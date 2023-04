Sitzstreik in Fahrerkabine

Andreas Arnold/dpa Machen seit mehr als zwei Wochen eine unfreiwillige Rast: Protestierende Brummifahrer (Gräfenhausen, 5.4.2023)

Lkw-Fahrer zu sein ist längst kein Traumberuf mehr. Stress, wenig Geld und lange Touren schrecken hierzulande den Nachwuchs ab. Der Bedarf an Fahrern wird deshalb mit Menschen aus Osteuropa und anderen Ländern gedeckt, deren Arbeitsbedingungen oft noch schlechter sind. Ein Streik von osteuropäischen und zentralasiatischen Lastwagenfahrern rückte das am Osterwochenende wieder ins öffentliche Bewusstsein.

An der Autobahn-Raststätte Gräfenhausen an der A 5 in Südhessen streiken aktuell mehr als 60 Lkw-Fahrer, wie Gewerkschafter der dpa am Dienstag mitteilten. Die meisten von ihnen stammen aus Georgien und Usbekistan. Von ihrem polnischen Auftraggeber forderten sie ausstehende Löhne. Nach eigenen Angaben erhielten viele von den Streikenden seit Januar kein Geld für ihre Arbeit. Einige georgische Fahrer hätten ihre Familien seit einem Jahr nicht mehr gesehen, weil sie ständig in ihren Lastwagen unterwegs seien, berichtete DGB-Vorstand Stefan Körzell dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Montag.

Für Empörung hatte allerdings das Verhalten der Spedition am Freitag gesorgt. Nach Tagen des Ausstands kam der polnische Speditionsinhaber nach Gräfenhausen. Doch statt des Geldes brachte er martialisch auftretende Sicherheitsleute und »Ersatzfahrer« mit, erklärte ein Vertreter vom DGB-Projekt »Faire Mobilität« am Freitag auf Twitter. Sie sollten demnach die Lastwagen in Besitz nehmen und nach Polen bringen. Die anwesende Polizei verhinderte eine gewalttätige Auseinandersetzung und »nahm schlussendlich die Schläger und den Unternehmer« fest.

»Was hier in Gräfenhausen passiert, das kann überall passieren – und oftmals sehen wir es nicht«, sagte der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), als er die Streikenden am Sonntag besuchte. Eine Sache sei indes gut an dem Vorfall: »Endlich schaut Deutschland mal hin und sieht, was passiert auf deutschen Straßen«. Er wolle nun den Streik zum Anlass nehmen, versprach er, um die Jobbedingungen im internationalen Güterverkehr in der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Zum Hintergrund: Usbeken und Georgier fahren oft für osteuropäische Speditionen auf Basis von Dienstleistungsverträgen, erklären Branchenkenner. Im Vergleich zu regulären Arbeitsverträgen bieten sie deutlich weniger soziale Absicherung. Entsteht ein Schaden an Lkw oder Ladung, werden demnach oft drei- bis vierstellige Beträge vom Einkommen abgezogen. Gegen diese Form der Ausbeutung gebe es zwar Gesetze, deren Einhaltung werde aber nicht ausreichend kontrolliert. Nach Ansicht von Pascal Meiser, dem gewerkschaftspolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, müsse es deshalb mehr Kontrollen geben, um den Mindestlohn im grenzübergreifenden Gütertransport zu überwachen. »Dort sind der Ausbeutung der Kraftfahrer weiter Tür und Tor geöffnet«, sagte er am Dienstag. Die geringe Kontrolldichte bei Mindestlohn und Arbeitsschutz sei »ein Armutszeugnis«.

Die teilweise unzumutbare Arbeitssituation bei osteuropäischen Transportfirmen, die oftmals mit Dumpingpreisen arbeiten, prangere man schon seit langer Zeit an, erklärte Martin Bulheller am Dienstag, der Sprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) ist. »Deutsche Transportunternehmen leiden unter einem seit Jahren immer mehr zunehmenden Fahrermangel«, und viele Mitgliedsunternehmen würden georgische oder usbekische Lkw-Fahrer »lieber heute als morgen zu deutschen Konditionen einstellen«. Aber man dürfe es nicht.

Der Vorsitzende im Verkehrsausschuss des Bundestags, Udo Schiefner (SPD), monierte gegenüber dem RND, dass auch namhafte deutsche Unternehmen Speditionen zu Dumpingpreisen beauftragten. Und sie verschlössen damit die Augen davor, »dass solche Angebote bei fairer Bezahlung und Einhaltung aller Regeln nicht möglich wären«. Er kündigte zugleich einen Antrag im Bundestag an, in dem die Bundesregierung aufgefordert werde, »wettbewerbsverzerrende und unfaire Arbeitsbedingungen zu bekämpfen«.