute. Angeblich wird von der Bundesregierung eine sogenannte wertebasierte Außenpolitik betrieben, was in bezug auf die Ukraine immer wieder hervorgehoben wird. Aber Minderheitenrechte und Religionsfreiheit gelten nicht nur für die Ukraine, sondern auch für das Kosovo. Ich vermisse mahnende Worte und Druck auf Pristina, endlich deeskalierend zu wirken.

Dazu passt, wie hierzulande der Konflikt kleingeredet und die Schuld einseitig Serbien zugeschoben wird. Druck wird nur auf Belgrad ausgeübt, nicht aber auf Kurti und diejenigen, die im Kosovo die politischen Fäden ziehen. Diese Einseitigkeit ist für Kurti ein Blankocheck zu tun, was er will.

Vor einiger Zeit war Außenministerin Annalena Baerbock selbst auf dem Balkan. Als sie zurückkam, erzählte sie freudig, wie sie Druck auf Serbien ausgeübt habe, dass es endlich das Kosovo anerkennt, das sich erst durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO und somit auch Deutschlands von Serbien abspalten konnte und zügig von Deutschland anerkannt wurde.

Gleichzeitig prangert die Außenministerin an, dass die Republiken der Ostukraine von Russland abgespalten werden. Ich bin ganz entschieden für das Völkerrecht. Doch Frau Baerbock hat scheinbar sehr unterschiedliche Auslegungen des Völkerrechts – nämlich so, wie es ihr gerade passt. Das hat auch nichts mit feministischen außenpolitischen Werten zu tun, das ist schlicht Doppelmoral.

Derzeit läuft in Den Haag der Prozess gegen mehrere ehemalige UCK-Führer, darunter auch den bereits erwähnten Hashim Thaci. Was denken Sie darüber?

In meinen Augen ist die UCK eine Terrororganisation. Deswegen ist es gut, dass sich Thaci und seine Leute in Den Haag verantworten müssen. Es ist wichtig, dass die Kriegsverbrechen lückenlos von allen Seiten aufgearbeitet werden – das schließt übrigens die NATO mit ein. Die westlichen Staaten müssen endlich ihre Akten öffnen.

Aufklärung ist auch bei der Frage der Vermissten wichtig, denn noch immer sind Hunderte Menschen verschollen. Ich habe in Belgrad Familien von Hinterbliebenen getroffen, die noch immer nicht wissen, was mit ihren Söhnen, Vätern, Brüdern und Schwestern passiert ist. Diese Menschen können nicht abschließen, wenn sie nicht wissen, was mit ihren Liebsten passiert ist und wo deren Leichen sind. Auch darüber sollte gesprochen werden, wenn man von Werten spricht. Doch statt in diesen Fällen für Aufklärung zu sorgen – was auch zu einer Befriedung beitragen würde –, gießt Kurti immer weiter Öl ins Feuer.