Streik statt Lohnverzicht

Bernd Weißbrod/dpa In Stuttgart wurden die Galeria-Warenhäuser auf Königstraße und Eberhardstraße bestreikt (8.4.2023)

Die Beschäftigten der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) kämpfen weiter für ihre Rechte. In drei Bundesländern waren sie am Karsamstag einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum ganztägigen Warnstreik gefolgt. Die Gewerkschaft will für die bundesweit rund 17.000 Beschäftigten die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzelhandels erkämpfen.

Die Warnstreiks seien als Reaktion der Beschäftigten »völlig verständlich«, sagte Katja Deusser, Verdi-Sekretärin für Frankfurt am Main und Region am Montag gegenüber jW. Käme ein Haustarifvertrag nach Vorstellung des GKK-Managements zustande, »würde es für die Beschäftigten eine Misere bedeuten, so weiterzuarbeiten«. Die Gehaltsvorstellungen der Bosse bewegten sich »auf einen sittenwidrigen Lohn zu«.

Bislang hat das Management die Rückkehr zum Flächentarifvertrag abgelehnt. Statt dessen hätten die GKK-Oberen von der Belegschaft eine »Flexibilisierung der Arbeitszeit« gefordert, monierte Verdi vergangene Woche in einer Mitteilung. Der »Sanierungsplan« der Kaufhauskette, den der Konzern gemeinsam mit dem für das Insolvenzverfahren verantwortlichen Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz präsentierte, sieht dagegen die Schließung von bis zu 47 Filialen und die Streichung von rund 4.000 Arbeitsstellen vor. Und damit nicht genug.

GKK-Management und Geiwitz drohten der Gewerkschaft vergangene Woche in einem Schreiben ausdrücklich. Die geplanten Streikmaßnahmen seien »offensichtlich rechtswidrig«, heißt es in dem Papier, das junge Welt vorliegt. Der Arbeitskampf drohe »ruinöse Schäden zu verursachen, für die Sie haftbar zu machen wären«. Die Gewerkschaft ließ sich von der Drohung der Bosse – die sich in ihrer Argumentation auf den selbst gekündigten Integrations- und Überleitungstarifvertrag beriefen – aber nicht einschüchtern.

So wurde in Baden-Württemberg in sechs Filialen gestreikt, in Hamburg an allen vorhandenen fünf Standorten, in Hessen an acht. »Wut und Enttäuschung« der Kolleginnen und Kollegen sei »sehr groß«, hatte Heike Lattenkamp am Freitag in einer Pressemitteilung erklärt. Das zeige sich auch darin, dass sowohl von Schließung betroffene Filialen bestreikt würden wie solche, die erhalten bleiben, erklärte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin in Hamburg.

Die Belegschaften hätten »seit vielen Jahren Geld in die Sanierung des Unternehmens« gesteckt, erklärte auch Wolfgang Krüger, Verdi-Fachbereichsleiter Handel in Baden-Württemberg, in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Beschäftigte verzichteten dabei schon »auf bis zu 5.500 Euro jedes Jahr«. Dass die Konzernleitung nun erneuten Lohnverzicht von den Beschäftigten fordert, treibe die Angestellten von Galeria wieder auf die Straße.