Rotlicht: Tianxia

Fine Art Images/Heritage Images/imago Ch›onhado: »Alles unter einem Himmel«-Karte aus dem Korea des 18. Jahrhunderts

Es ist das Praktische an altehrwürdigen Formeln, dass sie so dehnbar sind. Nicht anders ist es mit dem Prinzip »tianxia« (»Alles unter dem Himmel«), auf das sich die Volksrepublik China mehr und mehr in ihrer Vorstellung von der internationalen Ordnung stützt. Die Formel ist jahrtausendealt und stand im frühen und frühneuzeitlichen China ursprünglich für den Hegemonieanspruch der Kaiser des »Reichs der Mitte«. Um sie herum müsse sich jenes »Alles unter dem Himmel« – vergleichbar der griechischen »oikumene« oder der »Pax romana« – orientieren, die Kaiser hingegen sollten als Schiedsrichter den übrigen Völkern ein gerechtes Zusammenleben ermöglichen.

Der Begriff hat eine lange Entwicklungsgeschichte, die hier aus Platzgründen nicht dargestellt werden kann. Interessant ist, dass politische Autoren im heutigen China die Formel wiederzubeleben suchen, um den Platz Chinas in der Welt und in der Auseinandersetzung vor allem mit den USA zu definieren. In deutscher Sprache liegen seit einiger Zeit unter dem Titel »Alles unter einem Himmel« Überlegungen des chinesischen Philosophen Zhao Tingyang zu einer neuen politischen Weltordnung vor, die auf dem Prinzip des »tianxia« basieren. Und der an der Volksuniversität in Beijing lehrende Historiker und Politikwissenschaftler Yao Zhongqiu hat kürzlich auf der Webseite ­thetricontinental.org in einem längeren Beitrag über »500 Jahre globale Transformation aus chinesischer Perspektive« den Begriff ausdrücklich aufgegriffen. Darin definiert er ihn als ein globales Gleichgewichtssystem, das der technologisch gestützte Hegemonieanspruch des kollektiven Westens seit dem 19. Jahrhundert untergraben habe: Der Westen habe geglaubt, sich mit seinen Waffen und seinem Geld Einseitigkeit leisten zu können. Nun aber habe sich diese Hegemonie des Westens überlebt.

Yao Zhongqiu postuliert als aktuellen Anwendungsfall von Tianxia ein multipolares Weltsystem, wie es durch den Aufstieg des globalen Südens möglich geworden sei. Ein solches multipolares System müsse dem einseitigen Hegemonialanspruch des kollektiven Westens – der alles dem Gewinnstreben unterordne – Schranken setzen und jeder Zivilisation eine von äußerer Einmischung freie Entwicklung in ihren historischen Grenzen ermöglichen. Im Idealfall.

Es fällt auf, dass die zuletzt von Wladimir Putin vorgetragenen antikolonialen Argumente – sofern sie ernstgemeint sein sollten – den Ausführungen von Yao Zhongqiu nicht unähnlich sind. Wohlwollend interpretiert, lässt sich das chinesisch-russische Verhältnis in den Kategorien von Tianxia deuten: Jeder lebt auf seinem Gebiet, hält sich beim anderen heraus, und beide respektieren einander gegenseitig in ihrer Andersheit.

Bevor man hierin aber den Weg zu einer harmonie- und stabilitätsorientierten Weltordnung feiert, lohnt es, auch auf eine dunklere Parallele des ­Tianxia-Begriffs in der europäischen Geistesgeschichte zu schauen. Der deutsche Staatsrechtler und »Nazikron­jurist« Carl Schmitt hat mit seiner Theorie der geopolitischen Großräume im Kern nichts anderes gefordert. Orientiert am Vorbild des US-amerikanischen Hegemonialanspruchs über die westliche Hemisphäre argumentierte er am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, erst mit der Anerkennung des Prinzips autonomer Großräume mit gegenseitigem Interventionsverbot werde »ein abgrenzbares Nebeneinander auf einer sinnvoll aufgeteilten Erde denkbar« sein, »und kann der Grundsatz der Nichtintervention seine ordnende Wirkung in einem neuen Völkerrecht entfalten«.

Bisher hat China die hegemoniale Falle, die auch in dem Tianxia-Konzept steckt, zu vermeiden gewusst. Zum großen Ärger seiner westlichen Gegner, die als ehemalige Kolonialmächte mit einem angeblichen Imperialismus Beijings in Afrika hausieren gehen.