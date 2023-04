LR/GB/REUTERS Bringen die Krawatte in Form und bewundern den Siegelring: Sergeant Fischer und seine Kollegin Madeleine Albright

Joseph Martin »Joschka« Fischer feiert am 12. April seinen 75. Geburtstag. Er kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken, sich um seinen Garten hinter der Villa im Grunewald kümmern und vielleicht nebenbei noch die eine oder andere Tätigkeit als Lobbyist und Unternehmensberater wahrnehmen. Seinen Job als Berufspolitiker hat er bereits 2006 an den Nagel gehängt, um dem Nachwuchs nicht im Wege zu stehen, wie der damals 58jährige jovial bekanntgab.

Freie Bahn den jüngeren Leuten also. Wie seinem Nachrücker im Bundestag, Omid Nouripour, Jahrgang 1975, der heute gemeinsam mit Ricarda Lang, Jahrgang 1994, den Parteivorsitz innehat. Deren Vorgänger Robert Habeck, Jahrgang 1969, und Annalena Baerbock, Jahrgang 1980, haben inzwischen Ministerrang wie Fischer früher, »twenty ­years ago today« (The Beatles: »Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band«), und ihr Sergeant hatte sie längst gelehrt, wie sie zu spielen haben.

Die Klänge des derzeitigen Spitzenquartetts werden dann und wann immer noch als »neu« bewertet, Meist von Verwunderung darüber begleitet, wie die Verwandlung einer sich pazifistisch gebenden Hippieband mit NATO-Phobie in ein waffenkundiges, kriegerisches Blasmusikkorps gelingen konnte. Dem Geheimnis auf die Spur kommt, wer den Fischer-Nachfolgern zuschaut beim Schauen: Wenn die in den Spiegel gucken, beispielsweise um sich zu schminken, erblicken sie hinter sich immer den »Joschka«, Metzgersohn aus Gerabronn. Der braucht nicht zu reden, zu beraten oder gar zu diskutieren. Der ist präsent, und das reicht.

Oder vielleicht manchmal auch nicht, wie im Wahlkampf 2021, als ihn Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen/Bündnis 90 und absoluter Fischer-Fan, um Hilfe bat. Also fuhr er zu einer Kundgebung nach Frankfurt (Oder) an die Brücke nach Polen. Zu seiner Zeit als Außenminister hatte er die EU-Mitgliedschaft des Nachbarlandes forciert und war am 1. Mai 2004 über eben jene Brücke geschritten. Nun allerdings monierte er mit Blick auf Belarus und die Ukraine, dass Brüssel danach Chancen zur »Osterweiterung« nicht genutzt habe – ein Hinweis, den sich Baerbock ebenso wie Ursula von der Leyen dann sehr zu Herzen nahmen und noch nehmen.

Die NATO indes benötigte seine Kritik nicht. Sie hatte von Beginn ihrer Existenz an verinnerlicht, warum sie gegründet worden war, und materialisierte nach 1990 ihre Begehrlichkeiten in den Staaten ihrer ehemaligen Blockkonkurrenz. In östlicher Marschrichtung verdoppelte sie bis jetzt ihr Territorium.

Polen saß bereits 1999 mit im trans­atlantischen Boot, als Fischer zusammen mit seiner Freundin und späteren Geschäftspartnerin Madeleine Albright in Jugoslawien bomben ließ. Da waren seine Grünen noch nicht ganz »seine«, und manche Mitglieder hatten den modernisierten Charakter ihrer Organisation als bürgerliche Partei und deren scheinalternative Rolle im etablierten Politbusiness noch nicht so gerafft. Aber das legte sich, nachdem Fischer im Mai 1999 auf dem Außerordentlichen Parteitag der Grünen in Bielefeld die Situation im Kosovo mit Auschwitz verglichen hatte, Völkerrecht hin oder her, legal, illegal, scheißegal. Milosevic musste weg.

Er wäre dann, nach dem Verteidigungskrieg am Hindukusch ab 2001 ff., auch durchaus bereit gewesen, in der »Koalition der Willigen« 2003 mitzumachen, hätte im Sicherheitsrat zudem – im Gegensatz zu Guido Westerwelle, der sich enthielt – für die Libyen-Angriffsresolution 2011 gestimmt und überhaupt: Die militärische Eskalationsstrategie in Olivgrün ist und bleibt sicherlich Fischers größte Leistung. Man könnte sagen: Er ist ihr Urheber.

Darauf gebracht wurde er, als Kanzler Gerhard Schröder und er 1998 zu ihrem Antrittsbesuch in Washington aufbrachen. Danach kannte er keine grüne, sondern nur noch eine deutsche Außenpolitik. Bei Baerbock war das anders. Als sie bei den US-Vorgesetzten debütierte, hing sie bereits an deren Angel.

Und warum das alles? Im Fall des Joseph Fischer liegt die Antwort auf der Hand. Seine zunächst widersprüchlich erscheinende Biographie weist bei genauer Betrachtung eine recht simple Struktur auf. Während seines gesamten dritten Lebensjahrzehnts, also in jungen Jahren, hatte er sich als Gelegenheitsarbeiter verdingt. Bei Opel Rüsselsheim stand er sogar am Band, bevor er nach einigen Monaten rausflog – manche sagen: floh, weil er keine Böcke mehr hatte. Hauptberuflich indes arbeitete er für das, was er »Revolution« nannte, als führender Aktivist der Gruppe »Revolutionärer Kampf«, die hobelte, dass Späne fielen – auf der Straße, in Hörsälen, Kneipen und besetzten Häusern.

Das war allerdings kaum lukrativ, zunehmend auch politisch unattraktiv und auf Dauer frustrierend. Ausgangs der siebziger Jahre erkannte er schließlich, dass die Luft raus war und seine Per­spektive als Bücherverkäufer und Taxifahrer nicht gerade rosig. »Was tun?« hatte schon Lenin gefragt und eine Partei neuen Typs formiert, derweil sich Fischer entschloss, eine im Aufbau befindliche Partei nach seinem Bild zu gestalten. Motto: Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis – in seinem Fall einen »realpolitischen«, den gab es noch nicht bei den fundamentalistischen Frankfurter ökosozialistischen Grünen. Und siehe da: Fischer setzte sich durch und hatte Erfolg wie Lenin, nur eben umgekehrt.

Unter der Losung »Realpolitik!« sprang er auf den in jenen Tagen Fahrt aufnehmenden grünen Zug und kaperte ihn Stück für Stück, scharfzüngig, redegewandt und immer noch in Turnschuhen. Sein alter Kumpel aus Straßenkampfzeiten Daniel Cohn-Bendit war auch dabei, und mit ihm der Kurs auf dem antikommunistischen Gleis klar, der Weg zum Karriereziel. Das setzte voraus, auf keinen Fall beim Kapital (Marx) anzuecken. Diese Erkenntnis im Hinterkopf, konnte er nicht scheitern. Es sei denn, er würde sein Programm nicht durchsetzen.

Unterstützt von den Jungs aus der ehemaligen »Putzgruppe«, die sich nun »Spontis« nannten und in Scharen bei den Grünen auftauchten, wurden Versammlungsmehrheiten und Fischers Aufstieg organisiert: in den Bundestag, zum Landesminister, wieder in den Bundestag, schließlich zum Vizekanzler. Er reifte im Laufe der Zeit zur grauen Eminenz seiner Partei, der seine Realolinie, wenn es sein musste, auch ruppig, in jedem Fall aber trickreich durchzusetzen verstand. Nach und nach blieben auch die am sichersten scheinenden grünen Grundsätze auf der Strecke.

1995 setzte Fischer den Einsatz deutscher Bodentruppen auf jugoslawischem Boden durch, als Außenminister dann ab 1998 auch den ersten Krieg ebendort, wo die Naziwehrmacht einst gewütet hatte. Ihm war klar, dass, wer sich mit der NATO einlässt, kein Pazifist sein kann, und er brauchte sich nicht einmal selbst zu verleugnen: Er war nie einer gewesen. Er warf nun nicht mehr mit Steinen, was aber nicht bedeutete, dass es keinen Krieg der Klassen mehr gab,. Er aber hatte den Weg auf die andere Seite der Barrikade längst geschafft. Das gelingt nicht jedem. Wir gratulieren!