Nachschlag: Turmbau zu Babel

ORF/Universal/Kimberley French Hannah Quinlivan weiß auch nicht, was sie im Wolkenkratzer soll

Ein chinesischer Baumagnat hat in Hongkong das höchste Gebäude der Welt errichten lassen, gleichsam direkt in den Himmel hinein. Das Gebäude wirkt wie eine Halluzination. Zum einen scheint es eine Wohnlandschaft mit Gärten, Bunkern und Tresoren zu sein. Im obersten Stockwerk aber befindet sich eine Kugel, die dem Gebäude den Namen gibt – »The Pearl« –, jedoch verdächtige Ähnlichkeit mit einem gigantischen Baseball hat. Im Inneren des Baseballs befindet sich ein Spiegelsaal, dessen Spiegel in Wahrheit Bildschirme sind, die wiederum die Außenwand des Baseballs bilden. Auf Knopfdruck lässt sich die Illusion herstellen, die Außenwände würden verschwinden. Sie werden durchsichtig. Ein Baseball der Transparenz schwebt gleichsam im Himmel. Diese halluzinatorische Transparenz wird gegen Ende als Zitat der »Magic Mirror Maze«-Sequenz aus Orson Welles’ Film »The Lady From Shanghai« wieder aufgenommen: Fragmentierung des Bildes, Transparenz und Opazität zugleich. Der Wolkenkratzer ist ein Scherbenhaufen. (aha)