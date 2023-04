»Garagen sind Kulturgut und soziale Orte«

imago images/blickwinkel

Sie fotografieren seit Mitte der 2000er Jahre öffentliche Kunst an DDR-Gebäuden. Weshalb interessieren Sie sich dann für profane Garagen?

Auf meinen Reisen quer durch Ostdeutschland – im Erzgebirge, im Havelland, in der Uckermark, im Harz, im Thüringer Wald, in der Lausitz – fotografiere ich nicht ausschließlich die baubezogene Kunst der DDR. Ich dokumentiere ihr baukulturelles Erbe, das zusehends schwindet. Dazu gehören dann auch die Garagen. Regional finden sich bei ihnen große Unterschiede, die es zunächst für das fotografische Auge interessant machen. Banal, profan, nichts aussagend … Ja, vielleicht. Schaut man aber genauer hin und weiß um ihre Entstehungsgeschichten, verändert sich der Blick. Man schaut detaillierter auf die ­Konstruktion, die Reihung, den Ort. Unweigerlich kommt man mit den zumeist männlichen Besitzern in Austausch. Das ist dann die zweite, die soziale Ebene. Hin und wieder öffnen sich diese Schatzkammern auch.

Viele architektonische Zeugnisse aus der Zeit der DDR sind mittlerweile zerstört. Sie sagen, dass nicht alles erhaltenswert ist. Wie steht es um die Garagen? Sind sie gefährdet? Und wenn ja, muss man sie bewahren?

Richtig, es ist schon unzählbar viel durch die Zäsur nach 1990 verschwunden und das hält weiterhin an. Ganzheitliche städtebauliche Ensembles, repräsentative Architektur aus allen Jahrzehnten des Baugeschehens der DDR und mit ihr auch hochwertige architekturgebundene Kunst. Das ist schockierend und teils skandalös. Vor dem Hintergrund effizienter Ressourcennutzung ist es um so unverständlicher, Gebäude abzubrechen.

Für die Garagen als solche ist es zweischneidig. Jahrzehntelang waren die Besitzer froh, dass sie eine zweite Stube, Werkstatt, Zufluchtsort und Treffpunkt zum Austausch hatten. Nun, wo sich gerade in boomenden Städten innerstädtische Flächen verknappen, wird an der Existenzberechtigung der Garagen gezweifelt. Vielerorts, jüngst in Potsdam, sind sie akut gefährdet. Fragt man die Männer selbst, würden sie ihre einst selbst errichteten Bauten nie abreißen.

In seinem Roman »Vor dem Fest« hat Sasa Stanisic dem sozialen Leben in und um die Garage ein kleines Denkmal gesetzt. Spielen Garagen als soziale Orte heute noch eine Rolle?

Garagen sind soziale Orte. Hier hat man – und das teils auch immer noch – sich getroffen, geredet, gegrillt, getrunken sowie untereinander schwer erreichbare und seltene Güter getauscht. Bei meinen eher zufälligen Begegnungen mit den Besitzern wird mir zunächst oft Skepsis entgegengebracht: Ein junger Mann fotografiert ihre heiligen Hallen. Will er gar etwas ausspionieren und stehlen? Sofern man sie beruhigen kann und von der dokumentarischen Arbeit erzählt, merkt man schnell, wie sehr sich das Klima auch unter den Besitzern geändert hat. Dennoch zeugen beispielsweise zu Grills umfunktionierte Waschmaschinentrommeln von sozialer Interaktion. 2020 erschien der in Murmansk gedrehte Film »Garagenvolk«. Er berichtet eindrücklich vom Leben in der Garage. Eine absolute Empfehlung.

Ist die »Garagenkultur«, also die Nutzung des Ortes für mehr als nur das Abstellen des Autos, ein spezifisch ostdeutsches Phänomen?

In einer akademischen Untersuchung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg hat man festgestellt, dass größtenteils nicht das Auto, sondern alles andere dort geparkt wird. Oftmals ist der Weg vom Garagenkomplex zur Wohnung zu weit. Die Schutzbehausung für ein einst langersehntes Fahrzeug ist zu einer Abstellkammer degradiert worden.

Welche Reaktionen haben Sie von Besuchern Ihrer Ausstellung bislang erhalten?

Das Feedback ist durchweg positiv. Die Besuchenden bekommen einen fotografischen Überblick aus Ostdeutschland, und erst dann erschließt sich jedem, dass selbst dieses architektonische Kleinod sehr besonders, vielfältig und vielschichtig ist. Garagen sind Kulturgut.