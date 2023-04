Meister der Rekonstruktion

EPA/MAXIM SHIPENKOV/dpa Pierre Lacotte 2013 bei einer Generalprobe am Bolschoi-Theater in Moskau

Wer gelegentlich zum Ballett geht, ahnt schon: Es ist nicht egal, in welchem Winkel ein Bein oder Arm gehoben werden. Oder wie stark der Kopf geneigt wird. Oder wie oft gesprungen wird, wenn die Musik eigentlich Walzer vorgibt. Pierre Lacotte war der Meister aller Meister, was diese Fragen bezüglich historischer Ballette angeht. 1932 nahe Paris geboren, kam er als Kind in die Ballettschule der Pariser Opéra, wo er mit 17 Jahren dem Choreographen Serge Lifar auffiel. Ab da machte Pierre eine steile Karriere und wurde mit 19 Erster Solist.

Er tanzte die großen Partien, wurde zum Étoile gekürt. Mit seiner starken, sinnlichen Präsenz vertrat er den typischen Pariser Stil. Bis eine Knöchelverletzung ihn zwang, kürzerzutreten. Lacotte begann, das Archiv der Pariser Oper zu durchstöbern. Er wurde fündig. 1972 hatte seine bis heute berühmte Version von »La Sylphide« Premiere. Das romantische Ballett von 1832 war von Lacotte bis ins kleinste Detail akribisch rekonstruiert worden. Sogar die Kostüme entwarf er selbst: inklusive Miedern für die Damen, in denen sie kaum atmen und nur mit Mühe die Arme heben konnten. Gerade dadurch, so Lacotte, wirkten ihre Bewegungen schwerelos. Zumindest bei den Proben war das nützlich.

Lacotte wurde zum Großmeister der Rekonstruktion. Damit stürmte er den Ballett­olymp. »La Fille du ­Pharaon« des Tanzgenies Marius Petipa ließ Lacotte 2000 am Bolschoi-Theater in Moskau wiederauferstehen. Für das Mariinski-Theater in Sankt Petersburg kreierte er 2006 »Ondine«, »Coppélia«, »Le Papillon« und »Paquita«. In Deutschland tanzte man »La Sylphide« beim Hamburg-Ballett und Lacottes »Feensee« an der Staatsoper in Berlin. Nach einer Mammutproduktion 2021 in Paris (»Le Rouge et le Noir« nach dem Roman von Stendhal) war Lacotte voller Pläne, wollte demnächst in Rom das alte Ballett lebendig machen. Doch nach einer Wundinfektion erlag er am 10. April 2023 einer Sepsis – in einer Klinik an der Côte d’Azur, wo er lebte. Seine Witwe, die Étoile Ghislaine Thesmar, gab das bekannt.

Unsterblich wurde Pierre Lacotte, weil er das Pompöse, auch das Delikate am Ballett bewahrte. Berühmt wurde er zudem, weil er Rudolf Nurejew half, in den Westen zu wechseln. »Er war ein Tiger«, sagte Lacotte. Jetzt gibt es einen Tiger weniger im Ballett, nachdem in den letzten Monaten schon Patrick Dupond und Michaël Denard, ebenfalls Pariser Stars, zu den Sternen gingen, wie man in Frankreich sagt.