Vor aller Augen

ullstein bild Appell im Konzentrationslager Oranienburg im April 1933

Als am 27. Februar 1933 der Reichstag brannte, war Adolf Hitler erst einen Monat im Amt. Im Völkischen Beobachter war bereits im Jahr zuvor die »sofortige Verhaftung und Aburteilung aller kommunistischen und sozialdemokratischen Parteifunktionäre. Unterbringung Verdächtiger und intellektueller Anstifter in Konzentrationslagern« als Teil des Regierungsprogramms der NSDAP angekündigt worden. Der Reichstagsbrand bot die Gelegenheit, diesen Plan umzusetzen. Noch in derselben Nacht wurden mehrere tausend Menschen festgenommen, darunter den Nazis besonders verhasste prominente linke Intellektuelle, in Berlin z. B. Erich Mühsam, Carl von Ossietzky und der Rechtsanwalt Hans Litten. Sie wurden von ihren Wächtern in mehreren KZ zu Tode gefoltert. Die am nächsten Tag erlassene Notverordnung des Reichspräsidenten »zum Schutz von Volk und Staat« sollte dem den Anschein von Legalität verschaffen, setzte demokratische Grundrechte außer Kraft und erlaubte es, Menschen ohne Anklage und Beweise in »Schutzhaft« zu nehmen. »Wie ein Aufschrei muß es durch Deutschland gehen: Zerstampft den Kommunismus! Zerschmettert die Sozialdemokratie!« plakatierte die NSDAP vor den bevorstehenden Wahlen am 5. März 1933. In den Wochen davor nahmen die politische Polizei und die SA bis zu 5.000, bis zum Sommer 1933 mehr als 80.000 Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter fest und verschleppten sie in improvisierte KZ.

Quasi über Nacht

An diversen Orten wird jetzt an diesen »Auftakt des Terrors« erinnert, in Berlin noch am Gedenkort »SA-Gefängnis Papestraße« und der Gedenkstätte »Köpenicker Blutwoche« sowie im Dokumentationszentrum Am Oberen Kuhberg in Ulm und in den Gedenkstätten in Kislau, Dachau, Oranienburg, Hamburg-Fuhlsbüttel, Breitenau, Esterwegen, Moringen, Osthofen, Neustadt an der Weinstraße, Frankenberg, Prettin und Ahrensbök.

Es gab mehr als 90 dieser frühen Konzentrationslager. Sie wurden quasi über Nacht in Kellern von SA-Versammlungslokalen, Fabriken, ehemaligen Kasernen und Arbeitshäusern, Gefängnissen und an anderen Orten provisorisch eingerichtet, die meisten in Berlin und Preußen. Dort konnten SA- und SS-Männer, teilweise auch Mitglieder des deutschnationalen »Stahlhelms« – sie alle waren in Preußen schon am 22. Februar 1933 zu Hilfspolizisten ernannt und mit Schusswaffen ausgerüstet worden – die Verschleppten quälen, foltern oder totprügeln, die Justiz hatte kaum Zugriff. Demütigende »Begrüßungsrituale«, Erniedrigung und Gewalt, Scheinhinrichtungen, sexuelle Misshandlungen und Vergewaltigungen sollten den Willen der Inhaftierten, unter ihnen insgesamt ca. 300–400 Frauen, brechen. Am schlimmsten gefoltert wurden Kommunisten und Sozialdemokraten jüdischer Herkunft, aus fanatischem Antisemitismus und Kommunistenhass und auch zur Einschüchterung der anderen Häftlinge.

Köpenicker Blutwoche

Der Terror und die Verhaftungen geschahen »vor aller Augen«. Prominente SPD-Politiker wurden von der SA auf offenen Wagen durch die Stadt gefahren oder mit Schildern mit beleidigenden Aufschriften um den Hals durch die Straßen geführt, Fotos davon auf Postkarten verbreitet. Sämtliche Organisationen der Arbeiterbewegung wurden verboten, ihre Einrichtungen geplündert, verwüstet und zerstört: Gewerkschaftshäuser, Parteizentralen, Zeitungsredaktionen, Druckereien und Vereinsheime. Möglicher Widerstand sollte im Keim erstickt, die Selbstaufgabe erzwungen werden. Im »roten Berlin« organisierte die örtliche SA in Köpenick eine besonders brutale Gewaltkampagne, bei der »Köpenicker Blutwoche« starben 23 Menschen.

Zentralisierung

Nach 1933 wurden neben den politischen Gegnern zunehmend auch andere Bevölkerungsgruppen verfolgt, die nicht zur »Volksgemeinschaft« gehören sollten. Gleichzeitig wurde das anfängliche Nebeneinander der Zuständigkeit von staatlichen und Parteistellen ab 1934 von der alleinigen Herrschaft der SS abgelöst, die konkurrierende SA wurde ausgeschaltet. Bis 1937 wurden fast alle frühen KZ aufgelöst. Die Häftlinge, sofern sie nicht, wie die meisten, entlassen wurden, in andere KZ verlegt. Das gesamte System außerrechtlicher Inhaftierung und gesetzlosen Terrors in SS-Konzentrationslagern wurde unter Leitung des SS-Obergruppenführers Theodor Eicke nach dem Modell von Dachau zentralisiert und vereinheitlicht, ebenso die Ausbildung der Wachmannschaften und die Führung der Lager. Die SS-Männer, die aus diesen Schulen der Gewalt hervorgingen, führte ihr »Karriereweg« nicht selten von den frühen KZ bis zu den Vernichtungslagern in Polen oder zur Waffen-SS, die in den besetzten Ländern mörderische Verbrechen verübte. Darin bestand die Kontinuität der KZ, die ansonsten einem steten Wandel unterlagen.