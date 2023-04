Diagnose »Putin-Nähe«

Christoph Soeder/dpa Ostermarsch in Berlin im vergangenen Jahr (16.4.2022)

Konflikte um mehrere prominente Ostermärsche in verschiedenen Städten zeigen, wie lädiert das Verhältnis zwischen der Linkspartei und der klassischen Friedensbewegung nach einem Jahr Krieg in der Ukraine ist.

Schauplatz einer Posse besonderer Art ist Magdeburg. Dort hat sich der Stadtvorstand von Die Linke vom Ostermarsch der Bürgerinitiative »Offene Heide«, der am Montag in Haldensleben stattfindet, distanziert und die ursprünglich bewilligten 150 Euro Unterstützung zurückgefordert. Der Vorwurf: Eine »starke« beziehungsweise »zu erwartende« »Nähe zu Putin« bei den eingeladenen Rednerinnen und Rednern, die der Stadtvorstand, in dem laut Aussage eines Parteimitglieds gegenüber jW rechte »Antideutsche« den Ton angeben, festgestellt haben will. Eine der Ostermarschrednerinnen ist die Europaabgeordnete Özlem Demirel. Nach Informationen dieser Zeitung haben Mitglieder der Magdeburger Linkspartei nach dem Beschluss des Stadtvorstandes auf eigene Initiative Geld gesammelt. Der Linke-Kreisvorstand Börde unterstützt den Ostermarsch weiterhin.

In Berlin schien die Entwicklung in den vergangenen Tagen auf eine offene Konfrontation hinauszulaufen: Der Linke-Landesverband hatte am 30. März mit der Berliner VVN-BdA kurzfristig eine »Friedenskundgebung« angesetzt, die am Ostersonnabend in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nähe zum traditionellen Berliner Ostermarsch stattfinden sollte. Diese Kundgebung, von der Parteimitglieder gegenüber jW sagen, dass sie offensichtlich als Alternativ- und Gegenkundgebung neben den Ostermarsch gestellt werden sollte, wurde vom Landesgeschäftsführer am Dienstag abend »aus organisatorischen Gründen« wieder abgesagt. Dafür gibt es nun eine ausdrücklich als Gegenkundgebung deklarierte Veranstaltung aus dem »linken ukrainesolidarischen« Spektrum, das für Waffenlieferungen und gegen Forderungen nach einem Waffenstillstand Stimmung macht. Diese überschaubare Szene wird, wie eine Veranstaltung im Karl-Liebknecht-Haus gezeigt hat, von Teilen der Berliner Linke-Führung offen unterstützt.

Hintergrund dieser Manöver ist, dass sich der Berliner Ostermarsch mit der Öffnung des Organisationsbündnisses für Akteure aus dem diffusen Spektrum der Coronaproteste, das in Teilen personelle und inhaltliche Verbindungen nach weit rechts aufweist, angreifbar gemacht hat. Die Ostermarschorganisatoren betonen zwar, dass es sich bei den Mitstreitern um Einzelpersonen handele, die man überprüft habe. Der Schritt erweist sich – ganz unabhängig von seiner politischen Problematik – geradezu als Steilvorlage für die gerade in der Berliner Linkspartei starke Strömung, die mit den klassischen Forderungen und Debatten der Friedensbewegung nichts mehr zu tun haben will und nach Möglichkeiten sucht, um sich von ihr abzusetzen beziehungsweise sie offensiv zu diffamieren. Der Vorwurf, der Ostermarsch als solcher sei »rechtsoffen« – inzwischen wird sogar die Qualifizierung »dezidiert rechts« gestreut –, eignet sich nahezu perfekt als Hebel für den rechten Parteiflügel, um auch Leute auf seine Seite zu ziehen, die in der Debatte um den Ukraine-Krieg bislang keine regierungslinken Positionen vertraten.

Das »Umkippen« des Linke-Bezirksvorstandes von Berlin-Mitte zeigt das exemplarisch. Der Bezirksvorstand hatte sich im Februar noch fast einstimmig für eine Unterstützung der an das »Manifest für Frieden« anschließenden Kundgebung am Brandenburger Tor ausgesprochen. Eine offizielle Unterstützung des diesjährigen Ostermarsches hat der Vorstand nach jW-Informationen am 28. März indes mit elf gegen sieben Stimmen nach kontroverser Debatte mit Verweis auf die »Beteiligung rechtsoffener Strukturen« abgelehnt. Im Beschluss heißt es allerdings auch, dass man sich »explizit nicht gegen eine Teilnahme am Ostermarsch« stelle.

Vier Mitglieder des Bezirksvorstandes haben die Nichtunterstützung und »Diffamierung« des Ostermarsches in einer Erklärung kritisiert, die jW vorliegt. Sie sprechen darin von einem »vor unseren Augen stattfindenden Versuch, die Friedensbewegung zu zerschlagen«. Weiter heißt es: »Antifaschismus ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Dies bedeutet aber nicht, dass jede und jeder, die von der Coronapolitik oder der ›Friedenspolitik‹ der Linken enttäuscht sind, pauschal als rechts oder rechtsoffen bezeichnet werden dürfen.«