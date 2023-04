Vorerst ausgeträumt

trigon-film.org Die Revolte hatte vor allem ein weibliches Gesicht

Einerseits scheint der Zeitpunkt, zu dem »Mi País Imaginario« (»Das Land meiner Träume«) in die deutschen Kinos kommt, passend. Das Jahr 50 nach dem Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile bietet sich an, um über die Verfasstheit des südamerikanischen Landes nachzudenken. Das tut Regisseur Patricio Guzmán in seinem neusten Film gründlich – ausgehend vom 18. Oktober 2019, der als Beginn der sozialen Revolte in seiner Heimat gilt. Dennoch ist der Zeitpunkt ungünstig. Von der Euphorie, die die chilenische Gesellschaft in den folgenden Monaten und Jahren ergriff und die von Guzmán eindrücklich dokumentiert wird, ist heute nicht viel übrig. Mehr als drei Jahre nachdem Schülerinnen und Schüler in der Hauptstadt Santiago sich weigerten, eine Erhöhung der Preise für U-Bahn-Tickets um 30 Pesos zu akzeptieren und damit einen Flächenbrand entfachten, ist Chile in Lethargie verfallen. Die Revolte ist im Sande verlaufen.

Das sah zunächst anders aus. Eine junge Massenbewegung eroberte den öffentlichen Raum, organisierte sich in Stadtteilkomitees, kämpfte gegen den mörderischen Repressionsapparat und setzte eine Volksabstimmung durch, in der die überwältigende Mehrheit der Wähler für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung stimmte. Ein Konvent arbeitete eine progressive Kon­stitution aus, die die alte, noch aus der Militärdiktatur von Augusto Pinochet stammende, endgültig beerdigen sollte. Mit Gabriel Boric setzte sich bei der Präsidentenwahl ein Linkskandidat gegen den Rechtsaußen José Antonio Kast durch. Doch die Politik von Boric erwies sich rasch als deutlich weniger fortschrittlich denn erhofft. Beim Referendum über die neue Verfassung gewann im vergangenen Jahr das »Nein«. Nun soll eine »Expertenkommission«, die zu großen Teilen aus Konservativen und Rechte besteht, ein neues Grundgesetz ausarbeiten. Spätestens mit der deutlichen Niederlage im Referendum wurde klar, dass der Traum vorerst ausgeträumt ist.

Es fällt schwer, beim Anschauen von »Mi País Imaginario« nicht in Schwermut zu verfallen. Denn der Film sprüht vor Hoffnung. Die berührenden Bilder eines kollektiven Aktivismus – oftmals an vorderster Front gefilmt –, die so persönlichen wie intelligenten Reflexionen von Guzmán aus dem Off, die Interviewten, die über ihre Biographien, Träume und Ängste sprechen – alle sind sie optimistisch, dass sich nach Jahren des Stillstands etwas ändern werde im »Labor des Neoliberalismus«, in das Pinochet und seine Helfer Chile verwandelt haben. Genau darum geht es, und der Altmeister des Dokumentarfilms hat es gut herausgearbeitet. Schließlich fanden die Ereignisse rund um die soziale Revolte in Chile nicht im luftleeren Raum statt. Sie sind vielmehr Resultat des Putsches vom 11. September 1973 und der unvollendeten Transformation im Zuge der offiziellen Rückkehr zur Demokratie ab 1988.

Guzmán spricht von einer »zweiten Revolution« in seinem Heimatland, die er miterleben darf und auf die er Jahrzehnte lang gewartet hat. Doch die Unterschiede zur Regierungszeit Allen­des und seiner Unidad Popular, das erkennt auch der Regisseur an, sind groß. Politische Parteien spielten in der sozialen Revolte eine untergeordnete Rolle, statt dessen basierte die Massenbewegung auf Spontaneität und Selbstorganisation. Auch waren die Ziele der Demonstrierenden anfangs keineswegs ausgemacht, sondern wurden ständig erweitert und konkretisiert. Ging es zunächst lediglich um die Preiserhöhung für die U-Bahn-Tickets, wurde schon bald gegen die Regierung und das neoliberale System protestiert. In der Forderung nach einer neuen Verfassung konzentrierte sich schließlich der Unmut der Kämpfenden. Besonders groß ist der Unterschied bei den Akteuren des Wandels. Die Revolte, die 2019 ihren Anfang nahm, hatte vor allem ein weibliches Gesicht. Guzmán trägt dem Rechnung, indem er ausschließlich Aktivistinnen zu Wort kommen lässt.

So entsteht ein fesselndes Zeitdokument voll packender Szenen und gleichzeitig eine sehr persönliche Momentaufnahme. Patricio Guzmán, eine Größe des Dokumentarfilms und kritischer Begleiter der Geschichte Chiles, versucht zu dokumentieren und zu verstehen. Die Zusehenden lässt er an dem Prozess teilhaben. Neben einem lachenden und einem weinenden Auge bleibt diesen am Ende nur die Hoffnung, dass auch aus Niederlagen gelernt werden kann.