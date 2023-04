»Gesang der Dinge – Der Komponist Siegfried Matthus«. Film am 89. Geburtstag des Komponisten Siegfried Matthus (1934–2021). Ein Filmporträt von Regisseur Olaf Brühl, der im Beisein von Helga Matthus einen Vortrag hält. Voranmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Donnerstag, 13.4., 18.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Von Hüttenstadt nach Lateinamerika zu Che«. Vernissage. Eröffnung einer Ausstellung über Leben und Wirken der deutsch-argentinisch-kubanischen Revolutionärin Tamara Bunke, die als Kampfgefährtin an der Seite Che Guevaras in Bolivien den Tod fand. Es spricht Professor für Museumskunde Oliver Rump (HTW Berlin). Freitag, 14.4., 18 Uhr. Ort: Wandelhalle des Kleist-Forums, Platz der Einheit 1, Frankfurt an der Oder. Veranstalter: Cuba sí und Oliver Rump

»Die Linke und der Frieden. Wir müssen reden«. Besonders unter Linken werden Auffassungen von Internationalismus, Solidarität, Antiimperialismus und anderen Politikbereichen bezüglich des Ukraine-Kriegs gegeneinander ausgespielt. Anstatt die richtigen Fragen an die Geschichte zu stellen und nach konkreten Antworten zu suchen, scheinen viele damit beschäftigt zu sein, sich in Abstraktionen zu verlieren. Input­referate von jW-Autor Ingar Solty und anderen. Sonnabend, 15.4., 16 Uhr. Ort: Mehringhof, Versammlungsraum, Gneisenaustraße 2a, Berlin. Veranstalter: Rheinmetall entwaffnen Berlin