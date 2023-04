Festmahl der Hyänen

ANDREW GOMBERT/EPA/dpa Neuer »raubtierkapitalistischer« Eigentümer für das große Belletristikprogramm (New York, 24.5.2011)

Vincent Bolloré verschlingt mit Hachette den größten französischen Literaturverlag. Damit ihm die europäische Wettbewerbskommission das Festmahl erlaubt, muss er sich eine andere Hyäne des Medienmarkts an den Tisch holen: Der tschechische Mogul Daniel Kretinsky will von Bollorés Konzernkonglomerat Vivendi die Verlagsgruppe Editis übernehmen, derzeit die Nummer zwei des französischen Buchmarkts. Bollorés ursprünglich geplanter Erwerb von Hachette bei gleichzeitigem Besitz von Editis hatte die Brüsseler Kommissarin Margre­the Vestager bereits im vergangenen Herbst untersagt. Ihr Veto galt einer »Megafusion«, die »den Reichtum, die Vielfalt und Dynamik der französischen Verlagslandschaft weitgehend schwächen würde«. Bolloré war schon vor dem angestrebten Deal Mehrheitsaktionär bei Hachette – über seinen Konzern Vivendi besitzt er 57,35 Prozent Anteile der Muttergesellschaft Lagardère. Kretinsky, ein Bruder im Geiste, ist ein in der Medienszene Frankreichs inbrünstig gehasster Investor: Ihm gehören das Frauenjournal Elle, die linksliberale Pariser Tageszeitung Le Monde und der TV-Kanal TF 1.

Für Editis bot der tschechische Oligarch nach Angaben des Vivendi-Aktionärs Apicil Asset Management Ende des vergangenen Monats im Alleingang 600 bis 900 Millionen Euro. Auf den ersten Blick ein Verlustgeschäft für Bolloré, der den Verlag 2019 für 829 Millionen gekauft und ihn danach mit 300 Millionen Euro zusätzlich subventioniert hatte. Mit Hachette, sollte der Handel mit Kretinsky zustande kommen, würde der in französischen Medien immer mal wieder als »Ungeheuer« bestaunte Bretone sich allerdings die Nummer sechs des internationalen Buchmarktes unter den Nagel reißen – bei einem wachsenden Umsatzvolumen von derzeit mehr als 2,748 Milliarden Euro. Bereits als Lagardère-Tochter, deren Direktor Arnaud Lagardère mit dem früheren rechten Staatschef Nicolas Sarkozy ebenso freundschaftlich verbandelt ist wie Bolloré, griff Hachette nach kleineren Editionen; zuletzt erworben wurde der New Yorker Traditionsverlag Workman Publishing für 240 Millionen Dollar sowie der SF- und Fantasyspezialist Bragelonne für einen nicht genannten Preis.

Mit großen Sprüchen begleitet der wortkarge Mulimilliardär seine Beutezüge nie. Anders als sein Handelspartner Kretinsky, der als vermutlich künftiger Besitzer der Verlagsgruppe Editis darauf zu achten versprach, dass »der Qualität der (dazu gehörenden, jW) Verlagshäuser und ihrem Platz in der intellektuellen Geschichte Frankreichs« Rechnung getragen werde. Der Tscheche, der vor nicht allzu langer Zeit auch der ewig klammen Tageszeitung Libération mit einem Kleininvestment von 18 Millionen Euro durch eines der zahlreichen Schuldentäler half, öffnet dem als gnadenloser Konzernboss und Raubkapitalisten charakterisierten Bolloré die Tür zur bei Hachette versammelten Noblesse des Buchbetriebs: Fayard, Grasset, Stock sind Häuser, in denen Weltliteratur verlegt und Projekte finanziert wurden, die – wie etwa die wissenschaftliche Ausgabe von Hitlers »Mein Kampf« – nicht immer dem Profit geschuldet waren. Andererseits bekommt Bolloré mit der international wertvollen Comicreihe »Asterix« auch einen Spitzenverdiener in die Hände, den der mit Millionenauflagen in 40 Ländern gesegnete Krimi- und Schmonzettenschreiber Guillaume Musso auf das Feinste ergänzt.

Ob die Wettbewerbskommission in Brüssel den Deal gutheißen und durchwinken wird, steht noch nicht fest. Vestagers Experten wollen sich bis zum 21. Mai Zeit nehmen, um Käufer, Verkäufer und die Folgen für den französischen und europäischen Markt unter die Lupe zu nehmen. Sollte Kretinsky wider Erwarten den Kauf des mit 789 Millionen Euro Umsatz deutlich kleineren Verlags Editis doch nicht alleine stemmen können, warten schon zwei andere Interessenten, die dann zusammen mit dem Tschechen für Bolloré das Feld bestellen könnten. Vorstellig beim Vivendi-Boss wurden zu Beginn des Jahres Stéphane Courbit, auch er ein Freund Sarkozys, der im audiovisuellen Sektor Millionen macht, sowie der erzkatholische Pierre-Édouard Stérin, Gründer und Erfinder der Smartbox und Chef des Kapitalverwalters Otium Capital.