Zeitreise in Yunnan

Die Hauptstadt Kunming war schon immer eine kosmo­politische Stadt: offen für Austausch und Multiethnizität. In der Region Yunnan wird der Kontrast zwischen dem traditionellen Leben und der Moderne deutlich, der für ein sich schnell veränderndes Land wie China typisch ist. Die geographische und kulturelle Lage ist in einem alten lokalen Sprichwort gut beschrieben: »Die Berge sind hoch, und der Kaiser ist weit weg!« Kunming liegt auf einer Höhe von 2.000 Metern am Ufer des Dianchi-Sees, und hat in den vergangenen zehn Jahren eine weitreichende Expansion in Richtung Südosten erlebt – in das Gebiet, das zum Finanz- und Handelszentrum der Volksrepublik geworden ist.

So lebte bis vor etwa zehn Jahren die 3.000 Einwohner zählende Stadt ­Xiazhuang – etwa 25 Kilometer vom Zentrum Kunmings entfernt – von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, und der Kontakt mit dem Westen hatte noch nicht in nennenswertem Umfang stattgefunden. Die Häuser mit den typischen runden Dächern, die ockergelben Wände aus Lehm und Stroh und der kleine Markt, auf dem sich Menschen, Hühner und Gemüse drängten, zeugten von einem Leben, das eng an Traditionen gebunden war. Ringsherum gab es Felder mit Wirsing, Sommerzwiebeln, Zierblumen mit fuchsiafarbenem Herz, Brunnen glichen den Mangel an fließendem Wasser in den Häusern aus. Vom Fehlen jeglicher Art von Dienstleistungen zeugten auch die auf der Straße verstreuten Müllhaufen.

Xiazhuang steht exemplarisch für den besonderen Prozess, mit dem städtische Gebiete Dörfer in China absorbiert haben. Die Enteignung von Land für den Bau von Universitäten, Regierungsbüros und einigen Arzneimittelfabriken veranlasste viele Familien dazu, neue Arbeitsplätze zu suchen, zum Beispiel auf dem Bau, in Kantinen und in der Hauswirtschaft. Heute beherbergt die Stadt 10.000 neue Auswärtige, vor allem Studenten auf der Suche nach billigeren Unterkünften. Dies hat dazu geführt, dass fast alle Holzhäuser abgerissen wurden, um Platz für neue Gebäude zu schaffen, die in die Höhe gebaut wurden. Deren Zahl ist bis zum Jahr 2015 um 80 Prozent gestiegen. Die schöne Holzkonstruktion des Tempels mit der Statue der Göttin Guanyin, die von Maiskolben, Reis, Mais und Hirse umgeben ist, die als glücksbringende Früchte gelten, ist heute eines der wenigen verbliebenen Zeugnisse dieser Zeit.