Bis an die Grenzen

Peter Adamik Deutliche Beschleunigung: Der große Apparat der Staatskapelle und des Staatsopernchors

Religiöse Musik trägt einen Widerspruch aus: Sie soll Gott loben – aber je geschickter, überzeugender, kunst- und prachtvoller sie dies tut, desto größer wird die Gefahr, dass am Ende das Lob der menschlichen Kunstfertigkeit gilt. Mehr als einmal gab es theologische und institutionelle Debatten, welche Mittel überhaupt erlaubt sind. Und wenn die Wiener Zensur zu Beethovens Lebzeiten die Aufführung geistlicher Musik im Konzertsaal verbot, dann war das vom katholischen Standpunkt aus gar nicht dumm begründet. In der Kirche, so die Überlegung, blieb die Musik an die Liturgie gebunden und damit an den Glauben.

Beethoven schrieb seine »feierliche Messe« für einen bestimmten Anlass: die Inthronisierung seines Förderers Erzherzog Rudolph als Erzbischof von Olmütz. Bereits knapp drei Jahre nach dem Ereignis war die Missa solemnis fertig. Beethoven hatte seine kirchenmusikalischen Vorgänger gründlich studiert und die tradierten Formen von Grund auf erneuert. Das Ergebnis hätte jede kirchliche Zeremonie gesprengt und stieß zunächst auf Ratlosigkeit. Der Sankt Petersburger Uraufführung 1824 folgte wenige Wochen später die Wiener Erstaufführung von drei der fünf Abschnitte, die – Zensur! – als »Hymnen« vorgestellt und von der Uraufführung der neunten Sinfonie im Rahmen desselben Konzerts überschattet wurden.

Auf den (vielleicht nicht nur) ersten Blick wirkt die Komposition uneinheitlich. Das einleitende, noch recht konventionelle Kyrie eleison (»Herr, erbarme dich«) scheint aus einer anderen Welt als das Dona nobis pacem (»Gib uns deinen Frieden«) ganz am Ende des Werks. Dort bricht, mit Pauken und Blechbläsern, eine Kriegsmusik in die Messe ein, beim zweiten Mal brutal verstärkt. Sie führt zu einem entsetzten Aufschrei von Chor und Solisten, der um 1820 sogar in der Oper erschreckt hätte. Und auch im Detail der musikalischen Durchführung fällt es schwer, ein Ganzes zu erkennen. Beethoven, so erfahren er als Komponist von Sinfonien und Sonaten war, verzichtete auf die Mittel, die er sich erarbeitet hatte. Er schrieb kaum Übergänge und blieb eng am Messetext.

Wie kann man das aufführen? Als Dirigent der Staatskapelle Berlin ersetzte Jérémie Rhorer Daniel Barenboim, der Anfang dieses Jahres krankheitsbedingt die Leitung der Staatsoper hatte aufgeben müssen. Rhorer, erfahren im Umgang mit Originalklangensembles wie dem von ihm geleiteten Le Cercle de l‘Harmonie, wählte einen sehr raschen, energischen Zugriff. Wer die mindeste Illusion hatte, es gäbe in der Missa solemnis schöne Stellen zum Ausruhen, wurde enttäuscht. Das ging mit einer beachtlichen Lautstärke einher. Beethovens Missa solemnis ist ein monumentales Werk nicht nur hinsichtlich seiner Dauer, sondern auch von einer Klangmacht, die besonders in den beiden großen Fugen im Gloria und im Credo entfaltet wird. Diese Stellen sollen Größe demonstrieren, ob nun die Gottes oder die der Kunst und damit die des Menschen.

Die Umsetzung gelang weniger in der Gloria-Fuge, die ohnehin schnell einsetzt und bei Rhorer sehr schnell, was bei weiterer Beschleunigung den großen Apparat der Staatskapelle und des Staatsopernchors an die Grenzen der Deutlichkeit führte. Viel besser geriet das Et vitam venturi saeculi (»Und das Leben der kommenden Welt«). Hier wählte Rhorer ein zunächst mäßiges Tempo, was es ihm erlaubte, in der viel rascheren zweiten Hälfte der Fuge klare Linien zu ziehen.

Wenn Kenner historischer Aufführungspraxis mit modernen Orchestern zusammenarbeiten, führt das oft zu überzeugenden Ergebnissen. Rhorer nun demonstrierte zwar mit viel Emphase, dass der revolutionäre Komponist Beethoven auch die kirchliche Gattung revolutionierte. Viele musikalische Einzelheiten allerdings gingen dabei unter. Zum Glück wurde die Aufführung mit Camilla Nylund, Anna Kissjudit, Saimir Pirgu und René Pape durch ein hervorragendes Solistenquartett unterstützt.

Ruhepunkte hörte man wenige, vielleicht weniger als Beethoven, dramaturgisch erfahren, einkomponiert hat. Aber wo man sie hörte, waren sie eindrücklicher als manches Getose. Wenn im Sanctus dem Hosanna in excelsis eine tastende Überleitung folgt, die beinahe eine Trauermusik ist, jedenfalls harmonisch auf ungewissem Grund steht, dann hörte man, wie die Missa solemnis Glaubensgewissheiten unterminiert.

Man hat überlegt, ob sich Beethoven in seinen Messkompositionen der christlichen Dogmatik unterwarf oder seine Musik für ein allgemein Göttliches schrieb, unabhängig von einzelnen Religionen oder deren Konfessionen. Musikalisch ist die Frage kaum entscheidbar; wie soll man zum Beispiel Pantheismus in Noten auffinden? Wichtiger ist der musikalische Gestus. Die Bedrohung durchs Militär, die man inmitten der Bitte um Frieden hört, weckte ein knappes Jahrzehnt nach den napoleonischen Kriegen Erinnerungen an reale Erfahrungen. Der Verlust jedweder Sicherheit im Sanctus steht sogar dann dafür, dass Religion als Trostspenderin fragwürdig wird, wenn vorher und nachher ­beruhigt wird. Dem Zweifel entspricht die Überbietung. Beethoven führt die Fuge im Gloria bis zu einem Punkt, an dem nichts Größeres mehr möglich scheint, und findet dann doch noch eine Steigerung. Diese Passage konnte die Musik über hundert Jahre bis in die späteste Romantik in seltenen Fällen, etwa mit Mahlers achter Sinfonie, erreichen, doch nie übertreffen.

Das klingt nun wiederum sehr weltlich. Aber Beethoven hätte sich kaum die Mühe einer umfangreichen Messkomposition gemacht, wäre für ihn nicht Religion als Mittel der Weltaneignung bedeutsam gewesen. Doch markiert das Werk im Verlauf vom frommen Kyrie zur politisch konkreten Aufforderung zum Frieden eine Grenzüberschreitung. In der Geschichte der geistlichen Musik ist es ein Einschnitt. Brave Kompositionen für die Liturgie sind nach dieser Missa zum Kunsthandwerk verdammt. Die musikalisch gültigen Orchester­messen, und mag auch ein gläubiger Katholik wie Anton Bruckner sie komponieren, werden zum Austrag weltlicher Kraftfelder. Einst brauchte der Mensch die Religion, nun besiegt er sie auch mittels der Kunst.