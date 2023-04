Zweifel am Sieg

Libkos/AP/dpa Ukrainische Soldaten der 28. Brigade an der Frontlinie in Bachmut (27.3.2023)

Die US-Militärführung ist offenbar nicht überzeugt davon, dass die angekündigte ukrainische Frühjahrsoffensive zu einem vollen Erfolg führen kann. Dies geht aus weiteren Geheimdokumenten aus dem Pentagon hervor, aus denen am Montag abend (europäischer Zeit) die Washington Post zitierte. Demnach sei sowohl die Personalstärke als auch die Versorgung der ukrainischen Truppen mit schweren Waffen nicht so gut, dass ein vollständiger Sieg – das bedeutet, die Rückeroberung der gesamten Südküste der Ukraine und ein möglicher Vorstoß auf die Krim – realistischerweise zu erwarten sei. Bei einer Besprechung ukrainischer und US-amerikanischer Spitzenmilitärs Mitte März habe die US-Seite daher die ukrainische Militärführung aufgefordert, ihre Operationsziele an die vorhandenen Möglichkeiten anzupassen.

Ukrainische Militärvertreter bestätigten die Echtheit des Dokuments, gaben aber den Vorwurf an die Aufrüster der Ukraine zurück: Der Westen liege mit seinen Waffen- und Munitionslieferungen hinter den eigenen Zusagen zurück, und dass die Armee an Munitionsmangel leide, werde von ukrainischen Politikern offen zugegeben, zitiert die ­Washington Post Offizielle aus Kiew. Was ein aus US-Sicht realistisches Ziel der Frühjahrskampagne sein könne, blieb in dem Dokument offen; angestrebt wird offenbar, die russischen Versorgungslinien durch die 2022 eroberten Teile des Bezirks Saporischschja »bedrohen« zu können. Schon früher hatten US-Militärs die ukrainische Vorstellung, im Laufe der Frühjahrsoffensive die Krim zurückerobern zu können, als »sehr ehrgeizig« – im Klartext: deutlich überzogen – kritisiert.

Für die Plausibilität dieser Stimmungen auf seiten der USA sprechen auch Äußerungen ukrainischer Politiker, die nicht direkt in diesem Kontext gefallen sind. So warnte der Chef des Kiewer Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Wochenende in einem Interview davor, sich in seinen Erwartungen auf eine großangelegte Frühjahrsoffensive zu fixieren. Die Ukraine führe ihre Gegenoffensive jeden Tag, an dem sie die bisherige Frontlinie halte, sagte Danilow im ukrainischen Fernsehen. Parallel dazu räumte Verteidigungsminister Olexsij Resnikow ein, dass die Bemühungen der Armee, weitere Reservisten einzuziehen und auszubilden, hinter den Planvorgaben zurückgeblieben seien. Die Mobilisierung werde deshalb zeitlich ausgedehnt und »in aller Ruhe« fortgesetzt, so Resnikow am Montag. Gegenwärtig habe die Ukraine eine Million Soldaten unter Waffen, außerdem würden eigens für die Frühjahrsoffensive neue Brigaden in Reserve gehalten.

Für die Vermutung, dass sich die Begeisterung, für das Land in den Tod zu gehen, in der ukrainischen Bevölkerung in Grenzen hält, sprechen immer wieder auftauchende Meldungen über die Festnahme von Ärzten, die Einberufenen gegen Zahlungen in Höhe vierstelliger Dollarsummen falsche Untauglichkeitsbescheinigungen ausgestellt hätten. Umgekehrt senkt das Militär die Anforderungen offenbar ständig ab. Vor kurzem wurde ein Fall bekannt, dass in Lwiw ein Mann, dem beide Hände amputiert waren, seinen Einberufungsbefehl bekam. Erst nachdem ein Sturm der Empörung durch die sozialen Netzwerke gegangen war, wurde die Order zurückgenommen. Am Montag wurde ein Kriegsdienstverweigerer zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der 40jährige, der erklärte, keine Waffe in die Hand nehmen zu können, sei Einberufungsbescheiden wiederholt nicht nachgekommen, teilte die Staatsanwaltschaft des Kreises Tjatschiw im Westen des Landes mit.

Gleichzeitig werden in ukrainischen Medien immer wieder Stimmen laut, die beginnen, die Bevölkerung auf ein unerfreuliches Ende des Konflikts vorzubereiten. Eine besondere Rolle spielt dabei der ehemalige Berater von Präsident Wolodimir Selenskij, Olexij Arestowitsch, der im Winter aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war und sich jetzt auf die Verbreitung unangenehmer Wahrheiten spezialisiert hat. So erörterte er unlängst in einem längeren Interview, dass der Ukraine auch nach einem gewonnenen Krieg eine schwere Zukunft bevorstehe: mit einem zerstörten Land, einer Armee traumatisierter Kriegsveteranen, die womöglich ihre Gewalterfahrungen an ihren Frauen und Kindern abreagieren würden, einer um die Gefallenen und Geflohenen geschrumpften arbeitsfähigen Bevölkerung, in der ein Beschäftigter vier Kinder, Alte und Invaliden zu versorgen hätte. Ob die westlichen Verbündeten ihre Hilfszusagen einhalten würden, sei völlig unklar, so Arestowitsch. Er riet in diesem Zusammenhang der ukrainischen Führung davon ab, sich wieder Atomwaffen beschaffen zu wollen. Das wäre nach seinen Worten zwar technisch innerhalb weniger Monate möglich; es sei aber für ein ohnehin von westlicher Hilfe abhängiges Land wie die Ukraine klüger, sich weiter als Vertreter der »regelbasierten Ordnung« darzustellen, statt die Geberländer durch den einseitigen Griff nach der Bombe zu brüskieren.