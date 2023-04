Anno … 15. Woche

1848, 12. April: Die kleinbürgerlichen Demokraten Friedrich Hecker und Gustav Struve proklamieren in Konstanz die Republik und rufen das Volk im Namen einer provisorischen Regierung zu einer bewaffneten Erhebung auf. Der »Heckerzug« macht sich auf den Weg Richtung Rheinebene, wo er sich mit der aus Frankreich kommenden »Deutschen Demokratischen Legion« Georg Herweghs vereinigen will, um auf die badische Landeshauptstadt Karlsruhe zu marschieren. Der republikanische Aufstand in Baden erfolgt nach der Ablehnung des Frankfurter Vorparlaments, sich für die Republik auszusprechen. Niederlagen gegen Bundestruppen bei Kandern und Freiburg besiegeln das Schicksal der republikanischen Erhebung.

1893, 11. April: Etwa 250.000 Arbeiter treten in Belgien für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts in den Generalstreik. Dieser Massenstreik – der erste »politische Streik« – hat große Auswirkungen auf die internationale Arbeiterbewegung und endet mit einem Teilerfolg. Die Zahl der Stimmberechtigten in Belgien steigt von 140.000 auf 1,4 Millionen Menschen.

1968, 11. April: Der Hilfsarbeiter Josef Bachmann schießt vor dem SDS-Büro am Westberliner Kurfürstendamm dreimal auf Rudi Dutschke. Der SDS-Sprecher erleidet lebensgefährliche Gehirnverletzungen und überlebt nur knapp nach einer mehrstündigen Operation. Die Studenten identifizieren die Springer-Presse als den eigentlichen Schützen und versuchen, das Verlagshochhaus an der Berliner Mauer zu stürmen. Dabei gelingt es, die Fahrzeughallen in Brand zu setzen und einige Kfz zu zerstören. In den nächsten Tagen beteiligen sich rund 50.000 Menschen an Massenblockaden gegen die Auslieferung von Springer-Zeitungen.

1983, 13. April: Nach anhaltenden öffentlichen Protesten und der Ankündigung von Verweigerungsaktionen stoppt das Bundesverfassungsgericht per einstweiliger Verfügung die von der Bundesregierung vorgesehene Volkszählung, die eine komplette Erfassung von Daten aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen vorsieht. Im Dezember erklärt das Gericht schließlich erhebliche Teile des Volkszählungsgesetzes für verfassungswidrig und konstatiert ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Als 1987 erneut eine Volkszählung angesetzt wird, kommt es zu einem umfassenden Boykott.