»Das wird nicht so knallen«

Washington Alves/REUTERS Zartes Pflänzchen: »Zwei-Säulen-Programm« zur Teillegalisierung von Cannabis

So geht Ampel: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schaut mit gelbem Freiheitsdrang durch die grüne Brille und verriet am Mittwoch, wie die Bundesregierung Cannabis noch in diesem Jahr teilweise legalisieren will. So soll der Besitz von 25 Gramm für den Eigenbedarf künftig straffrei bleiben. Lauterbach stellte Pläne für die kontrollierte Abgabe über Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, und für den privaten Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen vor. In einem zweiten Schritt soll in Modellregionen der Verkauf über lizenzierte Fachgeschäfte getestet werden. Je nach Auswahl der Regionen könnten sich die Betreiber sowie Ferienwohnungsvermieter auf das Geschäft mit rotäugigen Konsumenten beispielsweise aus dem »Law and Order«-Süden der Bundesrepublik einstellen.

Der Gesundheitsminister erklärte am Mittwoch die bisherige Cannabispolitik für »gescheitert«. Die »Droge« sei ein weit verbreitetes Suchtmittel. »Schwarzmarktware« sei dabei »häufig verunreinigt und schafft zusätzliche Gesundheitsgefahren«, sagte Lauterbach bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Agrarminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Diese Risiken wolle die Bundesregierung nicht länger hinnehmen. »Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige Menschen, drängt sie in kriminelle Strukturen«, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in Berlin. Es sei Zeit für einen neuen Ansatz.

Lauterbach und Özdemir stellten ein »Zwei-Säulen-Modell« vor. In einem ersten Schritt sollen Erwachsene bundesweit demnach »nicht gewinnorientierte Vereinigungen zum gemeinschaftlichen Anbau« bilden. Die Vereine oder »Clubs« dürften maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag an ihre Mitglieder abgeben und 50 Gramm pro Monat. Für Mitglieder unter 21 Jahren soll es höchstens 30 Gramm pro Monat mit Begrenzungen für den Gehalt an berauschendem Tetrahydrocannabinol (THC) geben. Die Vereine dürften auch Samen und Stecklinge an die Mitglieder zum Eigenanbau weitergeben. Hier sollen maximal sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat erlaubt sein. Der zugehörige Gesetzentwurf soll Özdemir zufolge noch in diesem Monat vorgelegt werden.

Die zweite Säule soll das Geschäft mit Cannabisprodukten regeln: Es soll regional begrenzte »Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten« geben. Für fünf Jahre soll Unternehmen dabei »die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe« in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene ermöglicht werden. Dies soll sich auf bestimmte Kreise und Städte in mehreren Bundesländern erstrecken. Mindestens die bayerische Staatsregierung will die Legalisierung jedoch möglichst verhindern. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte am Mittwoch: »Die Ampelkoalition versucht jetzt krampfhaft, mit juristischen Winkelzügen Schlupflöcher für ihr ideologisches Legalisierungsprojekt zu finden.«

Die Schritte zur Entkriminalisierung von Cannabis seien »überfällig und ein großer Erfolg der Verbände, die sich seit Jahrzehnten für eine moderne Drogenpolitik einsetzen«, sagte Ates Gürpinar, Sprecher für Drogenpolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Sie seien aber auch ein Beweis für die Schwäche der Koalition. »Obwohl die Koalition sich bei der Freigabe von Cannabis einig zu sein schien, legt sie nun einen mutlosen Flickenteppich vor: ohne Präventionskonzept, ohne vernünftige Grenzwerte für den Straßenverkehr, ohne bundesweite Legalisierung«, so Gürpinar.

Auf Berlins Straßen bleiben illegalisierte Händler von Cannabis am Mittwoch nach der Verkündung der geplanten Teillegalisierung noch unbesorgt. Auf die Frage, ob er Einnahmeeinbrüche befürchte, antwortete der Cannabisverkäufer Thomas Neubach, der seinen richtigen Namen nicht veröffentlicht wissen wollte, gegenüber jW: »Nö«. Da kämpften Aktivisten »jahrzehntelang für die Legalisierung und kriegen nun ein abgeschwächtes Produkt«. Neubachs Prognose nach zu urteilen werde das in den Fachgeschäften und »Clubs« verkaufte Cannabis einen deutlich niedrigeren THC-Gehalt aufweisen, als die Konsumenten es vom informellen Kauf gewohnt seien. »Das wird nicht so knallen.«