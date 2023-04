Farbige Kostbarkeiten

commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Hoppe_Tessmer_I_1982_Öl_Tempera_auf_Leinwand_110x130cm.jpeg/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Peter Hoppe, »Tessmer I«, Tempera auf Leinwand, 1982

Erst spät erfuhren wir, dass Heinrich Tessmer am 9. Januar 2012 im Alter von 68 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben war. Von der Beisetzung wussten lediglich zwei Galeristinnen. In einem Nachruf hieß es richtig, Tessmers expressive Bildphantasie sei völlig aus dem Rahmen der sogenannten Berliner Schule gefallen. Sein Freund und Lehrer Walter Womacka hatte ihn nicht zum »sozialistischen Realismus« gezwungen. So wie er Tessmers Eigenheiten förderte, so half Tessmer wiederum ihm bei baugebundenen Arbeiten, wie zum Beispiel bei Entwurf und Ausführung des Brunnens der Völkerfreundschaft auf dem Berliner Alexanderplatz.

Konsequent ging Tessmer seinen eigenen Weg. Im Chemnitzer Stadtteil Rottluff wurde er am 12. April 1943 geboren. Dort traf er auf einen Klassiker der Moderne: Karl Schmidt, der sich nach seiner Geburtsstadt Karl Schmidt-Rottluff nannte. Diese Begegnung war wichtig für Heinrich Tessmer, denn ebenso wie Schmidt-Rottluff fand er zu einer expressiven Bildsprache, auch wenn sich diese bei ihm anders äußerte.

Bis 1964 erlernte Tessmer den Beruf eines Plakatmalers und begann danach sein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Kurt Robbel und Walter Womacka unterrichteten ihn in Farbenlehre, Komposition und Maltechnik. Die Verfahren der Druckgraphik studierte er bei Arno Mohr. 1970 schloss sich eine Meisterschülerschaft bei Walter Womacka an. Ab diesem Jahr arbeitete er schon als Assistent und Oberassistent an seiner Hochschule, seit 1976 als Dozent und ab 1984 als Professor und Leiter des Fachbereichs Malerei. Zu seinen Schülern gehörten Mark Lammert, Klaus Killich, Christine Jaschinski und Sabine Herrmann. Als sich in der »Wendezeit« die Differenzen zum neuen Senat der Hochschule abzeichneten, ließ er sich auf eigenen Wunsch von seiner Professur abberufen und lebte ab 1990 zunächst für drei Jahre im südfranzösischen Biarritz. Diesen Aufenthalt konnte er mit Verkäufen seiner Bilder finanzieren, denn er zählte zu den wenigen Künstlern, die auch nach 1989/90 vom Erlös ihrer Arbeiten existieren konnten. In den Folgejahren lebte und arbeitete er als freischaffender Künstler in seinem Pankower Haus, das zuvor dem 1964 verstorbenen Maler und Graphiker Heinrich Ehmsen gehört hatte.

Wenn man seine venezianischen Landschaften in ihrer morbiden Schönheit sieht, fällt einem die geistige Verwandtschaft mit der Haltung des rumänischen Malers Corneliu Baba auf, der solche »Stadtporträts« seit den 50er Jahren als Sinnbilder menschlicher Schicksale malte. Auch Tessmers Porträtmalerei lässt in ihrer Schwermut, ihrem Tiefsinn, ihrer Mimik und Gestik des Zweifelns und Streitens an Babas Bildnisse denken. Eines dieser Menschenbilder war 2019 in der Ausstellung »Zeitzeichen« in der Ladengalerie der jungen Welt zu sehen. Mit den Werken von El Greco und Francis Bacon setzte sich Heinrich Tessmer ebenso auseinander. Sie entsprachen seinem Streben nach Expressivität, kompositorischer Spannung und bildnerischer Meisterung von Widersprüchen.

Auf seinen Bildern strahlen vor dunklen Hintergründen farbige Kostbarkeiten, deuten eine Person, einen Gegenstand, ein Licht, eine zunächst rätselhaft erscheinende Szene an und erzeugen einen Bildraum, den man zuvor kaum gespürt hat. Es ist, als entdecke man Juwelen auf geheimnisvoll grauschwarzem Samt.

Manchmal versinken Tessmers Farbenspiele auch wieder in unergründlich scheinende Tiefen. Es gibt Gemälde, in denen man das erleben kann: in seinen Reitergruppen, in Atelier- und Stierkampfszenen, in seinen Porträts oder in seinen Studienköpfen. Auch die »Centauren­felsen«, eine »Baskische Kneipenszene« und viele andere Werke regen die Phantasie aller Betrachter an, die sich das Gespür für malerische Sensibilität bewahrt haben.

Tessmer bespiegelte seine eigene Person immer wieder auf ironische Weise. Die Gegenwart sah er in seinen schriftstellerischen Arbeiten mit kritischer Distanz. Die »Wende«- und »Nachwendezeit« bezeichnete er als »oberflächlichen Glückstaumel eines Pyrrhussieges, der von dem folgenden schäbigen Hauen und Stechen des Zeitpöbels das Land mit Taumel erfüllt hatte«. Ironie blitzte auf, wenn er sich über »Kap-Egoisten« äußerte, die nur in den Kategorien von Mark und Pfennig denken, oder den Kampf von New Yorker Obdachlosen um einen Platz für ihre Pappkisten auf einer Kirchentreppe zum molochhaften Reichtum der Stadt in Beziehung setzte.

Zahlreiche seiner Werke befinden sich in Museen und Sammlungen, unter anderem in der Berlinischen Galerie, im Puschkin-Museum Moskau und in der Sammlung Ludwig. In Luxemburg, Chicago, Zürich, Köln und an anderen Orten gab es nach 1990 Einzelausstellungen. Eine der letzten wurde am 22. Januar 2005 in der Galerie der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde eröffnet. Walter Womacka hielt ihm die Laudatio. So konnte er sich öffentlich für die Zusammenarbeit bedanken, von der Beliebtheit Tessmers bei seinen Kommilitonen und Studenten erzählen und die Eigenheiten seiner Kunst hervorheben. »Wie viele Maler gibt es heute noch, die so etwas können!?« fragte er. »In einer Zeit, in der es keine Werte mehr gibt, keine künstlerischen Maßstäbe, in der sich jeder Künstler nennen darf, in der das Geld der Maßstab ist, tut es gut, dass es solche Bilder gibt.«