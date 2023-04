Praktische Fiktionen

Stiftung Identity Foundation/dpa Nichts Genaues weiß man nicht: Richard Rorty

Wer bislang keinen Grund sah, die historische Aufklärung ihrer säkularisierten Rationalität und Vernunft wegen zu verwerfen und den Begriff »Wahrheit« durch »Nutzen« zu ersetzen, hat vielleicht einfach noch nie Richard Rorty gelesen. Oder konnte dessen »antiautoritärem Pragmatimus« nicht viel abgewinnen. Was es damit auf sich hat, steht in nuce in den vom Suhrkamp-Verlag unter dem Titel »Pragmatismus als Antiautoritarismus« vorgelegten zehn Vorlesungen, die der 2007 verstorbene, populäre kalifornische Neopragmatiker 1996 an der Universität Girona hielt. Ein laut Vorwort »epochemachendes Ereignis« folgenden Inhalts: Antiauto­ritär pragmatisch handelt, wer jedwede nichtmenschliche Autorität und deren Wahrheitsanspruch zugunsten der Einsicht negiert, dass kulturelles Erbe stetige Revision erfährt, und es daher eine Wahrheit nicht geben kann. Als »Erkenntnistheorie und Ethik ohne nichtmenschliche Autoritäten und ohne Universalität«, fasst Rorty in Vorlesung neun sein philosophisches Programm kurz. Ihm zufolge tat die Aufklärung zwar gut daran, religiöse Autorität programmatisch anzufechten, habe jedoch versäumt, das Konzept objektiver Realität als erkenntnistheoretische Autorität gleich mit zu entsorgen. Es sei »aus vielen Gründen ratsam, den noch verbliebenen Rationalismus, den wir von der Aufklärung übernommen haben, über Bord zu werfen.« Und den Glauben an eine irgendwie verbindliche Realität außerdem. Die gilt Rorty insgesamt als kausale Einschränkung, letztlich so verzichtbar wie ein Gott. Erst wo es keine »außermenschliche Autorität« gibt, sei Mensch für sein Tun voll selbst verantwortlich und wirklich frei. Da alles, wie Darwin lehrt, sich stets verändere, sei »das einzige, worauf es hier ankommt (…) die Frage, welche Form der Umgestaltung langfristig dafür sorgen wird, dass sie der demokratischen Politik Nutzen bringt.«

Eine systematische Umgestaltung der vorherrschenden Produktions- und Wirtschaftsweise schwebt Rorty dabei keineswegs vor. Besser solle sich Mensch »tatsächlich vornehmen, immer sensibler auf Leiden zu reagieren und immer vielfältigere Bedürfnisse in immer höherem Maße zu befriedigen (…), immer mehr Menschen in die eigene Gemeinschaft einzubeziehen und die Bedürfnisse, die Interessen und Ansichten einer immer größeren Anzahl und Vielfalt von Menschen in Betracht zu ziehen.« Wohl wahr! Das sollten wir uns wirklich einmal vornehmen. So könnten wir dereinst gemäß Rortys »Ideal der menschlichen Brüderlichkeit« handeln, das dieser »im Höhepunkt eines Prozesses der Anpassung, der zugleich ein Prozess der Umgestaltung des Menschengeschlechtes ist«, verwirklicht sieht.

Da Erkenntnis nichts anderes sei als »ein besonders komplexes Instrument der Anpassung«, sollte das Streben nach Veränderung, »diese Art der Suche (…) an die Stelle des traditionellen Strebens nach Wahrheit treten«. Es gelte, »die Unterscheidung zwischen intrinsischen und extrinsischen Merkmalen der Dinge zu demolieren.« Dass dabei zwangsweise auch die Wahrheit demoliert wird, sei nicht schlimm, denn: »Das Missliche am Anvisieren der Wahrheit ist, dass man, wenn man sie tatsächlich erreichte, nicht wüsste, wann man es geschafft hat.« Also besser gar nicht erst danach streben.

Wer dies für kein gutes Argument wider die Wahrheit hält, dem sei mit Rorty gesagt, dass »die Vorstellung vom ›besseren Argument‹« sowieso »nur dann Sinn« hat, »wenn man eine natürliche, transkulturelle Relevanzbeziehung ausfindig machen kann, die Aussagen in solcher Weise miteinander verbindet, dass sie so etwas wie die cartesische ›natürliche Ordnung der Gründe‹ bilden.« Da die aber nun mal fehlt, könnte man mit dem »therapeutischen Philosophen« Rorty auch gleich einsehen, dass »Wahrheiten nichts weiter sind als praktische Fiktionen«. Das hätte den Vorteil, sich gegen Kritik so immun geben zu können wie er, der alle Axiome, die seine antiphilosophische Philosophie nicht kennt, schlicht für ungültig erklärte. Wer von Irrationalität nichts wissen will, lässt sich ihrer auch nicht bezichtigen. Das ist sehr praktisch, beziehungsweise neopragmatisch. Wem aber an Wahrheit und sozialer Gerechtigkeit gelegen ist, dem mag der sehr US-amerikanische Denker nicht allzuviel zu denken geben, der das Heil der Menschheit darin sieht, dass die Habenichtse der Welt nun endlich einmal darauf vertrauen, dass Leute wie er beim Altruistischsein zukünftig ein paar Brotkrumen mehr fallen lassen als bislang.