Mildernde »Unklarheit«

Solidarität mit den Angegriffenen: Demonstration für »antifaschistischen Selbstschutz« in Erfurt (1.8.2020)

Für das Landgericht Erfurt ist ein rechtes Tatmotiv bei dem brutalen Angriff unweit der Thüringer Staatskanzlei vor knapp drei Jahren nicht ausreichend geklärt. »Was braucht es dafür denn noch?« fragte entsprechend verständnislos Theresa Lauß von der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen (Ezra) am Dienstag gegenüber junge Welt. Für Ezra sei klar, dass »die rechten Ideologien der Täter tatauslösend und -begleitend gewirkt haben müssen«.

Ohne Vorwarnung

Wohl auch wegen jener »Unklarheit« waren am 30. März nach 13 Prozesstagen drei der fünf Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Phillippe A. hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten, Robin C. eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten kassiert. Julian F. hatte das Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, Robert B. zu einem Jahr auf Bewährung und Kevin J. zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Entscheidung ist noch nichts rechtskräftig.

Ohne Vorwarnung hatte eine Gruppe rechter Täter im Juli 2020 mehrere junge Menschen attackiert, die sich am Erfurter Hirschgarten aufhielten. Die Angreifer traten gezielt auch auf bereits bewusstlose Personen ein und hatten ihre Opfer schwer verletzt. Selbst wenn ein rechtes Tatmotiv am Anfang für Außenstehende vielleicht noch als vage hätte erscheinen können, habe Lauß zufolge der Prozess mit jedem Verhandlungstag ermöglicht, ein weiteres Puzzleteil zu einem großen, nun deutlichen, Bild hinzuzufügen.

Es war der vierte Prozess im Kontext dieses Überfalls. Bereits im Sommer und Herbst 2022 gab es Verhandlungen vor dem Jugendschöffen- sowie dem Amtsgericht. Dort wurden vergleichsweise milde Strafen und Verwarnungen gegenüber den Angeklagten ausgesprochen. Das rechte Tatmotiv spielte bereits in den Urteilsbegründungen der vorangegangenen Prozesse kaum eine Rolle. Alle Angeklagten wurden zudem vom Vorwurf des Landfriedensbruchs freigesprochen.

In den Zeugenaussagen hatten Betroffene und ein vernehmender Beamter eindeutig bestätigt, dass die Beschuldigten sich teilweise selbst als rechts-national und ihre Opfer aufgrund von T-Shirts und Aufnähern in das »linke Milieu« einordneten. Im Zuge der Ermittlungen untersuchte Chatnachrichten zwischen Beschuldigten aus dem Tatzeitraum zogen außerdem Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen nach sich.

Bereits kurz nach der Tat hatten öffentliche Recherchen darauf hingewiesen, dass einige Täter in Neonazistrukturen aktiv und schon einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Zwei Angeklagte standen im letzten Jahr bereits wegen des rechten Überfalls 2016 auf den Leipziger Stadtteil Connewitz vor Gericht. Und schon vor der Erfurter Attacke seien einige Angreifer laut Zeugenaussagen im Stadtpark unterwegs gewesen und hatten rassistische Beleidigungen gerufen. Nach dem Angriff habe sich die Gruppe in einer rechten Szenekneipe aufgehalten.

Übliche Taktik

Die Nebenklage ging von einem strategisch geplanten, orchestrierten Angriff aus. Alle Angreifer hätten hierbei bestimmte Funktionen, wie Auskundschaften, Absicherung, Schutz oder gezieltes »Voranstürmen« übernommen. Vor Gericht hatten sich die Angeklagten von der rechten Szene distanziert, was aus der Sicht der Prozessbeobachterin Lauß Teil einer üblichen Taktik ist, um Strafmilderung zu erwirken. Die Distanzierung wirke unglaubwürdig, wenn die Angeklagten gleichzeitig weiterhin rechte und rassistische Inhalte auf sozialen Medien teilten oder sich in Funktionen auf einschlägigen Demos zeigten.

Rechte Täter verüben Gewalt, so die Ezra-Beraterin, um den von ihnen erhobenen Anspruch auf einen bestimmten Raum durchzusetzen, und ihre Opfer dadurch zu vertreiben. Durch den Angriff im Hirschgarten und den anschließenden Prozessverlauf sieht sich Lauß in der Forderung nach einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft im Bereich Hasskriminalität bestätigt.