Totgesagtes fliegt länger: Die Handreichung

KHARBINE-TAPABOR/imago images Schneller und billiger: Gutenberg sei Dank!

Um 1450 kam ein Mainzer Handwerker, Erfinder und Geschäftsmann namens Johannes zu Geld, indem er den Buchdruck verfeinerte. Das war der Beginn der Gensfleisch-Galaxie, die nur deshalb nicht so genannt wird, weil er im elterlichen Hof zum Gutenberg geboren wurde und diesen Namen wohl für schicklicher als den eigenen hielt. Zur Bedeutung seines Schaffens haben Marshall McLuhan, Vilém Flusser und viele andere genug geschrieben. Sie liegt nicht in dem, was er gedruckt hat – Bibeln, Bibelhand- und Lateinbücher, Aufrufe zum Kreuzzug gegen die Türken –, sondern darin, wie er es tat, nämlich schneller und billiger als alle anderen.

Damit war es auch möglich, fliegende Blätter in Masse zu produzieren, also politische Werbemittel, sozusagen. Seit dem 18. Jahrhundert sind sie als »Flugblatt« bekannt, im Zuge der kulturellen Selbstkolonisierung gibt sich aber heute jeder der Lächerlichkeit preis, der sie nicht bei dem schmissigen neuen Namen Flyer nennt. In Bildungs- und Schulungsveranstaltungen sagt man hingegen Handout, um das etablierte, deutsche Zungen aber nun überstrapazierende Wort Handreichung zu vermeiden.

»Reich mir die Hand« ist eine Textzeile bei so unterschiedlichen Künstlern wie Mozart, Nena, Blutengel oder dem unbekannten Autor des Kampflieds der Arbeiterbewegung, wo einer gewissen Frau Luxemburg der besagte Körperteil hingehalten wird, aber viele ließ man auch schon an der ausgestreckten Hand verhungern, und sowieso lautet die Nominalisierung der so schönen, aber selten gewordenen Geste »das Händereichen«.

Auch die Handreichung ist als Holzmedium in den Ruf der Umweltschädlich- und ewigen Gestrigkeit gekommen, dafür haben wir doch heute – in der Touring-, eigentlich Zuse-Galaxie – Kluge Tafeln, Kraftpunktdarstellungen usw., wenn wir unsere Aus- und Weiterbildung nicht gleich von Chat-GPT erledigen lassen. Aber Totgesagtes fliegt bekanntlich länger. Jede Demo, jede Buchmesse zeigt: Das Papier in der Hand ist besser als das Twitter-Vögelchen aus der Dachantenne.