Teilauflagen ausgelagert

Daniel Bockwoldt/dpa Printprodukte von der Stange dürften sich bald erledigt haben (Ahrensburg, 12.2.2016)

Die Medienbranche ist im Wandel, und viele Beschäftigte blicken deshalb in eine ungewisse Zukunft. Ende März wurde den Beschäftigten der Offsetdruckerei des Axel-Springer-Konzerns in Ahrensburg bei Hamburg mitgeteilt, dass ihr Betrieb im Juli 2024 die Pforten schließen wird.

Wie es für die Lohnabhängigen weitergehen wird, ist ungewiss – aber sie teilen sich das Schicksal mit den Beschäftigten der Tiefdruckerei Prinovis, die am selben Standort angesiedelt ist, aber zum Bertelsmann-Konzern gehört. Nur noch bis Ende Januar 2024 sollen dort Kataloge und Zeitschriften gedruckt werden. Der Kahlschlag, der in den Belegschaften beider Betriebe vollzogen wird, könnte fast 700 Menschen den Arbeitsplatz kosten. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Anfang April mit.

Der Springer-Druckerei wurde zum Verhängnis, dass sie vollständig von der Energieversorgung durch Prinovis abhängig ist. Die Geschäftsführung habe auch nicht in eine eigene Energieversorgung investieren wollen, merkte Verdi an. Das sei eine klare Fehlentscheidung gewesen, denn seit Jahren habe man über die Problemlage gesprochen. »Leider wurde die Zeit nicht genutzt, um eine autarke Energieversorgung herzustellen, so dass die Beschäftigten jetzt die Leidtragenden sind.« Das Mindeste, was man jetzt erwarte, sei, dass die Zusage aus dem Sozialplan von 2020 eingehalten werde: Bis 2025 sollten alle Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz haben.

Dass diese Zusage eingehalten wird, mutet allerdings unwahrscheinlich an. Die Entscheidung, nicht in eine autarke Energieversorgung zu investieren, wurde auch vor dem Hintergrund der seit Jahren schwindenden Printauflagen getroffen. Eine alternative Energieversorgung sei deshalb nicht zukunftsfähig, erklärte Springer gegenüber dpa.

Die in Ahrensburg gedruckten Teilauflagen von Bild und Die Welt werden den Plänen zufolge auf die eigenen Druckereien in Berlin-Spandau und Essen-Kettwig verteilt, was deren Auslastung erhöhen dürfte. Wie lange dort die Arbeit weitergeführt wird, ist allerdings auch ungewiss: Perspektivisch will sich der Konzern vom Geschäft mit gedruckten Zeitungen verabschieden, dann soll es komplett auf digitale Ausgaben umgestellt werden.

Der Umbruch der Medienbranche, dessen Folgen sich in Ahrensburg besonders deutlich zeigen, ist dramatisch. In den vergangenen Jahren gingen nicht nur die Auflagen von Zeitungen, Katalogen und Zeitschriften kontinuierlich zurück – auch die Werbekunden wanderten von Offline- zunehmend ins Onlinesegment.

Allein in Schleswig-Holstein mussten aus diesem Grund viele Druckereien aufgeben. Laut Norddeutschem Rundfunk (NDR) machten bereits 80 Druckbetriebe in dem Bundesland dicht. Heute gibt es demnach noch etwa 250 von ihnen; die meisten sind kleine Betriebe. Mehr als dreiviertel von ihnen beschäftigen weniger als 30 Personen. In der Druckindustrie von Schleswig-Holstein sank die Zahl der Beschäftigten in diesem Zeitraum um 35 Prozent, von etwa 6.700 auf knapp 4.400 Personen.

Auch das Aus für die Tiefdruckdruckerei von Prinovis ist nach Ansicht von Branchenkennern nicht ungewöhnlich. Seit Jahren befinde sich der Tiefdruck in der Krise, sagte im März das Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes Druck und Medien, Oliver Curdt, dem NDR. Viele Zeitschriften forderten Aktualität, deshalb wechselten Verlage zum schnelleren Offset-Verfahren. Und mit sinkenden Auflagen rentiere sich der Tiefdruck nicht mehr; er lohne sich erst ab Auflagen um die 300.000 Exemplare, so Curdt.

Mit diesen Erklärungen wollen sich Gewerkschafter und Beschäftigte in Ahrensburg aber nicht zufriedengeben. Jürgen Krapf, der im Verdi-Bezirk Nord für die Druckindustrie zuständig ist, erklärte Anfang April: Das Aus für die Druckereien reihe sich in die bisherige Entwicklung ein. Er meint damit, dass im Jahrzehnt zuvor immer mehr von den Beschäftigten verlangt wurde, während ihre Zahl immer kleiner geworden sei. Nach der letzten Restrukturierung habe noch Hoffnung bestanden, zumindest bis 2025 Arbeitsplätze sichern zu können. Dass nun auch die letzten Beschäftigten der Springer-Druckerei gehen sollen, sei ein Schlag ins Gesicht für alle.