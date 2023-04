Kollektivstrafe befürchtet

Christian Mang Im vergangenen Jahr wurden die Demonstrationen zum Gedenken an die Nakba in Berlin verboten (15.5.2022)

Die bürgerliche Presse und Israel-Lobbyorganisationen laufen zu Hochtouren auf: Eine palästinasolidarische Demonstration, die am Sonnabend in Berlin stattfand, sorgt bundesweit für Empörung. Der Verein Democ, der nach eigenen Angaben ein »Zusammenschluss von Journalist*innen, Wissenschaftler*innen und Medienschaffenden« ist, »die gemeinsam demokratiefeindliche Bewegungen beobachten, dokumentieren und analysieren«, hatte ein Video mit Untertiteln ins Internet gestellt. Darin sei zu hören, wie mehrere Demonstrationsteilnehmer auf Arabisch »Tod Israel« und ein einzelner Demonstrant »Tod den Juden« ruft.

Auf Nachfrage führte der Geschäftsführer des Vereins, Grischa Stanjek, gegenüber junge Welt aus, dass »wiederholt die Qassam-Brigaden glorifiziert« worden seien, die »das Existenzrecht Israels abstreiten und für zahlreiche Morde an israelischen Zivilisten verantwortlich« sein sollen. Außerdem wurde Stanjek zufolge vom Lautsprecherwagen »ein gewaltverherrlichendes Lied abgespielt«, das den »Tod Israels« besinge.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) teilte bei Twitter mit: »Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstes Beweismaterial wurde bereits ausgewertet.« Das bestätigte auch ein Sprecher der Berliner Polizei. Dieser lägen mehrere Strafanzeigen vor. Es seien erste Schritte wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden, wie der Polizeisprecher am Montag gegenüber dpa sagte.

An der Kundgebung nahmen einige hundert Menschen teil. Sie wurden von 250 Polizisten begleitet, die nicht in den ansonsten friedlichen Demonstrationszug eingriffen. Anmeldungen von palästinasolidarischen Veranstaltungen dieser Art haben häufig ein erhöhtes Polizeiaufgebot zur Folge – sofern sie nicht verboten werden. So waren vergangenes Jahr die Demonstrationen und Kundgebungen zur Erinnerung an die Nakba – die Katastrophe, wie Palästinenser ihre Vertreibung bei der Staatsgründung Israels bezeichnen – in Berlin untersagt worden.

Die Initiative »Nakba75« lehne »antijüdische oder anderweitig diskriminierende Äußerungen in aller Entschiedenheit ab«, sagte die Initiative am Dienstag gegenüber jW. »Entsprechend lehnen wir auch die ›Tod den Arabern!‹-Rufe, die regelmäßig auf Massenaufmärschen in Jerusalem skandiert werden, ab.« Diese fänden jedoch in der deutschen Medienöffentlichkeit »keinerlei Widerhall«. Laut »Nakba75« liefe es auf Diskriminierung und Kollektivbestrafung hinaus, wegen antijüdischer Rufe Einzelner jegliche zukünftigen Palästina-Demos oder das demokratische Grundrecht auf Meinungsfreiheit für alle Palästinenser verbieten zu wollen, auch derer, die sich nicht an entsprechenden Kundgebungen beteiligen.

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen), forderte von Berlins Innensenatorin Spranger eine Erklärung dafür, warum die Demonstration überhaupt stattfinden konnte. »Die Medien haben wieder die Bilder bekommen, die sie zur Dämonisierung und Delegitimierung der Palästina-Solidarität brauchen«, sagte Wieland Hoban, Vorsitzender des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«, am Dienstag gegenüber jW. Das »Fehlverhalten einer Minderheit der Demonstranten« werde ausgenutzt und durch einen »komprimierten Zusammenschnitt ausgeschlachtet«. Hoban zufolge sei die verzerrte Botschaft, die ankommt, »dass Hunderte ›Tod den Juden‹ gerufen haben, auch wenn es nur einer war«.

Das geschehe nicht zum ersten Mal, und eine Bewegung müsse auch intern darauf reagieren. Aber keine politische Bewegung sei ohne Provokateure, und kaum eine werde durch Doppelstandards so diffamiert, wie die Palästina-Solidarität, erklärte der Vereinsvorsitzende. »Diese Demonstration wurde zwar erlaubt, letztes Jahr wurden aber vier verboten und Aktivisten wurden für das bloße Tragen einer Kufiya (traditionelles palästinensisches Tuch, jW) verhaftet«. Man müsse »die Botschaft klar vermitteln, dass es auch ohne solche Vorfälle Repressalien gibt«, mahnte Hoban.

Der Anwalt Ahmed Abed vertritt mehrere Personen, die im Zuge der Demonstrationsverbote zum Nakba-Tag vergangenes Jahr angeklagt wurden. Die Kundgebung am Wochenende sei »für viele, die kein Wort über die israelische Apartheid verlieren, ein Vorwand, um Abschiebungen und ein Verbot von Demonstrationen anlässlich des 75. Jahrestages der Nakba zu rechtfertigen«, sagte der Jurist zur medial getriebenen Empörung am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Es bestehe aus seiner Sicht die Gefahr, dass pauschal allen Palästinensern das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verwehrt werde, »wie letztes Jahr«.