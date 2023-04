Aufschrei vor dem Abschalten

Sina Schuldt/dpa

Wenige Tage vor Vollzug schreien die politischen Vertreter der Atomkraftlobby noch einmal kräftig auf: Die für Sonnabend geplante Vomnetznahme der verbleibenden drei Atomkraftwerke in der Bundesrepublik sei ein »dramatischer Irrtum«, warnte Wolfgang Kubicki gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Der stellvertretende Vorsitzende der an der Bundesregierung beteiligten FDP behauptete, die Meiler Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg seien die »weltweit modernsten und sichersten«. Dabei hatte es zuletzt keine größeren Sicherheitsüberprüfungen mehr gegeben, gerade weil am 15. April die Stecker endgültig gezogen werden sollen.

Das hielt auch den Geschäftsführer des TÜV-Verbands, Joachim Bühler, nicht davon ab, gegenüber Bild (Mittwoch) zu behaupten, dass sich die Anlagen »in einem sehr guten Zustand« befinden. »Egal, ob draußen die Sonne scheint oder der Wind weht, die AKW liefern stabil Strom« erklärte Bühler. Kritiker sehen jedoch genau darin das Problem: Schwerfällige Grundlastkraftwerke – nuklear wie kohlebetrieben – verstopfen demnach die Netze. Ein Resultat sei, dass Windkraftanlagen ad hoc vom Netz genommen werden.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte am Dienstag abend in den ARD-»Tagesthemen« entsprechend, die AKW nicht zurückzubauen. Statt dessen sollen sie auf Reserve gehalten werden. Den personellen, materiellen und finanziellen Aufwand dafür offenbar ignorierend, sagte Dürr: »Man kann sie wieder anwerfen, wenn es denn zu einer schwierigen Situation kommt.« Hinter der Begeisterung der FDP für Atomkraftwerke dürfte das Profitinteresse der Finanzindustrie stecken, die dank der geänderten EU-Taxonomie »Anlegern« das Zocken mit Anteilen an der Atomindustrie als »nachhaltiges Investment« verkaufen kann.

Der zuletzt im September aufgewärmten Kampagne setzte die Bundesregierung am Mittwoch die kurze, aber klare Ansage entgegen, dass das Aus der drei AKW beschlossene Sache ist. Das habe der Kanzler »immer wieder so betont«, sagte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Daran will auch der Betreiber des AKW Emsland nicht rütteln. »Entsprechend der gesetzlichen Regelungen« werde der Meiler am Sonnabend vom Netz genommen, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns RWE am Mittwoch.