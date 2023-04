Nachschlag: Geisterfahrer

Armin Weigel/dpa AKW-Romantik: Das noch nicht abgeschaltete AKW Isar 2 in Essenbach, Bayern

Es muss die Atomlobby schon arg schmerzen, wenn am Samstag die letzten drei deutschen AKW vom Netz gehen. Kurz vor knapp wird medial noch mal alles ins Rennen geschickt, was mit der Grillzange einen Brennstab halten kann. Exgesundheitsminister Spahn wirbt auf Radio eins für einen Weiterbetrieb nach dem Streckbetrieb; »ARD-Story« widmet dem Thema einen dreiviertelstündigen Beitrag – wie es sich gehört, streng ausgewogen. Auffällig ist aber, dass von den 45 Minuten nur rund fünf den AKW-Gegnern gehören. Vom GAU in Fukushima ist kurz die Rede, Tschernobyl, Harrisburg, Sellafield etc. werden nicht erwähnt. Zion Lights, Ex-AKW-Gegnerin aus England, findet es gar »phantastisch«, »dass wir wieder Atomkraftwerke bauen«. Dem europäischen »Geisterfahrer« in Sachen Energiepolitik drohe die »Dunkelflaute«, legt der Beitrag nahe. »Mit der Abschaltung endet auch die jahrzehntelange Produktion von klimafreundlichem Strom – mit einem einfachen Knopfdruck.« Dann beginnt der Rückbau. (mis)